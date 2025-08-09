Rugby: Jockey Club Rosario goleó a Old Resian y estiró las diferencias en el Top 9 del Regional del Litoral

Con momentos de un rugby alto vuelo, Jockey estiró la ventaja y continúa siendo el solitario líder del Regional, torneo donde está en juego la Copa Banco Macro

Tomás Stein apoya un nuevo try para que Jockey pase a ganar 30-17 cuando promediaba el complemento

Jockey Club está intratable. Al último campeón y líder del Regional del Litoral 2025 no lo pueden frenar. Este sábado, en las Cuatro Hectáreas, con momentos de un rugby alto vuelo, superó a Old Resian 44-27 por la 12ª fecha del Top 9 , certamen donde está en juego la Copa Banco Macro y se consolidó en el lugar de privilegio.

Es que con esta victoria, el conjunto que dirige Federico Amelong estiró su ventaja con su inmediato perseguidor, Estudiantes , que este sábado cayó ante Crai 19-18.

En esta fecha el que recortó distancias fue Duendes que en la capital provincial apabulló a Santa Fe Rugby 59-22, resultado con el que escaló al tercer lugar, desplazando de ese sitio a su vencido.

Confirmando que los hípicos del TRL transitan caminos opuestos, Jockey Club Venado Tuerto, cayó ante Paraná Rowing de local por 30-18 y no logra levantar cabeza, menos desprenderse del último lugar de la tabla. GER, en tanto, tuvo fecha libre.

Dar pelea

Transcurrió otra fecha del Torneo Regional del Litoral y a medida que avanza el torneo capitaliza mayor interés en razón del posicionamiento para las clasificaciones y obviamente no quedar lejos de las chances de meterse en las definiciones de finales.

Con este panorama las posiciones quedaron de la siguiente manera: Jockey Club Rosario, 49 puntos; Estudiantes 36, Duendes, 33; Santa Fe Rugby, 32; GER 28, Old Resian *, 25 ; Rowing 25, Crai* 22 y Jockey Club Venado Tuerto, 2. (* tienen un partido pendiente por la 11ª fecha).

El próximo fin de semana, el TRL tendrá una nueva ventana por lo que no habrá actividad. La 13ª fecha se jugará el próximo 23 de agosto con el siguiente programa: Old Resian v. Jockey Club Venado Tuerto; Estudiantes v. Jockey Club Rosario; Duendes v. Crai; y GER v. Santa Fe Rugby. Rowing, libre.

Segunda división del Regional

Por el torneo de Segunda División, Universitario volvió a la senda del triunfo. En su Quinta de Las Delicias, superó a Los Caranchos 39-15. Logaritmo, en tanto, cayó ante Circulo Rafaelino 32-19. En los restantes, Alma Juniors superó a Tilcara 23-21 y Gimnasia de Pergamino a Universitario de Santa Fe 29-21.

Posiciones: Universitario, 51 puntos; Tilcara, 39; Alma Juniors, 36; Los Caranchos, 35; Provincial, 24; Logaritmo, 20; Círculo Rafaelino, 23; Universitario de Santa Fe 14 y Gimnasia de Pergamino 11.

Próxima fecha: Los Caranchos v. Gimnasia de Pergamino; Alma Juniors v. Universitario de Rosario; Logaritmo v. Tilcara; Provincial v. Círculo Rafaelino Libre: Universitario de Santa Fe.