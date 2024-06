El socavón de Puerto Norte se produjo por una avería en un desagüe pluvial

Un enorme socavón afecta a la franja costera de Rosario, frente al Barquito de Papel, en el parque de la Arenera. La rotura del Emisario 9, un desagüe pluvial que depende de la empresa Aguas Santafesinas, generó el agujero y, si bien aún no está establecido cuál es origen del daño del conducto averiado, el hundimiento obligó al vertido de un trazador químico para poder detectar fugas. Desde la empresa aseguraron que no hay riesgo de contaminación pese a que ese producto posee una coloración fosforescente.

"Esta sustancia se utiliza mucho en estudios clínicos en medicina humana, como en el caso de la detección de glaucoma, y en veterinaria. Para ello notificamos al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y Prefectura Naval Argentina para verter este líquido, que efectivamente salió por el Emisario 9 y corresponde a la empresa", confirmaron.

socavón.jpg Un amplio vallado junto al parque de la Arenera sorprendió a los rosarinos.

Quienes circulaban o caminaban este viernes a la mañana por la zona de la avenida Estanislao López y la rotonda de avenida Francia pudieron observar claramente un vallado perimetral con la insignia de Aguas Santafesinas y una cuadrilla de operarios de la empresa junto a máquinas de gran porte y precisión.

Esos trabajos de rastreo y diagnóstico producto del profundo socavón comenzaron a las 8 y hacia el mediodía ya habían terminado. Para tal fin, se dispuso el cerco de 60 metros de diámetro.

"Veremos cuáles son los pasos a seguir, no descartamos el ingreso de buzos tácticos con cámaras para tomar imágenes, determinar la rotura del conducto y saber dónde fue a parar toda esa tierra, producto del hundimiento", adelantaron.

Otros socavones en la misma zona

Hace exactamente un año, La Capital daba cuenta del desprendimiento de un considerable montículo de tierra lindero a la barranca, que provocó la caída del intertrabado del paseo peatonal que allí se encuentra y conecta ese sector con las torres del complejo de edificios Ciudad Ribera.

El director de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, explicó en su momento que se había tratado de un "simple" deslizamiento de tierra con hundimiento.

socavón2.jpg

"Es un derrumbe en un sitio que no es muelle, no hay por ende estructura para peritar o analizar, porque no hubo terreno ganado al río, sino solo tierra y barranca. Es un deslizamiento que hay que reparar para que no siga avanzando", precisó.

En ese momento se trató de una muestra más del deterioro en la franja costera, puesto que en la semana previa también hubo huecos en el suelo, a la altura del Galpón de la Música, en cercanías del Monumento a la Bandera.

Los pequeños colapsos fueron ocasionados por una combinación de las oscilaciones en la altura del Paraná y la bajante histórica que impactaron en la barranca y los movimientos de suelos que esto provoca.