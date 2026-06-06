La Capital | consulado

El Consulado General de Italia en Rosario conmemoró el 80° aniversario de la república italiana

El 2 de junio de 1946, millones de ciudadanos fueron convocados a decidir el futuro institucional del país tras la Segunda Guerra Mundial

6 de junio 2026 · 16:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
El cónsul General de Italia en Rosario

El cónsul General de Italia en Rosario, Marco Bocchi.

Con una programación que combinó memoria histórica, participación ciudadana y promoción cultural, el Consulado General de Italia en Rosario conmemoró el 80° aniversario de la república italiana mediante una serie de actividades que transformaron durante dos jornadas distintos espacios emblemáticos de la ciudad en escenarios de encuentro entre Italia y Argentina.

La fecha posee un valor singular en la historia italiana. El 2 de junio de 1946, millones de ciudadanos fueron convocados a decidir el futuro institucional del país tras la Segunda Guerra Mundial. El resultado de aquel referéndum no solo marcó el nacimiento de la república italiana, sino que representó también el inicio de un proyecto democrático que, ochenta años después, continúa definiendo la presencia de Italia en el mundo y su relación con las comunidades italianas en el exterior.

En Rosario, la conmemoración fue concebida como algo más que una celebración protocolar. La propuesta buscó poner en valor una italianidad dinámica, contemporánea y capaz de dialogar con las nuevas generaciones.

Las actividades comenzaron la noche del 1° de junio con una gala especial en el teatro El Círculo. El espectáculo reunió música, arte y referencias a la cultura italiana en una puesta en escena diseñada para destacar la capacidad de Italia de sobresalir en numerosos ámbitos: desde la musica, el cine y la gastronomía, hasta la moda, la ciencia y el deporte.

WhatsApp Image 2026-06-06 at 16.20.42

La mañana del 2 de junio se desarrolló el acto oficial en el Monumento Nacional a la Bandera. Allí, autoridades locales, representantes institucionales, dirigentes de asociaciones italianas, empresarios, docentes y miembros de la comunidad participaron de una ceremonia que reafirmó la vigencia de los valores que dieron origen a la república: la libertad, la participación democrática y el compromiso con el bien común.

La celebración incluyó además una caravana de motos marca Vespa por las calles de Rosario. Lejos de ser una simple exhibición de vehículos históricos, la iniciativa funcionó como una referencia a uno de los íconos más reconocibles del diseño industrial italiano.

Como parte de la iniciativa, diversos edificios y monumentos de Rosario fueron iluminados con los colores del tricolor italiano. La intervención urbana permitió incorporar la celebración al paisaje cotidiano de la ciudad y generar una imagen simbólica de la relación entre Italia y un territorio donde millones de historias familiares encuentran sus raíces al otro lado del Atlántico.

WhatsApp Image 2026-06-06 at 16.20.43

El cónsul General de Italia en Rosario, Marco Bocchi, explicó que las celebraciones fueron concebidas no solo como una conmemoración histórica, sino también como una oportunidad para mostrar la evolución que ha experimentado la presencia institucional italiana en la región.

“Celebrar los 80 años de la república significa recordar una de las decisiones más trascendentes de la historia contemporánea italiana, pero también reflexionar sobre cómo esos valores pueden seguir proyectándose en nuestras comunidades. Quisimos construir una celebración abierta, participativa y visible, capaz de involucrar a instituciones, asociaciones, jóvenes, empresas y ciudadanos en un mismo espacio de encuentro”, explicó el cónsul.

Según Bocchi, la iniciativa se inscribe en una línea de trabajo que el Consulado viene desarrollando, orientada a ampliar el alcance de la acción consular, fortaleciendo la presencia de Italia en los ámbitos cultural, educativo, económico y social de la circunscripción.

Al respecto, dijo: “La promoción de la lengua italiana, el apoyo a las instituciones educativas, la valorización del patrimonio cultural, el fortalecimiento de los vínculos con el sistema productivo y la creación de nuevas oportunidades para las jóvenes generaciones forman parte de una misma visión. Hoy existe una demanda creciente de Italia, de su cultura, de su idioma, de su capacidad de innovación y de su modelo de desarrollo. Nuestro desafío consiste en transformar ese interés en proyectos concretos y duraderos”.

En una circunscripción que reúne una de las comunidades italianas más numerosas de América Latina, el Consulado General ha impulsado en los últimos años una agenda caracterizada por una mayor presencia territorial, una intensa actividad cultural y una creciente articulación con universidades, municipios, instituciones educativas, asociaciones y actores económicos de toda la región.

Las celebraciones por el 80° aniversario de la república italiana ofrecieron así una síntesis de ese recorrido: una Italia que honra su historia, pero que al mismo tiempo busca dialogar con el presente y construir nuevas formas de cooperación e intercambio.

Ver comentarios

Las más leídas

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Misa ricotera en el Monumento: Rosario despidió al Indio Solari en una noche inolvidable

Misa ricotera en el Monumento: Rosario despidió al Indio Solari en una noche inolvidable

Lo último

Con el volante de Central Vicente Pizarro, Chile perdió un amistoso frente a Portugal

Con el volante de Central Vicente Pizarro, Chile perdió un amistoso frente a Portugal

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Será el sexto de este tipo en la provincia. Cada uno de los 12 miembros cobra unos 60 mil pesos diarios, el veredicto debe ser unánime y la pena la dicta el juez
El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Por Claudio Berón
Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos, plazas que no alcanzan y reinserción social
Policiales

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos, plazas que no alcanzan y reinserción social

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman un informe judicial clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman un informe judicial clave

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa
La Ciudad

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto
Policiales

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná
Policiales

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Misa ricotera en el Monumento: Rosario despidió al Indio Solari en una noche inolvidable

Misa ricotera en el Monumento: Rosario despidió al Indio Solari en una noche inolvidable

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

Ovación
Con el volante de Central Vicente Pizarro, Chile perdió un amistoso frente a Portugal

Por Rodolfo Parody
Ovación

Con el volante de Central Vicente Pizarro, Chile perdió un amistoso frente a Portugal

Con el volante de Central Vicente Pizarro, Chile perdió un amistoso frente a Portugal

Con el volante de Central Vicente Pizarro, Chile perdió un amistoso frente a Portugal

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Policiales
El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio La Bombacha

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio "La Bombacha"

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos, plazas que no alcanzan y reinserción social

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos, plazas que no alcanzan y reinserción social

La Ciudad
Desagües cloacales: quieren saber cuál es el estado de las obras del Emisario Sur y Emisario 9
La Ciudad

Desagües cloacales: quieren saber cuál es el estado de las obras del Emisario Sur y Emisario 9

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman un informe judicial clave

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman un informe judicial clave

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

La metamorfosis del changuito: cómo se compra en los supermercados de Rosario

Por Facundo Borrego
Economía

La metamorfosis del "changuito": cómo se compra en los supermercados de Rosario

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal
la ciudad

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal

La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario
Policiales

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

Bomba molotov al predio de Newells: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados
Policiales

Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación
Economía

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía
Zoom

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota
Zoom

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota

Punta Quebracho, la historia que vuelve a latir entre el río y la memoria

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Punta Quebracho, la historia que vuelve a latir entre el río y la memoria

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos
La Ciudad

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado
La Ciudad

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: La Justicia debe llegar pronto
La Ciudad

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: "La Justicia debe llegar pronto"

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Por Alvaro Torriglia
Economía

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Adiós al papel en las farmacias: nuevo sistema de entrega de medicamentos
Información General

Adiós al papel en las farmacias: nuevo sistema de entrega de medicamentos

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 
La región

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes
La Ciudad

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado
Policiales

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual
Policiales

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual