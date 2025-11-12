La Capital | La Ciudad | Cuidacoches

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades

La Municipalidad confirmó que más de 100 "trapitos" se retiraron de la zona del encuentro durante las primeras jornadas del operativo de control

12 de noviembre 2025 · 13:29hs
Los cuidacoches fueron identificados en la zona cercana al encuentro.

Foto: Municipalidad de Rosario.

Los cuidacoches fueron identificados en la zona cercana al encuentro.

La Policía de Santa Fe arrestó a cinco cuidacoches desde el inicio del 41° Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades de Rosario. Según indicaron fuentes oficiales este miércoles, los sospechosos intentaron cobrar por el estacionamiento vehicular sin autorización de los organizadores.

La Secretaría de Control y Convivencia confirmó que todas las denuncias contra los demorados se repiten en cuanto a la exigencia de una tarifa fija para dejar el auto cerca de la zona del evento. A esta lista de casos se suman otros procedimientos en los que los trapitos se retiraron del lugar o abandonaron la actividad.

Además de las aprehensiones, la Municipalidad identificó a más de 100 cuidacoches en torno al parque nacional a la Bandera como parte del operativo de fiscalización coordinado con el gobierno santafesino. En distintas oportunidades, algunas de estas personas también recibieron un acta de infracción por obstruir el tránsito.

Un operativo especial para controlar a cuidacoches

La Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos y las autoridades locales diseñaron un plan de patrullaje especial para Colectividades. Los controles comenzaron el pasado sábado, durante la primera noche del encuentro, y se mantendrán hasta la velada final del lunes 17 de noviembre.

Una vez más, el encuentro nacional cumplió con la expectativa en cuanto a la gran asistencia de público para disfrutar de espectáculos de baile y música en vivo junto con la comida típica de decenas de lugares de todo el mundo. Rumbo al final de la primera semana, el balance parcial de las medidas preventivas para ordenar la circulación fue positivo.

>> Leer más: Trapitos en Rosario: en lo que va del año detuvieron a 116 cuidacoches, más que en todo 2024

El secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, sostuvo que este tipo de operativos "dan muchos resultados". En el caso de esta última convocatoria, apuntó: "Estamos volcando gran cantidad de recursos porque este es un evento muy importante, es la fiesta más convocante que tiene la ciudad. Queremos que todos puedan disfrutarla".

"Ante cualquier situación relacionada a cuidacoches, siempre le pedimos a la gente que se acerque de inmediato a los agentes que están patrullando la zona", manifestó el funcionario. Luego recordó que también se pueden hacer las denuncias mediante Munibot, el servicio de la línea de Whatsapp 341-5-440147, o bien telefónicamente a través del 911 y el 147.

¿Dónde se puede estacionar en Colectividades?

La Municipalidad de Rosario organizó una serie de cortes de tránsito especiales en el marco de Coelectividades. A partir de estos cambios temporales, los autos particulares tienen dos zonas de estacionamiento. Ambas se ubican sobre avenida Belgrano. En la mano que va hacia el sur, el sector quedó delimitado entre San Juan y avenida Pellegrini. Sobre la mano opuesta se adoptó la misma modalidad entre el predio y la bajada Sargento Cabral, frente a la ex Aduana.

Para utilizar estos lugares se fijó un bono contribución de 4.000 pesos para colaborar con la Asociación Cooperadora del Hospital Alberdi. El precio se cobra por jornada y quienes se encargan de la recaudación se acercan a proponer la colaboración con una pechera azul para que puedan identificarlas. Cada voluntario entrega un ticket que debe estar colocado sobre el parabrisas del vehículo.

Dentro de este esquema, el municipio habilitó otros lugares de estacionamiento exclusivo para motos y personas con discapacidad. En este caso, las autoridades eligieron la zona de avenida Belgrano que va desde San Juan hasta Buenos Aires.

Como complemento de estas medidas, la Secretaría de Control y la Policía de Santa Fe realizan cada día un operativo especial en el área vecina al predio con el fin de disuadir y retirar a los cuidacoches, además de verificar si cuentan con antecedentes penales. Así apuestan a prevenir extorsiones o abusos hasta que termine la fiesta.

Noticias relacionadas
El muelle renovado en el extremo norte de Rosario

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Paro y presentación judicial. En la Regional Rosario de la UTN no se dictaron clases hoy.

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei

En la última edición, se recolectaron más de 200 kilos de basura a orillas del río Paraná.

"Más Río Menos Basura", diez años al servicio del río Paraná y de "una ciudad sin descartables"

El predio de Bordabehere al 1100, donde se produjo el incidente de violencia entre adultos en torno a un partido de fútbol entre chicos de 8 años. 

Violencia y bochorno en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

Ver comentarios

Las más leídas

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Lo último

Parecidos a Newells: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Secuestraron documentación, su celular y computadoras. Está sospechado de haber autorizado, con una medida judicial, que una empresa del financista Fernando Whpei compre u$S10 millones al cambio oficial, mientras regía el cepo cambiario.

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
La Ciudad

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario
La Ciudad

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario

Violencia y bochorno en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
LA CIUDAD

Violencia y bochorno en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei
LA CIUDAD

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
La Ciudad

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Ovación
Los jugadores de Newells volvieron a entrenar después del paro que hicieron el lunes

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's volvieron a entrenar después del paro que hicieron el lunes

Los jugadores de Newells volvieron a entrenar después del paro que hicieron el lunes

Los jugadores de Newell's volvieron a entrenar después del paro que hicieron el lunes

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial en el club del Parque

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial en el club del Parque

La ventaja de Alpine en 2026 que ilusiona a Colapinto y Gasly

La "ventaja" de Alpine en 2026 que ilusiona a Colapinto y Gasly

Policiales
Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Policiales

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

La Ciudad
¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
La Ciudad

¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Policiales

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
POLICIALES

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Por Matías Petisce
La Ciudad

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos
Economía

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas
Economía

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo
Información General

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración
Información General

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje
El Mundo

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves
Política

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre
Economía

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon
Policiales

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales
Política

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica
La Región

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
La Ciudad

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados
Política

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados