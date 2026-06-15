De Newell's, a los botines de Messi, la selección argentina y el videojuego de fútbol más popular

El viaje del diseñador y docente de la UNR Luis Callegari por las grandes ligas de la industria de la indumentaria deportiva y su llegada al exFifa

Como todo hincha fanático del fútbol, el diseñador y docente Luis Callegari (nacido en la provincia de Córdoba, pero graduado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario), es decir rosarino por “adopción”, espera el inicio del Mundial 2026 con toda la esperanza de que Argentina reedite la epopeya de Qatar 2022.

Aquel campeonato de cuatro años atrás en Medio Oriente, no fue uno más en la vida de un apasionado del fútbol como él mismo se describe. Para Callegari fue también un espaldarazo extraordinario a nivel profesional, porque el equipo de Lionel Scaloni usó las camisetas que él mismo había diseñado para esa ocasión contratado por la empresa de "las tres tiras".

Radicado desde hace unos años en Vancouver (Canadá, uno de los tres países anfitriones de este Mundial 2026), Callegari repasa junto a La Capital , vía teleconferencia, su impresionante trayectoria en las grandes ligas del mundo del diseño.

Un viaje que se inició en su Noetinger natal, donde hizo sus primeras armas siendo adolescente, y que siguió por Rosario, donde diseñó la camiseta de Newell’s campeón de 2013 y renovó el escudo “leproso”. Luego, el recorrido se prolongó por Europa y Estados Unidos, donde trabajó para Adidas y Nike (dándoles forma a los kits de indumentaria de los principales equipos). Hoy, ese periplo parece detenerse, al menos por un tiempo, en Canadá desde donde está vinculado a la realización del videojuego FC, ex Fifa.

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Pero si eso no fuera poco, Callegari también ejerce como docente de la carrera de Diseño e Indumentaria y Textil de la UNR. Tecnología 4 y Comunicación y Narrativa son las materias que dicta on line desde el Norte de América para alumnos y alumnos de Rosario.

¿Cómo se inició tu camino en el diseño?

Arranqué en el 2001 estudiando Comunicación Social en la UNR. Siempre me gustó el diseño. Yo ya hacía cosas en mi casa cuando era adolescente, con 15 o 16 años, porque tuve la suerte de tener computadora con programas para ese trabajo. Pero comencé estudiando comunicación social, que me gustaba muchísimo. En el 2001, con la crisis que había, tuve que buscar trabajo para dar una mano en casa y el diseño, como mis primeros pasos, salvó mi estadía en Rosario. Costeé mi carrera universitaria trabajando como diseñador, y cuando me gradué me dediqué de lleno a eso. La tesis final la hice sobre el Club Progreso de mi pueblo Noethinger, y entonces pude combinar la comunicación social con el diseño y el deporte, que eran las dos cosas que me gustaban. Ahí dije ‘quiero diseñar, pero para el deporte, no para cualquier cosa. Es decir trabajar en algo conectado con mi pasión.

¿Y cómo llegaste a diseñar la camiseta del Newell’s campeón de 2013 y después renovar el escudo del club?

Después de hacer la tesis, me fui a trabajar a Sport Club de Cañada de Gómez, que jugaba en la Liga Nacional de Básquet. Mientras hacía ese trabajo, caminando Parque España me encontré con un amigo que laburaba en Newell’s. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que trabajaba como diseñador en el Sport de Cañada. Y me respondió: “Estamos buscando a alguien que haga ese trabajo. ¿Te venís la semana que viene?” Y fui. Me reuní con el presidente Guillermo Lorente. Le presenté un proyecto que hice en dos o tres días. Me propuso sumarme y en dos o tres meses armé un proyecto, y arranqué en Newell’s. Me quedé tres años (entre 2012 y 2015) trabajando en el club. Ganamos un campeonato, llegamos a semi finales de Libertadores, fue increíble. Soy hincha de Newell’s desde los siete años, lo sigo siempre, lo sufro...(risas)

¿Qué recordás de tu trabajo en el escudo de Newell’s, siendo un símbolo tan representativo para la institución?

Ronald Shakespear, también hincha del club quería hacer el escudo y desde el Departamento de Comunicaciones salió la idea de hacerlo con él. Para mí significó algo muy poderoso hacer un trabajo junto a él. Ronald es al diseño lo que Charly García para un músico. Es uno de los personajes más importante en la historia del diseño gráfico argentino. En ese momento, yo tenía 29 años y creo que no tomaba dimensión real de lo que estaba haciendo. Era muy joven e inconsciente para dimensionar lo que estaba haciendo. En ese momento estaba inmerso en la vorágine del trabajo y no lo dimensioné. Cuando tomé distancia en el tiempo, me di cuenta fue un trabajo zarpado y no lo puedo creer. Sí, claramente, estaba hiper nervioso con la presión que significaba también ser hincha de Newell’s y la posibilidad de que me putearan si salía mal.

Diseño desde el Viejo Continente

Ya estabas jugando en primera y subiste un peldaño importante... ¿Y cómo apareció lo de Adidas?

En paralelo a Newell’s, yo trabajaba como director de diseño de la Liga Nacional de Básquet. A finales de 2015 decidí ir a estudiar a Barcelona. Tenía un conocido que trabajaba en Adidas. Esa persona estaba dejando ese puesto. Teníamos un contacto común que era gente de recursos humanos. Cuando empiezan la búsqueda de postulantes, me contactaron e hice las entrevistas de rigor. Me fue bien con las entrevistas y evaluaciones y de pronto me encontré viviendo en Alemania y trabajando para Adidas.

¿Cuál fue tu primer trabajo para Adidas?

No fueron camisetas, sino todo lo concerniente a la comunicación de la marca. Mi primer trabajo fue hacer la imagen de Adidas para el Mundial 2018. Las selecciones que me asignaron para trabajar fueron Alemania, Rusia y Colombia. Teniendo a cargo a Alemania, sentía que todos estaban pendientes de mi trabajo siendo yo argentino. No era la parte de camiseta sino todo lo vinculado a la comunicación, dirección de fotografía. Fue increíble. A partir de ahí empecé a trabajar en diferentes productos. También con clubes como Real Madrid, Manchester United; hice botines. Dirigí una campaña de fotos de Messi con unos botines para el Mundial 2018. Después de ese campeonato, pasé a la parte de productos y diseñé camisetas de, entre otras, Argentina y dos modelos botines para Messi en 2019 y 2020.

¿Y qué tuviste en cuenta para diseñar la camiseta de Argentina que fue campeona en Qatar 2022?

Habiendo realizado la de Newell’s, mi sueño era hacer la de la selección. Cuando ingresé a Adidas, intenté contactar a gente que trabajara con la selección para poder hacer algo con la camiseta. Fue un desafío tremendo. En ese momento, no era tan inconsciente como en la época de Newell’s. Me agarró un cagazo tremendo. La primera noche después de la convocatoria, no dormí, pensando en la responsabilidad que sentía trabajando en ese proyecto. Me puse a generar historias que sean interesantes para aplicarlas a una camiseta, teniendo en cuenta que iba a ser en ese entonces, según se decía, el último mundial de Messi. Pero tampoco debía ser tan referencial a Messi, tenía que tener también un sentimiento de equipo. Y Rosario fue el conector perfecto que jamás hubiera podido encontrar para esa remera. Messi, Di María, Lo Celso (convocado, pero lesionado a último momento), Correa, Scaloni, Samuel también pasaron por Rosario. Esa selección tenía algo fuerte con Rosario. Busqué otras historias, pero al final del día esa historia la tenía enfrente y era Rosario. Messi es el monumento a la bandera del Fútbol y Rosario tiene el Monumento a la Bandera. Usar el Monumento era un buen conector de doble sentido. Por un lado, iba a ser nuestro monumento futbolístico y por el otro iba a celebrar lo que es la insignia de la Bandera argentina, que en ese momento cumplía 210 años. Era unir una historia perfecta. Diseñé la camiseta de atrás para adelante. Siempre me fijo mucho en la parte de atrás. Muchos jugadores cuando festejan goles se los ve de atrás. Diseñé de atrás para adelante, pensando el Monumento en la celeste y blanca con el mástil. Y en la suplente pensé en el Propileo con la parte donde está la llama votiva. Intenté generar un sol que aparece entre las columnas del Propileo. Es un poco la historia del Monumento lo que se ve ahí.

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¿Y cómo fue dio el paso a Nike, la competencia?

Terminé mi estadía en Adidas entregando la camiseta suplente del Mundial Femenino y me fui a trabajar un año a Pepsi, en Londres. Estuve un año como director de arte para la parte de bebidas. De allí pasé a Nike. Al otro lado del mundo, a Portland (EE.UU.) fui a diseñar para fútbol, sabiendo que me iba a trabajar para Barcelona, Pumas y Corinthians. Después terminé diseñando Nigeria, para la Copa Africa, y Brasil, Uruguay y Países Bajos para este mundial.

¿Qué debe tener en cuenta un diseñador para algo tan popular como una camiseta de fútbol?

Lo primero a tener en cuenta es lo que llega de la gente de marketing. Yo confío en ellos porque la información que tienen viene de numerosos estudios, en los que formamos partes, a veces, los diseñadores. Leo esos informes, pero también uso mi lente. Busco darle a ese kit una conexión con una historia bastante simple con la gente. Tratar de traducir un diseño de una manera simple para que la gente lo comprenda. La indumentaria de fútbol pasó a ser un ítem de culto. Hoy, la camiseta no es solo para usarse en un partido de fútbol. Se usa como objeto de culto. Está no solo la oficial, se usa la de entrenamiento o de calentamiento como parte de un look. El fútbol salió de lo estrictamente deportivo y se convirtió en un ícono cultural. Además, cada marca tiene 10 o 15 diseñadores dedicados a todo el rango de productos para cubrir las demandas. Cambió muchísimo la industria.

¿Cuáles son tus actuales proyectos?

Ahora soy director creativo en Electronic Arts, la empresa que diseña videojuegos encargada de hacer el FC, el juego de fútbol antes llamado Fifa. Ahora se llama FC, desde 2025. Lidero la entidad visual del juego año a año y dirijo la parte fotográfica de la tapa. Tengo bastante para entretenerme. Estoy muy contento. Es un cambio radical en mi carrera. En los últimos diez años, diseñé muchísima indumentaria deportiva y siempre fui muy afín a la parte digital. Estoy muy metido con la inteligencia digital, el uso de las aplicaciones. Me di cuenta que habiendo diseñado Argentina, Brasil, Newell’s, Uruguay, Barcelona era el momento de dar un paso al costado. Probarme a mis mismo trabajar en el futbol, pero con una lente digital. Estar conectado con la gente desde otro lado. Creo que lo estoy logrando y lo veo super interesante.

¿Cómo se vive el Mundial 2026 en Canadá?

El país tiene mucha tradición en fútbol femenino, no tanto masculino. EE.UU y Canadá tienen cultura futbolera más femenina que masculina. De hecho, Estados Unidos es la selección más ganadora en mujeres. Viniendo yo de Argentina, esperaba un poco más de ebullición en Vancouver, pero no lo viven como nosotros. No vi ningún país en el planeta que viva el fútbol como Argentina. La vara está muy alta en ese sentido. Veremos qué pasa cuando se empiecen a jugar los partidos. Es un mundial que, con relación a anteriores, viene con un poquito menos de pasión.