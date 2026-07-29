Independiente vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones La Lepra enfrentará al Rojo en el estadio Libertadores de América por la segunda fecha del campeonato. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 29 de julio 2026 · 10:32hs

Independiente recibirá a Newell's en la segunda fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda por la 2ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Rojo y la Lepra de este jueves por la noche.

A qué hora juegan Independiente vs. Newell's El partido correspondiente a la Zona A entre Independiente y Newell's será este jueves 30 de julio, desde las 21.15, en el estadio Libertadores de América con el arbitraje principal de Pablo Echavarría, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.

Dónde ver Independiente vs. Newell's La transmisión del encuentro entre el Rojo y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Independiente y Newell's fue empate 1-1 en el Coloso. Marcelo Bustamante / La Capital >> Leer más: Newell's suma un refuerzo en el ataque: firmará por un año y medio

Posibles formaciones de Independiente y Newell's Independiente: El entrenador Gustavo Quinteros no dio indicios del once titular del Rojo. Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.