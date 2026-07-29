Newell's prepara un bono especial para el partido de este domingo frente a Boca

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Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
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Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
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Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario
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