Newell's prepara un bono especial para el partido de este domingo frente a Boca

Habrá un bono obligatorio para todos los socios y algunas alternativas a voluntad para ayudar a la entidad

Los hinchas de Newell's deberán pagar un extra en el encuentro ante los Xeneizes.

Está claro que el momento económico de Newell's lleva a la dirigencia Leprosa a buscar opciones para recaudar y enfrentar las diferentes deudas que golpean a la institución del Parque de la Independencia. En ese camino, la herramienta de un bono , estatutariamente permitido, se cobraría el próximo domingo y tendría algunas variantes.

En principio, la idea de quienes manejan la vida institucional, era cobrar ante Boca Juniors un bono extra de 40 mil pesos , pero ante el descontento popular, sumado a que se cobrará a principio del mes y cuando no muchos hinchas cobraron sus haberes, se reduciría a 30 mil pesos obligatorios para los que vayan al Coloso el próximo domingo.

La idea es agregar opciones de pago para alivianar el pago dando tres cuotas sin interés con algunos bancos que serán informados en las próximas horas. Además, los menores y mayores de 58 años pagarían el 50% del monto, es decir 15 mil pesos.

Pero la situación lleva a que la dirigencia busque opciones para poder recaudar algún dinero más y le daría como opción a los socios que, tal vez, no van a la cancha o que quieren aportar un monto mayor se ofrecería bonos de 60, 90 y hasta 120 mil pesos. Esta última opción se podría pagar en más cuotas (de 6 a 12).

El plantel Leproso practica y viaja a Buenos Aires

Esperando la definición del equipo y esperando la confirmación de los lesionados (Gómez Mattar, Ortega y Esponda), el plantel Rojinegro entrenó este miércoles por la mañana, en el complejo Bella Vista, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

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Tras el entrenamiento matinal, los dirigidos por Frank Kudelka almorzarán en el hotel Jorge Griffa y después comenzarán el viaje rumbo a Buenos Aires para esperar el choque de este jueves, a las 21,15, en el Libertadores de América, ante Independiente y por la segunda fecha del Clausura.