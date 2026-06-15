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De Newell's a Uruguay: Marcelo Bielsa y Obdulio Varela, la resistencia al negocio

El pueblo leproso estará atento en el Mundial a un entrenador que es su ídolo y se mantiene fiel a valores similares a los de un símbolo charrúa

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

15 de junio 2026 · 06:10hs
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El referente de Newells Marcelo Bielsa

El referente de Newell's Marcelo Bielsa, con la mirada al piso, cumplió por obligación el Media Day de la Fifa. 

El hincha de Newell’s sigue la trayectoria de su referente Marcelo Bielsa a donde vaya. Se interesa en cómo le irá con Uruguay en el Mundial. El entrenador forjó sus valores en el club del Parque. Allí, a partir de los triunfos, fue ingresando a un ámbito de exposición propia de las exigencias del negocio del fútbol. Que no le agrada.

Explica lo sucedido en días recientes. La vista al piso y la seriedad durante el Media Day, sesión de imágenes que establece la Fifa. Y la entrevista que dio de apenas 38 segundos.

La conducta de Bielsa es coherente con su pensamiento. La hinchada de Newell’s lo sabe y conoce. Así trabajó en el club. Con dedicación y pasión. La negativa a prestarse a las condiciones establecidas por el poder del fútbol no pesaban todavía durante su estadía en el club. Llegarían con el tiempo.

Así fue que empezó a negarse a dar entrevistas individuales para los grandes medios, que concentran el poder económico, para que no tuvieran privilegios.

Marcelo Bielsa dio 6 respuestas en 38 segundos

Nada cambió con Bielsa en Uruguay. Esto explica que haya sido tan cortante con la periodista de la cadena DSports, que lo abordó en el aeropuerto apenas llegó al Mundial. DSports tiene la exclusividad y la Fifa le exige que responda. El entrenador lo hizo, a su modo.

>> Leer más: En Newell's hay un cambio de paradigma en los amistosos de la pretemporada

Tal cual posó para el Media Day de la Fifa, que debió cumplir por protocolo. Durante la toma de su imagen, estuvo serio y con las manos en los bolsillos. Sobre el final, su mirada se mantuvo en el suelo.

El Negro Jefe rechazó la exposición mediática

La vista en cualquier parte se asemejó a la de Obdulio Varela, capitán del seleccionado uruguayo campeón en el Mundial de 1950. En cada foto del equipo Celeste, y en las de su Peñarol, el Negro Jefe miraba para otro lado. Hasta llegaba a faltar en fotos grupales.

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Obdulio Varela, mirando hacia otro lado de donde estaban los fotógrafos.

Obdulio Varela, mirando hacia otro lado de donde estaban los fotógrafos.

Era en respuesta a las críticas recibidas por liderar la huelga de futbolistas del 48 y a que rechazaba que lo colocaran en un lugar de protagonismo que rechazaba, como así a que lucraran con su imagen.

Obdulio, símbolo de la selección que conduce Bielsa, casi no daba notas. No quería ser el centro de un espectáculo que no compartía. “Los diarios traen sólo dos verdades: la fecha y el precio”, decía.

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Obdulio Varela, parado arriba, mirando hacia el suelo a diferencia de sus compañeros de Peñarol.

Obdulio Varela, parado arriba, mirando hacia el suelo a diferencia de sus compañeros de Peñarol.

El volante todavía no tenía el comportamiento tan singular en las fotos de cuando llegó a enfrentar con Peñarol a Newell’s en el torneo 3 Ciudades de 1947 en el Centenario. La Lepra ganó por 1 a 0 con gol de Antonio Giosa. Bielsa nació 8 años después. Hoy practica principios afines al del Negro Jefe.

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