Chacho Coudet, contundente tras la nueva derrota: "River no te da tiempo ni margen"

El Millonario, que cuenta en el plantel con grandes figuras y jugadores cotizados, volvió a perder, en este caso en su visita a La Plata frente a Gimnasia

"Es muy difícil el momento, hay que trabajar. Mejorar mucho, levantar mucho los niveles", sostuvo Coudet.

El director técnico de River, Eduardo Coudet , fue contundente luego de la derrota ante Gimnasia por la segunda fecha del torneo Clausura y aseguró que la dinámica del club "no da tiempo ni margen" . Durante la conferencia de prensa post partido, el Chacho se mostró muy autocrítico y explicó que "la realidad es que la planificación está tardando o nos está llevando más de lo que todos pensábamos", aunque aclaró: "Siempre dije que tengo claro el lugar en el que estoy y que River no te da tiempo ni margen. Así que hay poco tiempo y poco margen; hay que ganar y mucho ".

Otro de los aspectos que tocó Coudet durante la conferencia de prensa fue la falta de peligro de River: "Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos 30 metros, tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo".

Con respecto al mercado de pases, adelantó: "Seguramente vamos a traer muchos jugadores más" y continuó: "Necesitamos tres o cuatro jugadores más en distintas posiciones en las que tenemos muchos juveniles".

"ES DE LAS VECES QUE MÁS ME HA COSTADO HACER JUGAR A UN EQUIPO COMO QUIERO QUE JUEGUE" Coudet habló en conferencia de prensa y analizó el momento de River luego de tres derrotas en fila. Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dJhViJZU2X

Chacho dijo que el equipo no liga

Por último, añadió: "Es muy difícil el momento, hay que trabajar. Mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos la pelota pero no logramos desequilibrar. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada".

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El conjunto Millonario sumó su tercera derrota al hilo (previamente había sido derrotado por Aldosivi en la Copa Argentina y por Barracas Central en la primera fecha del Clausura) y Coudet es cada vez más cuestionado por el hincha.

La próxima presentación de River será el domingo, cuando visite a Rosario Central en un encuentro que podría marcar a fuego el futuro de Coudet como director técnico.