La Capital | Información General | Luciana Geuna

Luciana Geuna apuntó contra los anticonceptivos por una hemorragia: qué dicen los expertos

La periodista, que tiene 48 años, estuvo internada y contó que vivió "un susto grande". ¿Son frecuentes estos problemas en la etapa anterior a la menopausia?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

23 de septiembre 2025 · 12:03hs
Luciana Geuna contó los motivos por los cuáles estuvo internada la semana pasada

Luciana Geuna contó los motivos por los cuáles estuvo internada la semana pasada

La periodista rosarina Luciana Geuna, quien desarrolló su carrera en Buenos Aires, pasó por un "un susto grande" que obligó a que la internaran. El hecho generó inquietud y preocupación entre amigos y seguidores de la comunicadora. Si bien ella misma contó que había atravesado una situación delicada, no mencionó en los primeros días cuál había sido la causa, hasta ahora. Geuna contó recién este martes que la complicación de salud que tuvo se debió a una hemorragia ginecológica, y apuntó a las pastillas anticonceptivas como disparador de ese sangrado.

La periodista mencionó que su médica le indicó la toma de anticonceptivos orales a comienzos de este año: "Hace tres meses empezaron a generarme una reacción rara, como de hemorragia, pero normal". La situación "se complicó" y la semana pasada "empecé con algo muy extraño...como el martes a la noche empeoró, el miércoles fuimos a la guardia porque daba miedo e impresión".

Ya con el alta, y empezando a retomar sus actividades profesionales, dijo en su programa en Olga, que "el problema fue que las medicaciones (que le indicaron para frenar el sangrado) no me hacían nada y el jueves fue un desastre mayúsculo. En dos días perdí la mitad de los glóbulos rojos. Estando internada me ponían de todo y no frenaba. No les puedo explicar lo que es porque es muy feo. Es como desangrarte a otra escala, sin pausa y muchos días".

"El sábado a la noche fue el peor momento y el domingo de repente hizo efecto la medicación, y paré de sangrar después de días”, expresó Geuna, de 48 años.

Leer Más: Avances en medicina fetal: cómo resolvieron en Rosario un caso grave antes de que el bebé naciera

Sangrados en la etapa previa a la menopausia

La Capital habló con Andrea Casella, quien se dedica a la ginecología funcional, y atiende a muchas mujeres en la etapa anterior a la menopausia (llamada perimenopausia) que suele comenzar entre los 40 y 45 años. Este período, que es una transición natural en la que el cuerpo "se prepara" para la menopausia (cese de la menstruación) conlleva una enorme cantidad de situaciones y "señales" a las que hay que prestarles atención.

"No todas las mujeres lo van a vivir de la misma manera. De hecho, es sumamente particular y por eso hay que hacer un abordaje personalizado, sin embargo, hay síntomas que son bastante frecuentes", explicó la profesional.

En la perimonepausia, como sucede en la menarca (primeras menstruaciones) es posible pasar por períodos de anovulación (que no se ovula) lo que provoca, por ejemplo, que un mes se menstrúe y otro no", lo que se denomina sangrado vaginal irregular.

"Aunque no se produzca la menstruación el folículo crece durante los primeros 14 días y produce estrógeno que estimula el endometrio, que se llena de sangre. Cuando se produce la ovulación, se rompe el folículo, y la persona menstrúa, pero en la perimenopausia (por causas hormonales normales) puede pasar que se menstrúe de manera irregular, y entonces, cuando finalmente hay sangrado, es más importante que lo habitual", relató la médica.

Casella destacó que "cualquier sangrado fuera de lo habitual" debe ser motivo de consulta. "El sangrado uterino de más de tres o cuatro días no es normal, aunque haya mujeres que cuenten que toda la vida menstruaron siete días seguidos. Esta la causa más frecuente de anemia ferropénica en mujeres de todas las edades y es importante saber exactamente por qué se produce".

La mayoría de las denominadas metrorragias (sangrado entre períodos que suele ser más intenso) "son hormonales, funcionales" pero "siempre hay que descartar que no haya un problema más severo como una patología maligna como el cáncer de cuello u otros benignos como pólipos y miomas, que también hay que resolver", dijo la especialista.

papanicolau ginecologia

La vida después de los 40 años

Lo primero que remarca la médica ginecóloga es que la consulta para hacerse los chequeos anuales: PAP, mamografía, ecografía (ginecológica y mamaria), son procedimientos de rutina "indispensables" para chequear la salud de la mujer, en especial luego de los 40 años.

Casella se detuvo especialmente en la etapa previa a la menopausia: mujeres de entre 40 y 50 años, aproximadamente, que están atravesando un período "complejo" por muchas razones: entre aquellas que tuvieron hijos se dan dos situaciones, explicó, "o fueron mamás un poco más tarde y están criando niños pequeños con todo lo que eso implica o están viviendo el nido vacío porque los hijos crecieron: ambas son situaciones estresantes y emocionalmente fuertes". Además, comentó la ginecóloga "sucede que los padres están grandes _y somos las mujeres las que nos ocupamos de ellos_, estamos más exigidas desde el punto de vista laboral en un contexto crítico, vivimos cambios físicos importantes, un ritmo de vida muy intenso: todo esto nos suma un estrés enorme, que puede incluso, ser el detonante de sangrados y otros problemas de salud ginecológicos o no ginecológicos".

Incluso Geuna hizo referencia a que su internación la obligó a repensar cómo estaba viviendo y "a parar un poco".

"En este trajín muchas veces nos olvidamos de nosotras, de cuidarnos, de alimentarnos en forma adecuada, hacer actividad física, tener momentos de ocio y de atender los llamados de atención de nuestro cuerpo", reflexionó la ginecóloga, quien agregó: "Por eso, como profesionales, debemos escuchar a la paciente, su historia, su contexto, cómo la está pasando". En este punto comentó que el sistema médico, tal cual está planteado, no colabora con las consultas más prolongadas, necesarias en esta etapa. "Todo un tema", comentó Casella.

Anticoncepción en la edad adulta

"Aunque hayas pasados los 40 años si seguís menstruando podés tener un embarazo uterino o ectópico (fuera del útero), esto lo tienen que saber las mujeres", enfatizó la ginecóloga. De allí que sea fundamental encontrar el método anticonceptivo adecuado.

"En ocasiones se producen abortos espontáneos sin que la persona sepa que estaba embarazada y eso puede generar un sangrado importante", detalló.

Por eso, lo mejor es charlar con el ginecólogo o ginecóloga para "encontrar el método adecuado para cada una".

"En la actualidad contamos con pastillas anticonceptivas sin estrógeno que dan muy buenos resultados para regularizar las menstruaciones y minimizar otros efectos de esta etapa, además de evitar un embarazo no buscado; también podemos usar el DIU hormonal, y siempre contamos con el uso del preservativo", señaló Casella.

Ante todo "se requiere una evaluación minuciosa de la paciente y, como mencioné, una charla profunda para conocer las necesidades de esa mujer en particular, y su estado emocional, que es tan importante como lo físico", enfatizó la ginecóloga.

Noticias relacionadas
Cuando se moja el celular es fundamental reaccionar rápidamente para salvarlo

Qué hacer si se te moja el celular

¿Es riesgoso tomar paracetamol durante el embarazo? Trump lo ligó con el autismo, los expertos dicen que no es así 

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo, como dijo Donald Trump

El joven se lanzó debajo de un camión en la ruta de Tucumán

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

La agencia de Córdoba donde se realizó la apuesta

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

Los ministros de la Corte Suprema juraron la nueva constitución de Santa Fe

Los ministros de la Corte Suprema juraron la nueva constitución de Santa Fe

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Qué hacer si se te moja el celular

Qué hacer si se te moja el celular

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

El gobierno de Santa Fe empuña la nueva pista que está reacondicionando para cerrar acuerdos con aerolíneas y tener más rutas. Europa, el sueño que está cerca.

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
Policiales

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025
Ovación

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Policiales
Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera
Policiales

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

La Ciudad
De qué se trata la trata: la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"