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Nacieron en India, las adoptaron dos familias en Países Bajos y ahora descubrieron que son hermanas

Si la historia de Meena Geltink y Minal Tijssen tuviese coreografías y romance sería una película de Bollywood

14 de septiembre 2026 · 23:12hs
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Nacieron en India, las adoptaron dos familias en Países Bajos y ahora descubrieron que son hermanas

Meena y Minal eran vecinas en Países Bajos. Fueron amigas desde que se conocieron, asombradas por el parecido físico y por haber sido ambas adoptadas de dos orfanatos de la India. Hasta que 15 años después un análisis de ADN confirmó lo que durante tanto tiempo les había sugerido la intuición: eran hermanas biológicas.

Si la historia también tuviera coreografías y romance sería una película de Bollywood. Meena Geltink y Minal Tijssen, nacidas a principios de la década de 1980 en Bombay, fueron adoptadas por dos familias distintas a más de ocho mil kilómetros de su casa natal, pero terminaron viviendo en el mismo país. Y un día, cuando ambas ya eran adolescentes, se reunieron en una fiesta organizada por una agencia de adopción.

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Meena ahora tiene 43 años y recuerda perfectamente aquel día. "Todos los chicos adoptados se reunieron para pasar un rato juntos, estrechar lazos y cenar", contó. Algunos advirtieron el parecido físico entre ellas, y las chicas se sorprendieron al mirarse frente a un espejo: "Yo pensé: ¡Dios mío, tiene mi nariz! ¡Tenemos la misma risa!".

Al día siguiente intercambiaron números de teléfono y direcciones, y prometieron mantenerse en contacto. Aunque no había indicios de que estuvieran emparentadas por sangre, su conexión fue instantánea, y durante años se escribieron cartas. Hablaban sobre la escuela, los amigos y los novios, sobre deportes y música, en particular los Backstreet Boys. A veces se llamaban cariñosamente "hermana".

Hace 15 años Minal se mudó a Francia y Meena tuvo su primer hijo; ambas estaban muy ocupadas en sus propias vidas. Hasta que, en 2017, Meena fue a otra reunión de personas adoptadas procedentes de India. Allí hablaron sobre un análisis de ADN y la búsqueda de compatibilidad en una aplicación. Meena hizo la prueba pero no encontró coincidencias.

Hermanas de sangre

"¿Te acordás de mí?", recibió Meena un mensaje en Facebook el 20 de mayo pasado. Era Minal, que se había hecho una prueba de ADN y quería sacarse la duda.

"Reinstalé la aplicación. Estaba tan nerviosa que introduje contraseñas incorrectas diez veces antes de poder iniciar sesión", contó Meena. El resultado no podría haber sido más claro: las dos mujeres eran "una pareja perfecta al 100 por ciento".

"Tenía una hermana de sangre, lo que significa que compartíamos la misma madre y el mismo padre biológicos", explicó Meena, y contó que fue "como una inyección de adrenalina. Lloré. Minal era la pieza que me faltaba del rompecabezas, la que había esperado durante tanto tiempo. "Esta coincidencia de ADN confirmó que todas nuestras intuiciones eran correctas".

Después de hablar por teléfono dos o tres veces por semana, en agosto se reunieron por primera vez desde que descubrieron que eran hermanas. "Fue increíble. Fue como volver a casa", dijo Meena, ahora madre de tres hijos.

Y explicó: "Durante años Minal y yo habíamos sentido un gran vacío en nuestros corazones. Sentimos que nos hemos completado. Ahora todo se siente como debe ser".

Minal, de 44 años, que vive en Francia con su pareja y sus dos hijos, dijo que no podía creer tantas coincidencias a la vez. "Éramos hermanas todo el tiempo, pero no lo sabíamos"

"Todo el mundo se da cuenta de cómo terminamos las frases de la otra, de cómo movemos la cabeza o caminamos de forma parecida", dijo Meena, y dijo que ahora tienen un sueño por cumplir: "Ir juntas a India algún día, para pasear juntas por las calles de Bombay".

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