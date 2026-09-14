Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

El plantel que dirige Frank Kudelka vuelve a los entrenamientos y apunta al Calamar, mientras sus hinchas esperan por la posibilidad de viajar a Buenos Aires

Los hinchas de Newell's esperan poder viajar a Buenos Aires para el partido ante Platense.

Más allá que estaba todo acordado y que, después de mucho tiempo, los entes de seguridad en Buenos Aires le habían dado el visto bueno a Newell's para que lleve visitantes a Vicente López para el partido del domingo desde las 17 ante Platense, parece que la chance se esfuma .

Este domingo, el hincha leproso ya palpitaba la posibilidad de volver a recorrer los 300 kilómetros que separan a Rosario de la capital nacional, pero la oportunidad se desvanece a medida que pasan las horas , por un hecho que sorprendió a propios y extraños.

La traba surgió con el valor de las entradas , ya que la dirigencia del Calamar exigía no menos de 100 mil pesos , cifra que cobró por ejemplo en el partido frente a Boca, donde la popular se cobró 110 mil pesos y algunas plateas 160 mil .

Según pudo averiguar Ovación , cuando la cifra se había acercado en alrededor de 80 mil pesos , los dirigentes del Marrón sufrieron presiones por parte de los hinchas que le hicieron frenar las negociaciones con la cúpula dirigencial leprosa.

Salvo un cambio rotundo en el pensamiento del local, la chance de que la hinchada de Newell's acompañe este buen momento del equipo de Kudelka se volverá a frustrar.

Newell's regresó a los entrenamientos

Aunque parezca poco sumar tres puntos sobre nueve posibles en los últimos tres encuentros, la complejidad de los rivales y cada una de las situaciones que vivió Newell's en las últimas tres fechas le da un tinte distinto a esas unidades. El conjunto leproso sigue estando entre los clasificados, a la espera del resultado de Lanús.

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Por suerte para el Rojinegro, el choque con el Fortinero no dejó, por lo menos en la previa, ningún lesionado de consideración, más allá que se deberá seguir de cerca, como siempre pasa en este último tiempo, los procesos de Matías Cóccaro y Walter Mazzantti que arrastran molestias diversas desde hace algunos encuentros.

El once de Newell's que enfrentó a Vélez en el Coloso. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El plantel leproso regresará este lunes, en horario vespertino, a los entrenamientos en el complejo Bella Vista a puertas cerradas. La idea por parte del cuerpo técnico es trabajar a partir de mañana en horario matinal hasta el sábado, y ese día viajar a Buenos Aires para esperar el encuentro ante Platense.

Los lesionados

Por otro lado, algunos futbolistas continúan sus recuperaciones: Franco Escobar con una distensión, Nicolás Goitea con la recuperación de una intervención quirúrgica por una hernia inguinal, Alejo Montero recuperándose de una rotura de ligamentos y Mateo García espera una cirugía por haber sufrido la semana pasada una rotura de ligamentos.

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Con respecto a este último, la intervención quirúrgica sería la próxima semana. A partir de allí, comenzará la recuperación que le demandará alrededor de seis meses, esto quiere decir que la vuelta de García será promediando el próximo torneo en 2027.