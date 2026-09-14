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Quedó preso un joven acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

Brian S., de 20 años, fue imputado como coautor del asesinato de Nehemías Altamirano, de 19 años, ocurrido en mayo pasado en la ciudad vecina

14 de septiembre 2026 · 12:55hs
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Quedó preso un joven acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez. 

Quedó preso un joven acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez. 

Un joven de 20 años quedó preso al ser imputado como uno de los autores del crimen de Nehemías Altamirano, de 19 años, asesinado a tiros el pasado 13 de mayo en Villa Gobernador Gálvez. En la misma audiencia le atribuyeron además otros hechos de violencia armada, portación ilegal de armas y encubrimiento.

El sospechoso, identificado como Brian S., había sido detenido el miércoles 9 de septiembre durante un allanamiento en una vivienda de Violeta al 1700, en barrio Las Flores. En ese procedimiento también fueron arrestadas dos mujeres, a quienes la Fiscalía acusó de participar en la venta de cocaína al menudeo. Para ambas, la jueza de primera instancia Paula Alvarez dispuso prisión preventiva por 60 días.

>> Leer más: Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos

La causa que llevó a la detención de Brian S. es la investigación por el asesinato de Nehemías Altamirano, un crimen que conmocionó a Villa Gobernador Gálvez y que desde mayo sumó distintos procedimientos y detenidos. La víctima fue atacada en un pasillo de Comandante Espora al 100 bis y recibió múltiples disparos.

Preso por el crimen de Nehemías

Según la acusación, presentada por el fiscal Franco Miatello, el homicidio ocurrió alrededor de las 20 del 13 de mayo. Brian S. habría llegado junto con un adolescente de 15 años hasta la vivienda de Altamirano, en Comandante Espora al 100 bis. Preguntaron por la víctima y, al no encontrarla, se retiraron unos metros y esperaron su regreso.

Cuando Altamirano volvió a su casa, salió hacia un terraplén ubicado a poca distancia. Allí, siempre de acuerdo con la imputación, el joven de 20 años y su acompañante le dispararon al menos dos veces. La víctima corrió hacia su domicilio, pero cayó en el pasillo de ingreso. Los agresores habrían efectuado entonces alrededor de diez disparos más contra él.

>> Leer más: Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

La investigación sostiene que los atacantes utilizaron un arma de fuego de guerra y que Brian S. actuó como coautor del homicidio. La Fiscalía también le atribuyó la portación ilegal de esa arma. La jueza Álvarez dispuso que quede en prisión preventiva efectiva por seis meses.

Narcomenudeo

El procedimiento del 9 de septiembre que terminó con la captura de Brian S. también permitió avanzar sobre otra investigación que tiene como escenario la vivienda de Violeta al 1700, en barrio Las Flores. Allí fueron detenidas Siana R. y Xiomara S., de 20 y 30 años respectivamente.

Según la Fiscalía, ambas habrían cumplido un rol secundario en una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes, encargándose del expendio de cocaína y de recibir el dinero de las operaciones. El allanamiento permitió secuestrar 178 envoltorios con cocaína, una balanza de precisión, teléfonos celulares, elementos utilizados para fraccionar la droga y una pistola Bersa calibre .22 con la numeración adulterada.

>> Leer más: Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen

Ese domicilio ya había aparecido en una investigación anterior. El 23 de junio, las mismas mujeres habían sido detenidas durante un procedimiento en el que con secuestro de casi un centenar de envoltorios y distintas cantidades de cocaína, además de una balanza digital. En aquella oportunidad, la investigación había surgido a partir de las medidas realizadas por otro homicidio ocurrido en la zona.

Violencia en Villa Gobernador Gálvez

Para Brian S., en tanto, la acusación no quedó limitada al crimen de Altamirano. También se le atribuyó un violento episodio ocurrido el 5 de mayo en una vivienda de Avenida de la Ribera y Thompson, en Villa Gobernador Gálvez.

>> Leer más: Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre de 67 años

De acuerdo con la Fiscalía, el joven habría ingresado al domicilio junto con otras personas sin autorización y allí habrían golpeado a las víctimas con armas de fuego. Uno de los integrantes del grupo habría efectuado dos disparos con una pistola calibre .380: uno dirigido hacia el pie de una de las víctimas y otro que impactó en la rodilla de otra persona.

Por ese episodio fue imputado por violación de domicilio, abuso de arma agravado por la participación de un menor y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, entre otros delitos. A esos cargos se sumó el hallazgo de una pistola Bersa calibre .22 con numeración adulterada durante el allanamiento de Violeta al 1700, por el que también quedó imputado por tenencia ilegal de arma y encubrimiento por receptación dolosa.

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