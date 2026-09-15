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Juegos Suramericanos: la cábala de una medallista de oro con la camiseta de su club

Isabel Di Tella se coronó en la modalidad espada individual de esgrima en Provincial y mostró que llevaba al equipo de sus amores debajo del traje

15 de septiembre 2026 · 11:14hs
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Isabel Di Tella ganó el oro en esgrima en los Juegos Suramericanos y reveló su cábala.

Isabel Di Tella ganó el oro en esgrima en los Juegos Suramericanos y reveló su cábala.

Isabel Di Tella fue una de las deportistas que dio la nota este lunes en Rosario, luego de haber ganado la medalla de oro, en la modalidad espada individual de esgrima en los Juegos Suramericanos 2026, apenas unas horas después del mismo logro de su hermano, Pascual. A su vez, sorprendió a todos con su llamativa cábala.

La esgrimista argentina venció 15-12 a la peruana María Doig en la definición y se quedó con el oro, pero unos minutos después reveló su “costumbre” con los colores del equipo de sus amores que la acompañan cada vez que tiene una competencia de gran magnitud.

Al ser consultada sobre si llevaba la camiseta de Racing debajo del traje con el que se coronó en el estadio del Club Provincial, Di Tella no dudó en mostrar con orgullo la pilcha de la Academia. “Por supuesto, siempre”, afirmó durante una entrevista con TyC Sports.

“Fue tremendo. Empecé el día para atrás y después vi mi cuadro y tenía a todas las más difíciles. Dije: “Bueno, qué sé yo, vine a disfrutar”. Al final se dio, estoy muy contenta”, confesó la esgrimista de 33 años y campeona suramericana.

El camino de Di Tella al oro

En el inicio de la jornada, Di Tella comenzó con tres victorias en la fase de grupo ante la chilena Paula Vásquez, la panameña Alessandra Aicardi y la boliviana Briana Sandoval, pero cayó ante la venezolana Clarismar Farías y la brasileña Laura Correia.

Debido a estas dos caídas, quedó dentro del cuadro más difícil para llegar a la final. En octavos, pudo vencer a la venezolana Lizze Asis por 15-10, mientras que en cuartos superó a la chilena Analía Fernández por 15-12.

>> Leer más: Luca Alfieri, primer medallista rosarino en los Juegos Suramericanos 2026: "Ni en mis mejores sueños estaba"

Ya con mayor seguridad y a un paso de sumar una medalla, dio la talla y eliminó a la paraguaya Gabriela Viveros con una sufrida victoria en semifinales por un ajustado 15-14 que la llevó directamente a la final, donde se impuso ante la peruana Doig.

La vida fuera del deporte

Isabel Di Tella nació el 10 de junio de 1993 en Oxfordshire, Reino Unido, mientras sus padres realizaban doctorados lejos de Argentina, aunque nació con la cultura albiceleste bien arraigada y con un vínculo especial con el deporte, ya que su padre Rafael fue esgrimista olímpico y su mamá, Astrid Steverlynck, también fue esquiadora olímpica.

La propia deportista reconoció que eligió la esgrima por la influencia de su padre y desde hace más de dos décadas que la actividad forma parte de su vida diaria. Más allá de su carrera con la espada, Di Tella estudió Matemática Aplicada en Harvard y luego realizó un doctorado en Economía en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachussets).

Según detalló la propia deportista en una nota con TN, hace diez años que vive en Estados Unidos y actualmente en un fondo de inversiones en Nueva York. A pesar de las responsabilidades laborales, mantiene su entrenamiento diario de esgrima y la distancia no la aleja de su pasión por Racing.

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