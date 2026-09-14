Escándalo en una prueba de Hyrox: una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

La australiana Joanna Wietrzyk fue dejando restos fecales en la pista, en las máquinas y en las colchonetas que luego debían usar el resto de los participantes, pero continuó hasta quedarse con el primer puesto.

Un fuerte escándalo sacudió al mundo del fitness competitivo, cuando durante una prueba de Hyrox —la disciplina de entrenamiento híbrido que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicio funcional— disputada en Pekín, la atleta australiana Joanna Wietrzyk sufrió un episodio de incontinencia intestinal en plena competencia. Lejos de abandonar, la deportista continuó hasta el final y se quedó con el primer puesto de la categoría Elite Pro.

El percance ocurrió antes de que la competidora llegara a la mitad del recorrido. A partir de ese momento, y mientras seguía completando ejercicios exigentes como burpees y zancadas, Wietrzyk fue dejando restos fecales en la pista, en las máquinas y en las colchonetas que luego debían usar el resto de los participantes . Un video que se viralizó en redes sociales la muestra con materia fecal escurriéndole por las piernas mientras seguía en carrera.

Testigos consultados por la agencia EFE señalaron que las consecuencias no se limitaron a lo que mostraron las imágenes: los desechos quedaron esparcidos por distintos puntos del circuito y del equipamiento compartido. Hubo además otros atletas que denunciaron haberse ensuciado y, según trascendió, algunos hasta resbalaron al pisar los restos.

El episodio generó un fuerte repudio entre la comunidad de corredores y en medios especializados, que remarcaron una contradicción llamativa: mientras el reglamento de Hyrox contempla penalizaciones de tiempo e incluso descalificación por faltas de higiene menores —como escupir en la pista o arrojarse agua encima—, no existía ninguna norma específica para un hecho de esta magnitud, por lo que Wietrzyk pudo completar la prueba sin sanción alguna.

La indignación también alcanzó a la organización, señalada por sectores del público y de medios especializados que consideraron que se le dio un trato preferencial a la atleta por su condición de campeona de élite y por estar patrocinada por Puma, marca que además es auspiciante oficial de Hyrox. Algunos participantes reclamaron, incluso, la devolución del dinero de la inscripción —de alrededor de 150 dólares— por entender que estuvieron expuestos a condiciones sanitarias inadecuadas.

La reacción de la organización

Moritz Fürste, cofundador de Hyrox, emitió un comunicado en el que pidió disculpas a los afectados y reconoció fallas en el manejo de la situación durante la carrera. Adelantó además que la compañía comenzó a modificar de inmediato sus protocolos para evitar que un hecho similar se repita, de manera que, de ahora en más, los jueces podrán detener y retirar de la pista —o directamente descalificar por razones de salud pública y seguridad colectiva— a cualquier atleta que atraviese una situación equivalente.

Desde la organización remarcaron este lunes que, a medida que el deporte evoluciona, surgen situaciones nuevas y cada vez más complejas que exigen mayor claridad en las reglas, y sostuvieron que cuentan con protocolos médicos y de biocontaminación establecidos, aunque reconocieron que lo ocurrido el sábado en Pekín desbordó los procedimientos previstos hasta entonces.

"Un triunfo es un triunfo"

Ya tras la competencia, Wietrzyk compartió en sus redes una foto suya internada, agradeciendo los mensajes de apoyo recibidos. Acompañó la imagen con una frase que resumía su postura sobre lo ocurrido: pese a la polémica, una victoria seguía siendo una victoria para ella.

La publicación fue eliminada más tarde, luego de recibir numerosos cuestionamientos sobre su deportividad y reclamos por no haberse retirado para no poner en riesgo la salud del resto de los competidores y del personal del evento.