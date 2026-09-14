Crece la demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan pacientes con obra social

La guardia de la Facultad de Odontología de la UNR recibió 5.446 pacientes en el primer semestre. Se convirtió en una alternativa para quienes no pueden pagar una consulta

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) atendió a 5.446 personas durante el primer semestre de 2026 a través de su Servicio de Guardia, una cifra que vuelve a poner en evidencia el rol de la institución como uno de los principales espacios de acceso a la atención odontológica en Rosario y la región.

Del total de pacientes atendidos, 4.705 fueron adultos y 741 niños . La guardia funciona como la puerta de entrada al sistema asistencial de la Facultad : allí se realiza una primera evaluación y, cuando existe una urgencia o emergencia, el paciente recibe atención inmediata. En los demás casos, se lo deriva para continuar el tratamiento en las distintas clínicas y especialidades.

El volumen de consultas cobra especial relevancia en un contexto en el que el acceso a la atención odontológica puede quedar condicionado por la capacidad económica de las familias . Los tratamientos, estudios, prótesis o intervenciones que requieren continuidad pueden representar un costo difícil de afrontar, mientras que incluso quienes cuentan con obra social pueden encontrarse con copagos o demoras en las autorizaciones.

La Facultad sostiene aranceles accesibles y recibe tanto a personas sin cobertura como a pacientes derivados por organismos públicos, organizaciones sociales e instituciones con las que mantiene convenios.

Un promedio de 500 prácticas por semana

La actividad de la guardia es permanente y se concentra principalmente en la resolución de dolores, infecciones y traumatismos.

Según las autoridades de la Facultad, el servicio atiende entre 25 y 30 pacientes por módulo, con una interrupción al mediodía destinada al recambio de personal, limpieza y acondicionamiento del instrumental. En total, se realizan aproximadamente 500 prácticas semanales vinculadas exclusivamente con urgencias y emergencias.

A ese movimiento se agregan otros 500 pacientes por semana que son derivados al área de práctica quirúrgica, donde funcionan tres cirugías de lunes a viernes.

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El equipo asistencial está integrado por odontólogos, médicos anestesistas, enfermeros, técnicos y personal administrativo, además de los profesionales que trabajan en los servicios de diagnóstico por imágenes, laboratorios y esterilización.

La atención se mantiene desde la primera semana de febrero hasta la última de diciembre. La guardia funciona de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 13.

Cuánto cuesta atenderse en la Facultad de Odontología

Todas las prácticas de la institución son aranceladas porque la Facultad no cuenta con un presupuesto específico que permita brindar atención gratuita.

Sin embargo, las autoridades explicaron que los valores de la guardia fueron sostenidos durante dos años y recién se actualizaron este año con el objetivo de mantener un servicio accesible.

Actualmente, la consulta tiene un valor de $3.000. Si el paciente necesita una extracción de urgencia, el costo es de $8.000, mientras que una radiografía implica otros $3.000.

El paciente que llega a la guardia no necesita cumplir ningún requisito específico para ser atendido.

Históricamente, el servicio estuvo orientado principalmente a personas de bajos recursos. Pero ese perfil cambió en los últimos años y actualmente la Facultad recibe pacientes de distintos sectores sociales.

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Según explicaron sus autoridades, también concurren personas que tienen obra social pero prefieren recurrir a la institución para evitar copagos elevados o las demoras que pueden producirse en las auditorías de las prestadoras.

Cuando un problema odontológico se convierte en un problema de salud

El trabajo de la Facultad no se limita a resolver el dolor puntual que lleva a una persona a la guardia. Una urgencia puede ser la puerta de entrada para detectar una infección, una lesión u otro problema que requiere seguimiento.

Por eso, luego de la primera evaluación, los pacientes pueden ser derivados a las distintas clínicas y especialidades de la institución. También existe articulación directa con los servicios de Tomografía y Radiología, cuando se necesitan estudios complementarios.

La Facultad cuenta además con un servicio de Anatomía y Patología que realiza biopsias y estudios destinados a la detección temprana de distintas lesiones, entre ellas VPH, sífilis y cáncer bucal.

Otro de los servicios especializados es el C.A.O.P.He.N., destinado a la atención odontológica de pacientes con necesidades especiales o discapacidad.

Una demanda que también alimenta la formación universitaria

La atención a la comunidad convive con la formación de los estudiantes de Odontología. La institución funciona bajo una lógica de hospital escuela, en la que las prácticas clínicas forman parte de la carrera.

Las autoridades destacan además que la Facultad es la única del país que, según su propia institución, provee la totalidad de los insumos y materiales necesarios para que sus estudiantes trabajen con pacientes.

La decisión busca evitar que el costo del instrumental se convierta en una barrera para quienes estudian la carrera, especialmente teniendo en cuenta que la Universidad recibe estudiantes de distintas localidades de Santa Fe, Entre Ríos y el norte bonaerense.

Las prácticas clínicas comienzan en tercer año, con materias como Cirugía 1 y Clínica de Prótesis Completa.

Incluso durante medidas de fuerza docentes y nodocentes, la guardia mantiene un esquema de funcionamiento mínimo para garantizar la atención de la comunidad.

La Facultad también sale a los barrios

El trabajo asistencial se complementa con acciones de prevención y atención primaria fuera de la sede universitaria.

A través de Odontología Social III, estudiantes de tercer año realizan intervenciones en escuelas, donde trabajan sobre técnicas de cepillado, aplicación de flúor y seguimiento de la salud bucal de los chicos.

También se desarrollan Prácticas Sociales Educativas en distintos territorios, con equipos integrados por docentes y estudiantes que se trasladan con móviles odontológicos a poblaciones vulnerables del centro norte santafesino y a localidades y parajes de la región.

A fines de agosto, un equipo del curso MOPIC (Modelo de Odontología Preventiva Individual y Colectiva) trabajó junto con la Dirección Provincial de Red de Salud Bucal del Ministerio de Salud de Santa Fe en el norte provincial.

La propuesta combina odontología con aportes de profesionales de antropología y trabajo social para abordar la salud bucal desde una perspectiva que también contempla las condiciones sociales, económicas y territoriales de cada comunidad.