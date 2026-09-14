Furor por Capi en los Juegos Suramericanos: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

El peluche de Capi se convirtió en uno de los recuerdos más buscados a pocos días del inicio de los Juegos. Hasta Pullaro destacó el fenómeno

Capi, la estrella de los Juegos Suramericanos entre los más chicos

Los Juegos Suramericanos recién están dando sus primeros pasos en Rosario, pero Capi ya ganó y se colgó la medalla de ser la mascota más buscada por los chicos . El pequeño carpincho que representa oficialmente a Santa Fe 2026 empezó a multiplicarse entre las tribunas, los espacios de competencia y las calles de la ciudad.

A pocos días del comienzo del evento, cientos de chicos ya tienen su propio Capi de peluche , que rápidamente se transformó en uno de los recuerdos más elegidos de esta edición de los Juegos.

El fenómeno no pasó inadvertido ni siquiera para las autoridades. El gobernador Maximiliano Pullaro hizo referencia al éxito del peluche durante una conferencia de prensa, en una muestra de que la mascota logró trascender rápidamente el ámbito estrictamente deportivo. Además, confió que este domingo se agotaron los que había en Rosario y debieron reponer el stock.

En diálogo con La Capital , Federico Angelini , secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad agregó que el éxito de la mascota es tanto para su versión más pequeña, que cuesta 10 mil pesos, como para el peluche grande que tiene un precio de 25 mil pesos.

"Estamos entusiasmados, es otra cosa positiva que nos demuestra el entusiasmo de la gente con los Juegos", señaló. Solo este fin de semana se acercaron más de 150 mil personas al evento.

Por decisión del gobierno provincial, lo recaudado mediante las reservas anticipadas para las competencias y también a través del merchandising oficial del evento será destinado a Cáritas, la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe y Cilsa.

Compañero de los más chicos

La tienda oficial de los Juegos ofrece distintos productos vinculados con la competencia: camisetas, remeras, mochilas, termos, vasos térmicos, botellas, stickers, llaveros y otros recuerdos.

Pero entre toda esa variedad, Capi parece haber encontrado un público propio. El peluche no funciona solamente como souvenir de los Juegos, para muchos chicos se convirtió directamente en el objeto que quieren llevarse a casa después de pasar por alguna de las actividades de la competencia.

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El fenómeno tiene además una particularidad, se trata de una mascota que conecta especialmente con la identidad local. El carpincho es un animal fácilmente reconocible para los santafesinos y, en su versión de mascota deportiva, encontró una forma de acercar el evento a un público que no necesariamente sigue las competencias.

Cuánto cuesta el peluche de Capi

El peluche oficial de Capi cuesta $25.000 y es uno de los productos de mayor valor dentro del catálogo oficial. La colección también incluye prendas desarrolladas por la marca rosarina Sonder: una remera alusiva a los Juegos cuesta $35.000 y la remera oficial del evento, $45.000.

Entre los productos más económicos aparecen stickers, llaveros, prendedores y artículos de librería, con precios desde $3.000.

Durante los Juegos, que se desarrollan hasta el 26 de septiembre, el merchandising también puede conseguirse en puestos instalados en los espacios de competencia y en los Fan Fest gratuitos.

Pero, por ahora, el gran protagonista parece ser Capi. Los Juegos recién empiezan y el carpincho ya consiguió convertirse en uno de los recuerdos más queridos por los chicos.