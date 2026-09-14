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Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Aún no se había podido determinar si había personas a bordo

14 de septiembre 2026 · 23:24hs
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Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Una camioneta entró a una zona de campo minado en la frontera entre Chile y Perú y activó dos explosivos, según detalló la Fiscalía de Arica y Parinacota, que todavía no había podido determinar si había personas a bordo.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 del domingo en un campo minado de la región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile, cerca del hito fronterizo 16, cuando una camioneta de características similares a una Ford F-150 ingresó a la zona, según la información oficial.

“Recibimos un llamado de la PDI cerca de la medianoche informándonos que aproximadamente a las 23.30 horas había ingresado una camioneta al campo minado y que había explotado”, explicó la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr.

La zona está claramente delimitada y señalizada, de acuerdo con las normas del Ejército chileno. Brito dijo que ingresó al lugar personal especializado para realizar las primeras investigaciones. “Por la peligrosidad del lugar, primero tuvo que ingresar personal especializado del Ejército, específicamente de la unidad antiexplosivos, para poder hacer una revisión del sitio”, explicó.

Las autoridades no habían encontrado personas en el lugar. Sin embargo, la fiscal advirtió que todavía no era posible determinar si alguien viajaba en la camioneta. “El vehículo se incendió después de la explosión y, por las condiciones del terreno y la peligrosidad que existe, no ha sido posible establecer si había alguna persona en su interior”, señaló.

Los especialistas también encontraron "dos minas laterales de las mismas características de las que habrían provocado la explosión de la camioneta”, dijo Brito.

Además, la fiscal explicó que la ubicación del vehículo dificulta realizar una inspección completa "porque podría haber minas debajo”.

La Fiscalía investiga ahora quién es el propietario del vehículo, que sería de origen chileno, y quiénes viajaban en él.

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