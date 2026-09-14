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Milei y el peronismo frente a las elecciones presidenciales de 2027: qué reveló una nueva encuesta

La consultora Analogías caracterizó el escenario electoral nacional como de una “polarización sucia” y también indagó sobre el posicionamiento político de los entrevistados.

14 de septiembre 2026 · 13:53hs
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Milei y el peronismo frente a las elecciones presidenciales de 2027: qué reveló una nueva encuesta

El presidente Javier Milei y el peronismo, con sus principales variantes unidas, aparecen en un escenario de empate técnico en la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027, según una encuesta nacional conocida este lunes elaborada por la consultora Analogías

El estudio ubicó al peronismo unido con el 31% de intención de voto, apenas tres décimas por encima de Milei, que obtuvo el 30,7%, dentro del margen de error del sondeo, con un alto número de consultados que aún no definió su voto: 24,7%.

Analogías caracterizó el escenario electoral como de una "polarización sucia", debido a la marcada paridad entre los dos principales espacios y al elevado porcentaje de electores que todavía no definió su preferencia.

La encuesta fue realizada a nivel nacional sobre 2.932 casos relevados entre el 5 y el 8 de septiembre y tiene un margen de error de +/- 2%.

El trabajo también indagó sobre el posicionamiento político de los entrevistados y determinó que el oficialismo reúne un 34,3% al sumar a sus sectores "puros" y "moderados", mientras que las posiciones opositoras alcanzan el 49%.

Según las conclusiones de Analogías, el gobierno mantiene una base de apoyo cercana a los 34 puntos, mientras las opiniones opositoras rondan los 50 puntos y existe un segmento intermedio de aproximadamente 16 puntos.

La consultora señaló que ese sector está integrado predominantemente por personas que votaron a Milei en 2023 y 2025 y que actualmente expresan posiciones críticas hacia el Gobierno.

Dentro de ese segmento "en disputa", el 69,6% evalúa la gestión gubernamental en los dos niveles más bajos y la imagen negativa de Milei llega al 84,8%. Sin embargo, el estudio indicó que allí prácticamente no se registra voto peronista y que el 55% responde que aún no sabe a quién votaría.

En cuanto a la situación económica personal, el 60,9% de los encuestados afirmó estar peor que un año atrás, frente a un 13,4% que manifestó encontrarse mejor.

Además, ante la disyuntiva entre priorizar "salario y empleo" o la "estabilidad de precios", el 65,6% eligió la primera opción y el 27,1% se inclinó por la segunda. El relevamiento también mostró que el 63,1% considera que existe "mucha o bastante corrupción" en el Gobierno.

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