Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Son unas 200 unidades, de uno a tres dormitorios, que albergarán a los atletas durante los Juegos Suramericanos

Los Villa Olímpica de los Juegos Suramericanos y se inauguró el pasado 30 de agosto. Los departamentos ya se encuentran a la venta.

Mientras se prepara para recibir desde el sábado a los atletas que participarán de los Juegos Suramericanos, la Villa Olímpica construida en el predio del ex Batallón 121 ya tiene destino para después de la competencia . Los primeros 200 departamentos comenzaron a comercializarse con una financiación de hasta 20 años a través del Banco Provincial de Santa Fe . Además, la provincia analiza incorporar otras 50 viviendas a su programa de acceso a la vivienda única.

Las cinco torres de la llamada Villa Suramericana fueron inauguradas el pasado 30 de agosto y, durante las próximas semanas, serán el lugar de alojamiento de las delegaciones de deportistas que llegarán a Rosario para participar de las distintas disciplinas de los Juegos Suramericanos. Pero el complejo fue pensado desde el comienzo como parte de un proyecto habitacional permanente y, por eso, su historia continuará una vez que llegue a su fin el encuentro deportivo.

Bajo el nombre comercial de "Mirador del Sur", la empresa Desarrollo Integral del Sur —integrada por Pecam, Grupo Petersen y Corporación América— comenzó a ofrecer las primeras unidades del complejo . Se trata de departamentos con unidades de uno, dos y tres dormitorios, ubicados en Ayacucho al 4800, en un sector que en los últimos años comenzó a transformarse a partir de la urbanización de los terrenos que pertenecieron al ex Batallón 121.

El emprendimiento se levanta en un sector del predio, delimitado por Ayacucho, Ibáñez y la continuación de Benito Juárez . Allí se construyeron cinco torres de viviendas, frente a un gran espacio verde, el parque Héroes de Malvinas, y a pocos metros del Museo del Deporte, del Centro Acuático provincial y del Polo Tecnológico , construcciones que empezaron a cambiar ese gran espacio que hasta abril de 2011 perteneció al Ejército.

Con financiación especial

Fuentes de la desarrolladora confirmaron a La Capital que las viviendas ya se están ofreciendo a la venta, aunque el fuerte de la campaña de promoción está pensado sobre fin de mes, una vez que finalicen los Juegos que tendrán a Rosario como sede principal. "Los departamentos están terminados. Sólo faltan algunas adecuaciones menores, como la instalación de los muebles de cocina y los placares, y el cerramiento del parque", explicaron. Por esta razón, la entrega de las unidades se proyecta para los meses de febrero o marzo.

Desde la desarrolladora destacaron que los edificios cuentan con una posibilidad de un crédito hipotecario exclusivo del Banco Provincial de Santa Fe que permite financiar hasta el 75 % del valor de los departamentos en 20 años. Los departamentos están proyectados como viviendas unipersonales o familiares, de uno a tres dormitorios.

Las unidades de un dormitorio tienen entre 42 y 48 metros cuadrados de superficie total; las de dos dormitorios, entre 63 y 130 metros cuadrados y las de tres dormitorios van de los 85 a los 148 metros cuadrados. Todo el complejo está rodeado por un parque público y cercano a instituciones deportivas y culturales.

El acceso a la vivienda

A este esquema, la provincia sumará otras 49 unidades del complejo en el marco de los programas desarrollados para el acceso a la vivienda única.

Por estos días, en el gobierno provincial se está terminando de definir los detalles de la operatoria. "Las unidades que pertenecen al privado ya están a la venta, las que son propiedad de la provincia estamos terminando de definir cómo se ofrecen y bajo que forma de financiamiento", explicó el secretario de Vivienda y Hábitat de la provincia, Lucas Crivelli.

El funcionario recordó que la Villa Olímpica se desarrollo bajo un convenio público privado para la urbanización de los terrenos del ex Batallón de zona sur que tiene su historia. En 2014 se constituyó un fideicomiso en el cual la provincia aportó los terrenos y Drisur obtuvo la licitación para urbanizar el predio.

"Como contraprestación, la empresa realizó las obras de infraestructura y 255 viviendas que se utilizaron para relocalizar a las familias que vivían sobre la traza del cordón Ayacucho. Las casas se terminaron de entregar hace cinco años, con lo cual la empresa pasó a ser propietaria de los terrenos de zona sur", recordó el funcionario.

El año pasado, la provincia se volvió a asociar a Drisur para la construcción de la Villa Suramericana. La obra se financió en un 80 % con capital privado y en un 20 % con fondos públicos; por eso terminados los juegos, el 20 % de los departamentos son propiedad de la provincia. Para estas unidades, explicó Crivelli, "estamos buscando una forma de financiación, que podría sumar al programa Nido, para promover el acceso de la población en condiciones favorables". Las definiciones sobre este punto llegarán una vez que concluya la competencia.

Un barrio de unas 1.500 viviendas

Las primeras 245 unidades de la Villa Olímpica representan solo una parte del desarrollo previsto para las antiguas tierras militares. El masterplan para este espacio contempla la construcción de alrededor de 1.500 viviendas distribuidas en distintos edificios, además de locales comerciales.

Así planteado, el emprendimiento cambiará la cara de esas manzanas de la zona sur rosarina. Una vez habitados, los cinco edificios de la Villa Olímpica serán apenas una muestra de la potencialidad de ese sector de la ciudad.