"Es una farsa": Trump dijo que hay una "enferma conspiración" contra la inteligencia artificial

Dijo que lo único que se necesita para controlar la inteligencia artificial "es un presidente fuerte e inteligente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó las inquietudes sobre la posibilidad de que surja una inteligencia artificial (IA) fuera de control, y afirmó que cualquier intento de limitar la tecnología forma parte de una "enferma conspiración”.

“La IA apoderándose del mundo, destruyendo a la humanidad, y todas las demás cosas malas... es una farsa”, publicó Trump en redes sociales, y más tarde insinuó que quienes piden controles para la tecnología también habían advertido sobre el cambio climático, a lo cual también calificó de engaño.

Trump rechazó el pedido de líderes tecnológicos como Dario Amodei (de Anthropic), Elon Musk (SpaceXAI) y Sam Altman (OpenAI) para que haya una mayor supervisión gubernamental de la IA. La inteligencia artificial se convirtió en una fuente de controversia después de que se demostró que pueden conspirar para engañar a los humanos.

“Destructor de farsas”, se proclamó Trump en redes sociales al defender la libertad de la IA. “El único control que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente, y Estados Unidos lo tiene, ¡de sobra!”, publicó.

Dijo que su gobierno ya frenó a la empresa de IA Anthropic “para que no haga cosas malas, o potencialmente malas”.

Amodei, el director general de Anthropic, publicó el sábado un extenso documento donde pide un desarrollo más lento de la IA. Microsoft publicó el lunes su propio código de conducta para garantizar que los humanos controlen la IA. Todo esto llega en medio de una serie de advertencias de expertos en IA sobre las capacidades de las tecnologías y el ciberataque de julio de 2026 por modelos de OpenAI contra la empresa de IA Hugging Face.

"Me preocupa que en 6 a 12 meses un enjambre así podría ser capaz de apoderarse de todo internet”, escribió Amodei. Trump le respondió: “Hay una enferma conspiración en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China”, dijo Trump en redes.

Del lado del presidente estadounidense está el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien dijo que las predicciones apocalípticas son exageradas.