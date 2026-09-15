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Newell's y el reloj: los momentos clave donde rinde más y menos en los partidos

El conjunto de Frank Kudelka muestra distintas caras durante cada encuentro, con períodos de rendimiento muy marcados en los noventa minutos

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

15 de septiembre 2026 · 06:10hs
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El festejo de Newells en el gol del empate ante Vélez en el adicional. Es el lapso en el que mejor rinde la Lepra.

Sebastián Suárez Meccia

El festejo de Newell's en el gol del empate ante Vélez en el adicional. Es el lapso en el que mejor rinde la Lepra.

Todos los goles de Newell’s en el torneo Clausura llegaron durante el segundo tiempo. De hecho, en los dos últimos partidos los consiguió en el tiempo adicional: conquistas que fueron fundamentales para rescatar un empate contra Central en el Gigante y Vélez en el Coloso. En el balance de las 9 fechas, el último cuarto de hora se transformó en su lapso más rendidor, tanto por los tantos anotados por los que logró evitar. En contraposición, los 15 minutos finales de los primeros tiempos se consolidaron como su período menos efectivo.

Newell’s metió sus 10 goles en los complementos, mientras que sus rivales le marcaron 8 tantos, de los cuales 5 ocurrieron en las primeras etapas. Esta diferencia numérica funciona como una referencia para desgranar cómo el equipo transita cada instante de los partidos.

Nada es casualidad cuando una tendencia se sostiene en el tiempo. Si Newell’s convierte seguido en el último tramo de los partidos, expone cualidades futbolísticas y mentales. Por el contrario, si es vulnerado con frecuencia en el último cuarto de hora previo al descanso, expone debilidades. El propio Frank Kudelka explicó en diferentes ocasiones que se trató de una cuestión de “ansiedad” o de pérdida del control racional, dejándose llevar por el impulso “emocional”.

La efectividad de Newell's en cada cuarto de hora

Si se divide cada partido de Newell’s en bloques de 15’, es posible comprender con exactitud los picos de rendimientos y los momentos de declive del equipo del Parque. El ejercicio consiste en tomar cada franja horaria, analizando el resultado parcial y los goles señalados y recibidos dentro de ese límite de tiempo. Esta radiografía expone las diferentes caras de la Lepra.

>> Leer más: Newell's sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Así se llega a la conclusión que el conjunto de Kudelka alcanza su techo de eficacia en los 15’ decisivos de los partidos, en los que cosechó el 59,25 por ciento de efectividad de puntos logrados, si se toma solo ese tramo de tiempo. El primer cuarto de hora de la segunda etapa le sigue de cerca en productividad, con un 55,55 por ciento. La contracara absoluta es en el segmento de los 15’ previos al entretiempo. El porcentaje de rendimiento cae al 22,22 por ciento.

La mayor contundencia de Newell’s durante los segundos tiempos, tanto en el arco contrario y en la defensa del propio, se explica por un evidente crecimiento futbolístico, además de la incidencia del factor anímico. Queda claro que el parate de mitad de tiempo funciona de revulsivo. Los futbolistas jueguen con otra predisposición los segundos tiempos y, aunque sufren un breve caída entre los 16’ y los 30’ (37,03 por ciento), logran recuperarse para culminar los partidos con su máxima eficiencia.

Los resultados y los bloques

Antes de desmenuzar cada bloque de 15 minutos, es útil repasar los resultados de Newell’s en estas 9 fechas:

1ª) Newell’s 1-0 Talleres.

2ª) Independiente 1-0 Newell’s.

3ª) Newell’s 2-2 Boca.

4ª) Defensa y Justicia 2-1 Newell’s.

>> Leer más: Un jugador de Vélez terminó internado en terapia intensiva tras el empate con Newell's

5ª) Newell’s 2-0 Riestra.

6ª) Newell’s 2-1 Banfield.

7ª) Estudiantes 0-0 Newell’s.

8ª) Central 1-1 Newell’s.

9ª) Newell’s 1-Vélez 1.

El siguiente es el detalle sobre cómo le fue a la Lepra en cada cuarto de partido.

  • 1º Bloque (0’ a 15’): 33,33 por ciento, producto de 9 puntos (9 empates). En esta franja del partido, Newell’s no alcanzó el gol, pero tampoco le vulneraron su arco. Con los 0 a 0 se mantuvo en una situación expectante.
  • 2º Bloque (16’ a 30’): 25,92 por ciento, consecuencia de 7 puntos (7 empates y 2 derrotas). Empezaron las primeras alertas para la Lepra. Boca le ganó ese parcial 1-0, con el gol de Santiago Ascacíbar (29') y Vélez también, con el tanto de Ronaldo Martínez (27').
  • 3º Bloque (31' a 45'): 22,22 por ciento, a raíz de los 6 puntos (3 derrotas y 6 empates). Es el período menos favorable para la Lepra. Durante ese lapso perdió 1 a 0 contra Independiente (40' Santiago Montiel), Defensa y Justicia (32' Fernando Román) y Central (45' Gastón Ávila).
  • 4º Bloque (ET a 60'): 55,55 por ciento, con 15 puntos (3 triunfos y 6 empates). La recuperación de Newell's en el comienzo de los segundos tiempos es notoria, comparando cómo arribó a cada descanso. Durante estos 15' superó por 1 a 0 a Talleres (54' Matías Cóccaro), y Banfield (51' Cóccaro), mientras que derrotó a Boca por 2 a 0 (49' Cóccaro y 59' Regiardo).
  • 5º Bloque (61' a 75'): 37,03 por ciento, con 10 puntos (1 victoria, 7 empates y 1 derrota). Durante este período, el equipo pierde un poco de la eficacia del inicio de la segunda etapa, pero dentro de la tendencia en alza en relación a los 45' iniciales. En este lapso le ganó a Riestra 1 a 0, con el tanto de Facundo Guch (66') y perdió con Defensa por el mismo marcador (68' Tomás Pérez).
  • 6º Bloque (76' a 90'): 59,25 por ciento, con 16 puntos (4 victorias, 1 derrota y 4 empates). Esta es la franja de tiempo que mayores réditos le dio a Newell's, contemplando además que se juegan más minutos durante este segmento por el tiempo adicional, momento en el cual la Lepra aprovechó en dos ocasiones. Durante esta etapa decisiva de los partidos, Newell's se impuso por 1 a 0 a Defensa y Justicia (83' Bruno Cabrera), Riestra (84' Walter Mazzantti), Central (90'+3' Cóccaro) y Vélez (90'+3' Alan Soñora). El traspié fue ante Boca por 1 a 0 (80' Alan Velasco). Con respecto a los empates, hubo tres 0 a 0 y el restante que fue 1 a 1, frente a Banfield, por los goles de Cóccaro (77') y Bruno Sepúlveda (90'+8').

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