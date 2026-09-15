Newell's y el reloj: los momentos clave donde rinde más y menos en los partidos

El conjunto de Frank Kudelka muestra distintas caras durante cada encuentro, con períodos de rendimiento muy marcados en los noventa minutos

El festejo de Newell's en el gol del empate ante Vélez en el adicional. Es el lapso en el que mejor rinde la Lepra.

Todos los goles de Newell’s en el torneo Clausura llegaron durante el segundo tiempo. De hecho, en los dos últimos partidos los consiguió en el tiempo adicional: conquistas que fueron fundamentales para rescatar un empate contra Central en el Gigante y Vélez en el Coloso. En el balance de las 9 fechas, el último cuarto de hora se transformó en su lapso más rendidor , tanto por los tantos anotados por los que logró evitar. En contraposición, los 15 minutos finales de los primeros tiempos se consolidaron como su período menos efectivo.

Newell’s metió sus 10 goles en los complementos, mientras que sus rivales le marcaron 8 tantos, de los cuales 5 ocurrieron en las primeras etapas. Esta diferencia numérica funciona como una referencia para desgranar cómo el equipo transita cada instante de los partidos.

Nada es casualidad cuando una tendencia se sostiene en el tiempo. Si Newell’s convierte seguido en el último tramo de los partidos, expone cualidades futbolísticas y mentales. Por el contrario, si es vulnerado con frecuencia en el último cuarto de hora previo al descanso, expone debilidades. El propio Frank Kudelka explicó en diferentes ocasiones que se trató de una cuestión de “ansiedad” o de pérdida del control racional, dejándose llevar por el impulso “emocional”.

Si se divide cada partido de Newell’s en bloques de 15’, es posible comprender con exactitud los picos de rendimientos y los momentos de declive del equipo del Parque. El ejercicio consiste en tomar cada franja horaria, analizando el resultado parcial y los goles señalados y recibidos dentro de ese límite de tiempo. Esta radiografía expone las diferentes caras de la Lepra.

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Así se llega a la conclusión que el conjunto de Kudelka alcanza su techo de eficacia en los 15’ decisivos de los partidos, en los que cosechó el 59,25 por ciento de efectividad de puntos logrados, si se toma solo ese tramo de tiempo. El primer cuarto de hora de la segunda etapa le sigue de cerca en productividad, con un 55,55 por ciento. La contracara absoluta es en el segmento de los 15’ previos al entretiempo. El porcentaje de rendimiento cae al 22,22 por ciento.

La mayor contundencia de Newell’s durante los segundos tiempos, tanto en el arco contrario y en la defensa del propio, se explica por un evidente crecimiento futbolístico, además de la incidencia del factor anímico. Queda claro que el parate de mitad de tiempo funciona de revulsivo. Los futbolistas jueguen con otra predisposición los segundos tiempos y, aunque sufren un breve caída entre los 16’ y los 30’ (37,03 por ciento), logran recuperarse para culminar los partidos con su máxima eficiencia.

Los resultados y los bloques

Antes de desmenuzar cada bloque de 15 minutos, es útil repasar los resultados de Newell’s en estas 9 fechas:

1ª) Newell’s 1-0 Talleres.

2ª) Independiente 1-0 Newell’s.

3ª) Newell’s 2-2 Boca.

4ª) Defensa y Justicia 2-1 Newell’s.

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5ª) Newell’s 2-0 Riestra.

6ª) Newell’s 2-1 Banfield.

7ª) Estudiantes 0-0 Newell’s.

8ª) Central 1-1 Newell’s.

9ª) Newell’s 1-Vélez 1.

El siguiente es el detalle sobre cómo le fue a la Lepra en cada cuarto de partido.