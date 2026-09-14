La Capital | Política | De Vido

Sueños Compartidos: condenaron a López y los hermanos Schoklender y absolvieron a De Vido

Recibieron penas de menos de tres años, al igual que el exfuncionario Abel Fatala. También fueron absueltos Carlos Castellano, Daniel Freidin y Daniel Nasif y Karina Nasif

14 de septiembre 2026 · 19:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Sueños Compartidos: condenaron a López y los hermanos Schoklender y absolvieron a De Vido

El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa Sueños Compartidos, y condenó a los exfuncionarios kirchneristas José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a penas de menos de tres años.

También fueron absueltos Carlos Castellano (exfuncionario del Ministerio de Planificación), Daniel Freidin (exasesor de Fatala) y Daniel Nasif y Karina Nasif (entonces funcionarios provinciales de Santiago del Estero).

>> Leer más: Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.

López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, su número dos, fueron sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron condenas a 2 años y 8 meses y 2 años 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios.

De esta forma, el tribunal adoptó penas menores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido penas de 6 años para De Vido, López, Fatala y los Schoklender y de 4 años para el resto de los imputados.

Al comienzo de la audiencia los magistrados rechazaron los planteos de las defensas por insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, prescripción de la acción penal y nulidad de los alegatos de los acusadores.

Por otro lado, por mayoría el tribunal dispuso el decomiso de los bienes cautelados por una suma de $206.438.454,05, el cual se determinó como el monto desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El mismo deberá ser ajustado al momento en el que la sentencia adquiera firmeza.

La jueza Palliotti también anunció que se fijó una audiencia para el 13 de noviembre a las 17:00 en la que se leerán los fundamentos de las condenas y absoluciones.

El juicio había comenzado en marzo pasado sobre la causa que involucraba a la fundación Sueños Compartidos, que investigó el desvío de fondos públicos, estimados en más de $206 millones de pesos, que el Estado Nacional había destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Fue para la construcción de viviendas sociales, pero el programa funcionó con serias irregularidades entre los años 2005 y 2011, con la realización de obras públicas con sobreprecios e, incluso, sin licitación.

Noticias relacionadas
la casa rosada envia el presupuesto a diputados y activa las negociaciones

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones

La Casa Argentina en París tiene nuevo director.

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Los santafesinos afrontarán un 2027 decisivo en materia política.

La dirigencia se alista para la carrera por la Gobernación y la Intendencia de Rosario

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con la política económica del gobierno de Javier Milei. 

Bullrich, preocupada por la "velocidad" de la recuperación económica

Ver comentarios

Las más leídas

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Lo último

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno

Sueños Compartidos: condenaron a López y los hermanos Schoklender

Sueños Compartidos: condenaron a López y los hermanos Schoklender

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida

La segunda jornada volvió a mostrar tribunas colmadas en distintos escenarios. Escuelas y familias también coparon el Parque Independencia
Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida
Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025
Economía

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja
Policiales

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Proponen un anillo de cámaras de vigilancia para combatir el delito

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

Ovación
Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos
Ovación

Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

Newells define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Policiales
Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Quedó preso acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

Quedó preso acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock
Juegos Suramericanos

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico
Policiales

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta
Policiales

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

La Bomba Tucumana no descarta dejar la música para dedicarse a la política
Zoom

La Bomba Tucumana no descarta dejar la música para dedicarse a la política

La Bolsa de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja
Crónicas de campaña

La Bolsa de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo del domingo
Información General

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo del domingo

El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos ante una multitud
Juegos Suramericanos

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos ante una multitud

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Newells sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11
Información General

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA
Información General

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones
El Mundo

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix
La Ciudad

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad
Economía

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas
La Ciudad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones
Política

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT
Información General

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título
La Ciudad

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título