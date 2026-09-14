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Pullaro: "En Rosario teníamos alta la expectativa, pero ya se superó"

El gobernador de Santa Fe realizó un balance tras el primer día de los Juegos Suramericanos 2026. "Ayer tuvimos 457 mil tickets cortados por el QR", dijo

14 de septiembre 2026 · 11:59hs
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Pullaro dijo que el arranque de los Juegos Suramericanos superó las expectativas

La Capital / Celina Mutti Lovera

Pullaro dijo que el arranque de los Juegos Suramericanos superó las expectativas

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por funcionarios de los Juegos Suramericanos hizo un primer balance del desarrollo tras el primer día y aseguró que “superó las expectativas”.

“Lo de ayer (primer día) fue una enorme sorpresa. En Rosario teníamos una expectativa alta pero lo superó. Por momentos tuvimos que levantar el QR de las entradas, con control policial por supuesto, porque había 1200 personas para entrar. Nos sorprendió”, comentó para graficar la presencia en el Fan Fest y los deportes.

“Ayer entendíamos que íbamos a tener una determinada cantidad y nos superó. Hasta ayer sin contar la ceremonia, teníamos 457 mil tickets cortados por el QR”, en referencia a las entradas al circuito.

Apertura de los Juegos Suramericanos

Desde el Centro de Prensa ubicado en el Predio Ferial Parque Independencia Pullaro dio números sobre el acto de apertura de los Juegos del sábado pasado. “Además de las 250 mil personas del Monumento, en streaming lo vieron 500 mil personas más en Argentina y el mundo y hay que sumarle la tele de cable y abierta.

Los Juegos Suramericanos tuvieron gran recepción

Los Juegos Suramericanos tuvieron gran recepción

Claramente se superó el millón de personas que vieron esta ceremonia tan trabajada que con ilusión quisimos mostrarle al mundo, lo bueno que tiene esta provincia”, afirmó.

Por su parte, el diputado e integrante de la organización de los Juegos, Joaquín Blanco, sostuvo: "El domingo los rosarinos coparon cada uno de los espacios. Ya son un éxito porque se apropiaron los ciudadanos y familias"

Al ser consultado por la infraestructura deportiva y urbana que quedará tras la competición, el gobernador explicó Pullaro: "Esas inversión tiene un objetivo de corto plazo que haya una infraestructura para los deportistas, es de primer nivel. Es de Olimpiadas”.

Incluso, con envalentonarse soltó: “Yo soy de Hughes y no le tenemos miedo a nada. Entonces si vienen los Panamericanos y las Olimpiadas, le abrimos los brazos”. “Sentimos que estamos preparados para organizar lo que el mundo nos quiera traer”, finalizó.

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