Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

El fallo se produjo debido a un corte de energía en la planta Arroyito, según confirmó Cristián Latino, gerente de Aguas Santafesinas

Durante la madurgada de este lunes, varios vecinos de la ciudad reportaron cortes de agua . Así lo confirmó Cristián Latino, gerente de Aguas Santafesinas, en diálogo con LT8 : "Aproximadamente a las 6.30 de la mañana hubo un corte de energía que paró todos los equipos de la planta (Arroyito)".

A pesar de que la interrupción "fue breve", el directivo aseguró que "reconstituir el funcionamiento es paulatino". En este sentido, Latino continuó: "Ya está el 70% de los equipos en marcha así que en las próximas horas va a estar totalmente normalizado".

Más precisamente, aseguró que "para el mediodía va a volver el suministro al 100%" .

Nuevo esquema tarifario de Aguas Santafesinas

El gerente de la entidad habló además respecto acerca la nueva tarifa estándar de los clientes dispuesta recientemente: "Desde mediados del 2024, se viene trabajando en un proceso de modificación del régimen tarifario que culmina con la resolución emitió el Ministerio de Obras Públicas en diciembre", sostuvo.

Por otro lado, Latino se refirió a la nueva fórmula de cálculo del metro cúbico: "Este nuevo esquema plantea que el costo del metro cúbico está vinculado al costo real promedio de producción y distribución de agua. Esto es lo que se va a empezar a aplicar a partir de este bimestre (marzo-abril)".

En comparación con diciembre de 2025, el representante de Aguas Santafesinas aseguró que aproximadamente subió "un 14% de diferencia en el precio".

Además, destacó uno de los cambios más importantes del nuevo régimen: "La forma en la que se calculan los metros cúbicos asignados para aquellos inmuebles que no tienen medidor". "Había dos maneras deferentes de calcular el consumo, esto se unificó desde el sexto bimestre del 2025. Por lo tanto, ahora la fórmula de cálculo es única", detalló.

"El nuevo régimen incorpora muchos aspectos que no estaban tenidos en cuenta en la factura. Uno de ellos es la zonificación, otro es el de la banda de consumo a partir de los próximos bimestres, esto quiere decir que el valor sea incremental en función de mayor consumo para aquellas personas que tengan medidor y registran consumos mas bajos, proporcionalmente tengan un costo menor en el agua", precisó.

Por último, finalizó: "La empresa viene llevando adelante un plan de instalación de medidores, obviamente la cantidad y ritmo dependen de los costos. El nuevo régimen tiene como objetivo la universalización de la micro medición".