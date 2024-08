Condenan a una prepaga a cubrir un costoso medicamento para un paciente crónico

Qué expuso la empresa de medicina prepaga

Por su parte, la firma de medicina prepaga también solicitó que se revoque el fallo en primera instancia.

La empresa sostuvo que, de acuerdo al régimen legal establecido, "le correspondía el 40% de cobertura de ese fármaco", al sostener que "ese fármarco no se encuentra contemplado en la resolución 310/200 del Ministerio de Salud de la Nación". De todos modos, ofreció solventar "hasta un 50%" del costo del medicamento.

No obstante, el tribunal de alzada consideró que el fallo de la Corte Suprema nacional, citado por la jueza en primera instancia, hacía alusión a un paciente que "contaba con los medios propios, el tratamiento no superaba los 180 días y, según el cuerpo forense, el caso no revestía caracter de urgente, situación que no resultan análogas a la situación expuesta" en este caso.

>>Leer más: Condenan a una prepaga a cubrir una costosa medicación para la fibrosis quística

Y subrayó: "Es que estamos aquí, frente a una enfermedad crónica, cuyo tratamiento requiere un fármaco de altísimo costo ($ 2.270.000 por cada una de las dosis mensuales, ver presupuesto acompañado) por que la cobertura otorgada mediante cautelar (70%) implicaría un desembolso mensual por parte del amparista de más que improbable cumplimiento".

Qué resolvió la Cámara de Apelaciones

Así, entre otras consideraciones, los camaristas Aníbal Pineda, Silvia Analaf Casiello y Fernando Barbará, resolvieron "confirmar parcialmente" el fallo de primera instancia y otorgar la cobertura total solicitada por el paciente.

Miralles destacó la decisión del tribunal de alzada al asegurar que recepcionó todos los argumentos fundamentados en el recurso de apelación.

"Ahora apelamos a que el juzgado de primera instancia tenga en cuenta el criterio que asumió la Cámara, ya que el expediente sigue su curso", señaló a la espera de una sentencia definitiva de la causa, que sigue su curso inicial.