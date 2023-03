Concejales volvieron a pedir la prohibición de los cuidacoches

Prejuicios

“Muchos de estos cuidacoches que pretendían ser escuchados ahora tienen temor a ser escuchados en el ámbito público del Concejo. Muchos de ellos fueron expulsados del lugar donde trabajaban por otros cuidacoches que ocuparon ese lugar y que ejercen extorsiones y violencia, también contra los vecinos”, amplió.

Es por ello que la edila aseveró: “Estoy convencida que el camino es la regulación. Pero no para instituir el trabajo de cuidacoches, sino para crear un padrón de todos esos trabajadores informales que le permita al Estado construir con cada uno de ellos una alternativa de inclusión socio laboral diferente. Hay gente organizada para cometer delitos como lo es una extorsión, pero también hay otro grupo de trabajadores informales que hace muchísimos años que llevan adelante esta actividad y que lo hacen de manera honesta, no son violentos, solicitan contribución voluntaria y si el vecino no la da o entrega poco dinero, no se violenta”.

Ante esta postura, Cardozo se mostró contrario y dijo: “Los bloques del Concejo kirchneristas y afines piden regular y permitir esta actividad. Nosotros seguimos insistiendo, como desde hace diez años, en que no forman parte de la Rosario que soñamos. Que los rosarinos tampoco quieren seguir sufriendo sus aprietes y que la única salida es su prohibición”.