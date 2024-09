Con la inversión perdida en el Hospital Regional se pueden comprar 100 ambulancias

Con los 5 mil millones de pesos de pérdida por los robos y destrozos al Hospital Regional Rosario Sur podrían haberse adquirido cien ambulancias equipadas o cinco resonadores de última generación. Las equivalencias resultan abrumadoras. Estos elementos indispensables podrían estar a disposición de los ciudadanos si no se hubiese optado por cerrar una mole de hormigón de 35 mil metros cuadrados de superficie con paneles herméticos de doble vidrio, perfiles de aluminio sobre la fachada y otros materiales, y dejarlos a merced de la depredación.

Las falencias señaladas fueron coincidentes entre los consultados: en primer lugar se comenzó por cerrar un edificio en vez de extenderle los servicios básicos, como redes cloacales, agua potable, potenciación energética con alguna subestación transformadora, y gas. Tampoco se contempla un lugar para el estacionamiento del personal médico o de los pacientes y no está pensado el arribo del transporte urbano de pasajeros.

hrrs1.jpg

Helipuerto

A su vez, todo efector a futuro debe pensarse con un helipuerto, algo que el Regional Sur carece.

"Se pensaron 260 camas cuando hay otros centros que están subocupados. Además, quirófanos y hemodinamia de hospitales púbicos hoy no están al ciento por ciento y se puede optimizar mucho más en la salud pública", indicó una fuente calificada. Hay otros hospitales que tienen 180 camas y tuvieron hasta 800", agregó.

En el caso del Hospital Regional resulta llamativo que se haya colocado un vidriado hermético doble cuando la obra solo está a un 20 por ciento. "Este hospital, si se pensó para funcionar a pleno 24 horas requiere un costo que muchos ni imaginan. Por eso se buscó en algún momento una alternativa de hospital de día para pacientes ambulatorios en rehabilitación de accidentes", marcó otro consultado.

Con el proyecto del exgobernador Hermes Binner, la piedra fundamental se colocó a mediados de 2011. Luego su sucesor, el también socialista Antonio Bonfatti, le dio resolución a las primeras etapas, tuvo un stand by en 2017 y el ex mandatario Miguel Lifschitz concretó su parquizado e iluminación perimetral en 2019. El justicialista Omar Perotti no lo consideró prioritario pese a que al final de su mandato licitó las obras para cloacas y agua para el hospital y barrios aledaños. Ahora se espera que se concrete su llamado a licitación para febrero próximo y con un plazo mínimo de cuatro años.

hrrs3.jpg

Piedra fundacional

Si se suma todo en una línea de tiempo son casi 14 años de idas y vueltas, marchas y contramarchas. Lo que queda es la mole de hormigón de 35 mil metros cuadrados distribuidos en dos plantas que se presenta devastada por la depredación que ocasionó el robo y el vandalismo que se acentuaron en los últimos meses. La estructura se erige en Circunvalación y San Martín.

El botín robado fueron los perfiles de las aberturas de aluminio o también llamados paneles solares de aluminio o lamas horizontales ubicados sobre la fachada que da a la ruta A008. Se los fueron llevando desde diciembre a la fecha sin que medie ninguna autoridad. Una fachada que en 2018 estaba nueva y que hoy parece una suerte de sonrisa sin dientes.

También fueron destrozadas y robadas aberturas de vidrio templado, algunas dobles y con láminas para tratamiento solar, que fueron arrancados de cuajo junto a sus marcos de aluminio. Los patios internos que dividen cada ala están regados de restos de vidrios de ventanas que no pudieron robarse en forma completa y dejaron tirados en medio del yuyal, maderas y hierro retorcido.

En el piso se ven destornilladores, martillos y guantes de trabajo. Para robarse los parasoles de aluminio hubo varios grupos con logística: sogas, poleas y vehículos entre otras cosas.

Joya

El Regional Sur fue pensado como la joya de los hitos en salud. Se proyectó como el hospital más grande y moderno de Argentina con una maternidad, 280 camas y escuela para formar médicos, además de18 camas de terapia intensiva en más de 25.700 metros construidos con la mejor tecnología. Allí funcionaría un centro de alta complejidad, de tercer nivel, polivalente, con un servicio de rehabilitación para adultos y población pediátrica.