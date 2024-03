Cómo es el inicio del camino por el sueño de coronarse Miss Argentina

Anabella leyendo el New York Times en el propio edificio del diario estadounidense.

Es rosarina , periodista y al mirar su rostro no hay dudas, de inmediato, que fue un acierto que dijera “dale” cuando una amiga la animó a participar y el jurado la eligió para representar a Rosario en el inicio del concurso para Miss Universo 2024 . Más allá de esto, Anabella Cesarini tiene un objetivo mayor que ser elegida por belleza, en su ADN está el gran desafío de vivir su carrera de periodista independiente y especializada en temas internacionales , en la que ya demostró sus valores tanto en radio, sin la ayuda de la imagen, y frente a las cámaras, donde su rostro le hace un guiño favorable.

“Hace años, mi abuela Blanca, que ya no está, me dijo que alguna vez yo tendría que participar de un concurso como éste. Y es más por aquel recuerdo que me animé”, cuenta en medio de la charla con La Capital esta rosarina nacida el 26 de octubre de hace 31 años.