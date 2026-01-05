Comercio: leve repunte de ventas por las Fiestas y expectativa por Reyes

Juguetes, textil y otros rubros vinculados a regalos tuvieron un desempeño aceptable tras un año negro, y muestran algún movimiento de cara al 6 de enero

Si bien no se trató de una recuperación contundente, Navidad cerró con números apenas mejores para el comercio y ahora la atención está puesta en el Día de Reyes.

La compra de regalos durante las Fiestas exhibió en comercios de Rosario un desempeño levemente superior al del año pasado , un dato que llevó algo de alivio a distintos rubros tras un 2025 marcado por la caída de ventas . Si bien no se trató de una recuperación contundente, Navidad cerró con números apenas mejores y ahora la atención está puesta en el cierre de Reyes , que concentra su mayor movimiento en las horas previas al 6 de enero .

Desde el sector juguetero, el balance es de cautela . Diego Cuenca, presidente de la Cámara del Juguete de Rosario, explicó que las ventas de temporada y de Navidad estuvieron dentro de lo esperado . “Venían flojas, arrancaron mal en diciembre y repuntaron en los últimos días previos a la fecha. No fueron grandes ventas, pero considerando cómo venía la situación, no nos podemos quejar. En juguetería y textiles el desempeño fue aceptable ”, resumió.

Cuenca remarcó además que Reyes se presenta como un período más complejo debido al calendario. “El 31 cayó miércoles, se trabajó el viernes, un poco el sábado y ahora ya arrancamos con pocos días por delante . Eso complicó el escenario, aunque las ventas vienen bastante acordes a lo esperado ”, señaló.

Desde el canal mayorista, el dirigente explicó que el panorama es algo más alentador en comercios del interior y en centros comerciales alejados. “Muchos minoristas esperaban un escenario más flojo y ahora están reponiendo mercadería . Por mayor se vendió poco porque había quedado mucho stock del Día del Niño , que fue malo, especialmente en juguetes, pero eso empezó a moverse y hoy están más tranquilos”, agregó.

>> Leer más: Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Los más vendidos

En cuanto a cifras, dijo que estuvo bastante en línea con las que difundió la Came, que habló de un crecimiento del 1,3% interanual considerando varios rubros, como textil, juguetes y electrodomésticos. En el caso puntual de la juguetería, las ventas quedaron cerca de un 6% por debajo del año pasado.

"De todos modos, el balance es moderado, porque veníamos de una situación mucho peor y, dentro de ese contexto, el año cerró más o menos bien. Hay que tener en cuenta, además, que 2024 tampoco fue un buen año, pero al menos en diciembre se logró moderar la caída”, expresó Cuenca.

Dentro del rubro juguetero, algunos productos se destacaron claramente. El juego de mesa "Basta" fue la estrella de la temporada, al igual que en el Día del Niño. También se vendieron muchas pelotas del Mundial 2026. En cuanto a licencias y personajes, Spider-Man y Frozen volvieron a funcionar bien, mientras que "Gaby, la casa de muñecas" tuvo una fuerte demanda este año. Otro fenómeno fueron las "Guerreras K-pop", que se pidieron mucho, aunque hubo poco stock porque los productos llegaron muy sobre fin de año.

En el sector coinciden en que el objetivo inmediato es cerrar la temporada sin mayores sobresaltos. “No estamos conformes, porque para el rubro juguetero se necesitan ventas muy buenas, pero al menos se pudo recuperar algo de lo perdido. La idea es aguantar el verano, que lleguen las clases con la venta de mochilas y después encarar la temporada de invierno”, señalaron.

>> Leer más: Día del Niño en Rosario: fuerte caída de las ventas golpeó a jugueterías y locales de indumentaria

Remontada

Una mirada similar aportó Juan Francisco “Coco” Benzi, titular de las jugueterías Gulliver. “Lo de Navidad fue, dentro de todo, lo previsto. La idea era vender más o menos lo mismo que el año pasado en pesos y eso se terminó cumpliendo. No fue nada extraordinario, pero en los últimos cuatro días se pudo avanzar. Si no, veníamos bastante mal”, afirmó.

Sobre Reyes, Benzi fue prudente: “Recién este lunes se va a poder decir algo más claro, porque el día fuerte es el 5 a la tarde, antes de la noche, cuando los chicos ponen los zapatitos. Por ahora viene tranquilo”, confió.

En su caso, no detectó productos estrella. “Gracias a Dios no hubo un preferido de la gente, así que se vendió un poco de todo. Eso siempre le hace bien a la juguetería. No pasó como en el Día del Niño, cuando se vendieron los muñecos Labubu a 19.000 pesos y la facturación fue muy mala”, explicó.

>> Leer más: Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Expectativa

“Nosotros terminamos conformes con las ventas de Navidad. Estuvimos un 3% arriba del año anterior. Para Reyes lo nuestro viene muy tranquilo; falta el mejor día, que es el lunes, pero creo que va a terminar siendo bueno”, señaló Nelson Graells, referente de Amigos de la Peatonal Córdoba y dueño de una cadena de calzado e indumentaria deportiva.

Como viene ocurriendo en los últimos años, el uso de tarjetas de crédito volvió a ser clave para sostener el consumo, impulsado por promociones bancarias, reintegros y planes de cuotas que permitieron amortiguar el impacto de los precios en el bolsillo de los consumidores.

En cuanto a los productos más demandados, Graells indicó que en la previa del 24 de diciembre se destacaron los perfumes, mientras que de cara a Reyes comenzó a ganar terreno el regalo de artículos tecnológicos.