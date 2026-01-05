Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar botellas de whisky importado en un súper de Copacabana

Los acusados habían llegado a la playa de Brasil para pasar las fiestas de fin de año. La Policía informó que también fueron capturadas dos mujeres españolas.

La captura del video por el que fueron acusados los turistas argentinos.

Dos turistas argentinos que habían llegado a las playas de Copacabana a pasar las fiestas de fin de año fueron detenidos acusados de robar botellas de whisky importado , entre otros artículos de lujo en supermercados del balneario ubicado al sur de Río de Janeiro.

La Policía brasileña informó que también fueron detenidas dos mujeres españolas por delitos similares, según publicó el medio O'Globo .

El caso de las detenciones de los turistas argentinos se conoce unas semanas después del escándalo en el que quedaron implicados cinco mendocinos, que fueron acusados de robar artículos de alta gama en un mall de los Estados Unidos.

La noticia de las dos nuevas detenciones coincide con el desarrollo de una temporada empujada por cifras récord de viajes de argentinos a las playas de Brasil. Entre enero y noviembre aterrizaron en suelo brasileño un total de 9 millones de personas, un incremento del 34% frente al año anterior. Los principales visitantes, un tercio del total, fueron los argentinos: 3,1 millones, un 82,1% más que en 2024 .

imageturis2 El momento en que son detenidos los turistas argentinos acusados de robar en un supermercado de Copacabana.

Los arrestos se concretaron durante el fin de semana como parte del Operativo Contra el Golpe, una medida que se tomó en Copacabana para reformar la seguridad durante estas semanas de mayor afluencia turística.

De acuerdo al reporte publicado por O'Globo, los argentinos implicados fueron sorprendidos infraganti cuando intentaban irse de un supermercado con costosas botellas de whisky importado y otros artículos de lujo. Pero lo hicieron sin pasar por la caja: no habían pagado por ellos.

Ambos fueron llevados a la delegación policial 12° de Copacabana y fueron acusados en el acto. Según trascendió, la imputación sería por hurto agravado y quedaron a disposición de la Justicia. La Policía Civil informó que ya se informó al consulado de Argentina del caso.

Un procedimiento similar se realizó con las dos mujeres españolas, a las que se acusó de tomar productos de las estanterías de un supermercado y esconderlos en bolsas pasar sacarlos también sin abonarlos. Desde el comienzo del operativo en Copacabana, se concretaron un total de 14 detenciones por diferentes tipos de delitos.