Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar botellas de whisky importado en un súper de Copacabana

Los acusados habían llegado a la playa de Brasil para pasar las fiestas de fin de año. La Policía informó que también fueron capturadas dos mujeres españolas.

5 de enero 2026 · 15:02hs
La captura del video por el que fueron acusados los turistas argentinos. 

La captura del video por el que fueron acusados los turistas argentinos. 

Dos turistas argentinos que habían llegado a las playas de Copacabana a pasar las fiestas de fin de año fueron detenidos acusados de robar botellas de whisky importado, entre otros artículos de lujo en supermercados del balneario ubicado al sur de Río de Janeiro.

La Policía brasileña informó que también fueron detenidas dos mujeres españolas por delitos similares, según publicó el medio O'Globo.

El caso de las detenciones de los turistas argentinos se conoce unas semanas después del escándalo en el que quedaron implicados cinco mendocinos, que fueron acusados de robar artículos de alta gama en un mall de los Estados Unidos.

La noticia de las dos nuevas detenciones coincide con el desarrollo de una temporada empujada por cifras récord de viajes de argentinos a las playas de Brasil. Entre enero y noviembre aterrizaron en suelo brasileño un total de 9 millones de personas, un incremento del 34% frente al año anterior. Los principales visitantes, un tercio del total, fueron los argentinos: 3,1 millones, un 82,1% más que en 2024.

imageturis2
El momento en que son detenidos los turistas argentinos acusados de robar en un supermercado de Copacabana.

El momento en que son detenidos los turistas argentinos acusados de robar en un supermercado de Copacabana.

Los arrestos se concretaron durante el fin de semana como parte del Operativo Contra el Golpe, una medida que se tomó en Copacabana para reformar la seguridad durante estas semanas de mayor afluencia turística.

De acuerdo al reporte publicado por O'Globo, los argentinos implicados fueron sorprendidos infraganti cuando intentaban irse de un supermercado con costosas botellas de whisky importado y otros artículos de lujo. Pero lo hicieron sin pasar por la caja: no habían pagado por ellos.

Ambos fueron llevados a la delegación policial 12° de Copacabana y fueron acusados en el acto. Según trascendió, la imputación sería por hurto agravado y quedaron a disposición de la Justicia. La Policía Civil informó que ya se informó al consulado de Argentina del caso.

Un procedimiento similar se realizó con las dos mujeres españolas, a las que se acusó de tomar productos de las estanterías de un supermercado y esconderlos en bolsas pasar sacarlos también sin abonarlos. Desde el comienzo del operativo en Copacabana, se concretaron un total de 14 detenciones por diferentes tipos de delitos.

turis
El video que incriminó a las turistas españolas.

El video que incriminó a las turistas españolas.

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

Tragedia en el Aconcagua: murió un montañista ruso cerca de la cima

Tragedia en el Aconcagua: murió un montañista ruso cerca de la cima

¿Cuándo cobro?: el cronograma de pago de Ansés en enero

¿Cuándo cobro?: el cronograma de pago de Ansés en enero

Resultados del Quini 6 del día domingo 4 de enero

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo millonario que se sorteará este miércoles

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La despedida de Central a Ignacio Malcorra: Muchas gracias, bicampeón

El próximo clásico entre Newells y Central ya tiene fecha y hora definida

Vuelve el peaje al puente Rosario-Victoria: desde este martes otra vez hay que pagar para cruzar

Después de ocho meses sin cobro, el nuevo concesionario del corredor vial reactiva las cabinas de peaje. Comienzan a regir las nuevas tarifas para autos, motos, camiones y ómnibus. ¿Cuánto costará?

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en barrio Parque Oeste

El próximo clásico entre Newell's y Central ya tiene fecha y hora definida

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Roly Serrano volvió a enamorarse: el actor está en pareja con una joven actriz 44 años menor

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar botellas de whisky importado en un súper de Copacabana

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

La despedida de Central a Ignacio Malcorra: "Muchas gracias, bicampeón"

El próximo clásico entre Newells y Central ya tiene fecha y hora definida

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en barrio Parque Oeste

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Vuelve el peaje al puente Rosario-Victoria: desde este martes otra vez hay que pagar para cruzar

Messi recibió una de las medallas acuñadas en el marco de la celebración del Tricentenario de Rosario

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo millonario que se sorteará este miércoles

Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial

El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil