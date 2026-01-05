Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar botellas de whisky importado en un súper de Copacabana

LA CIUDAD
Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad
Policiales
Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones
Información General
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo millonario que se sorteará este miércoles
La Ciudad
Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial
La Ciudad
El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado
Policiales
Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto
Información General
Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Ovación
La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no
La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
Información General
Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Policiales
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
La Ciudad
Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad
Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
Economía
Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
La Ciudad
Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
Ovación
Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador
Negocios
Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados
El Mundo
Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
La Ciudad
En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
Policiales
Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil