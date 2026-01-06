La Capital | La Ciudad | empresas

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

En sus 10 años, 150 pymes locales participaron del programa municipal para abrir mercados. El 30% logró colocar productos en el extranjero

Nicolás Maggi

Nicolás Maggi

6 de enero 2026 · 06:30hs
En 2025 fueron 16 las empresas rosarinas que atravesaron instancias de capacitación

En 2025 fueron 16 las empresas rosarinas que atravesaron instancias de capacitación, asesoramiento técnico y vinculación con mercados externos. 

El programa municipal Primeros Exportadores cumplió 10 años y el balance ha sido muy positivo: en una década, participaron 150 pymes locales y el 30% logró colocar productos en el extranjero. En 2025 fueron 16 las empresas rosarinas que atravesaron instancias de capacitación, asesoramiento técnico y vinculación con mercados externos.

Lo cierto es que en un año complejo para la economía, la política pública llevada adelante por la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo mostró resultados concretos en materia de internacionalización, entre otras acciones orientadas a sostener la actividad productiva local en un escenario marcado por la retracción del empleo y del consumo a nivel nacional.

>>Leer más: Nuevo hito en el aeropuerto de Rosario: ya se exporta carne y pescado

Exportaciones

En ese marco, el municipio puso el foco en la capacitación, la mejora de la competitividad y el acompañamiento a empresas y emprendedores, con especial énfasis en la apertura de nuevos mercados y la promoción del comercio local. Las 16 empresas que participaron de la edición aniversario del programa provienen de los sectores alimentos y bebidas, construcción, implementos agrícolas, cosmética, productos veterinarios, indumentaria, calzado, tecnologías de la información, salud, óptica y diversos rubros industriales.

Desde su puesta en marcha en 2015, la iniciativa acompañó a 150 pequeñas y medianas empresas, de las cuales el 30% logró concretar operaciones de exportación, y formó a 190 estudiantes de comercio exterior y carreras afines, con un 87% de inserción laboral en áreas vinculadas al comercio internacional. Es decir, casi 9 de cada 10 jóvenes que pasan por el curso terminan trabajando en el rubro exportando con su propia empresa, o bien contratado por una firma.

Así, en un contexto económico adverso, la Municipalidad de Rosario sostuvo durante 2025 políticas de desarrollo económico centradas en la capacitación, el acompañamiento a empresas y emprendedores, la apertura de mercados externos y la dinamización del comercio local. Además de Primeros Exportadores, el balance anual incluye resultados en formación laboral, apoyo al entramado emprendedor y eventos masivos como Rosario Outlet y las noches comerciales.

>>Leer más: Impulsan a pymes rosarinas para exportar sus productos al exterior

Transformación digital

A la agenda de internacionalización se sumó la sexta edición del Programa de Transformación Digital, que reunió a nueve empresas que trabajaron en diagnósticos productivos, adopción tecnológica, integración digital y mejoras en la gestión, con el objetivo de fortalecer su competitividad y capacidad de adaptación a un contexto económico cambiante.

En paralelo, el municipio sostuvo una amplia oferta de capacitaciones laborales y acciones de orientación para personas en búsqueda de empleo. A lo largo del año se dictaron 44 talleres de orientación laboral, con 931 asistentes, y 20 cursos en oficios y perfiles vinculados a la industria y la economía digital, en los que participaron 698 personas. Estas acciones se complementaron con tareas de intermediación laboral y acompañamiento a grupos priorizados.

El acompañamiento a emprendedores y emprendedoras fue otro de los ejes de la gestión. Más de 600 personas participaron de cursos y talleres de gestión, comercialización, financiamiento, mentorías y estrategias de venta. En tanto, 343 emprendedores fueron atendidos de manera directa por la Secretaría, con 43 proyectos aprobados y 220 beneficiarios de incentivos mensuales, que implicaron una inversión total de 55 millones de pesos.

Consumo

En materia de impulso al consumo y fortalecimiento del comercio local, Rosario Outlet se consolidó como una de las iniciativas de mayor impacto. En sus ediciones de 2025, el evento reunió a más de 190.000 visitantes y generó ventas por más de 4.100 millones de pesos, posicionándose como un espacio clave para marcas locales y regionales. A estas acciones se sumaron las ediciones de Noche en mi Barrio y la tradicional Noche de las Peatonales, que convocaron a cientos de miles de personas en distintos puntos de la ciudad.

En un año atravesado por dificultades económicas, el balance del área muestra una estrategia orientada a fortalecer capacidades, abrir mercados y sostener el entramado productivo local, con resultados visibles en la internacionalización de empresas, la formación de capital humano y la dinamización del consumo interno.

Los tres nuevos socios de la emblemática embarcación sueltan amarras para el 2026 y le anticipan sus proyectos a La Capital. 
Lucas Ameriso

Nicolás Maggi

