Cayó una avioneta cerca de Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

El avión sufrió una falla mecánica minutos después de despegar rumbo a Arroyo Seco y debió realizar un aterrizaje forzoso en una zona de médanos. La pareja santafesina, junto al piloto, fueron trasladados al centro de salud de San Antonio Oeste.

5 de enero 2026 · 20:26hs
El piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras una presunta falla técnica. 

El piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras una presunta falla técnica. 

Un vuelo privado que partió desde Las Grutas con destino a Arroyo Seco terminó este domingo con un aterrizaje de emergencia en una zona rural cercana al balneario. Los tres ocupantes de la aeronave, entre ellos el reconocido empresario santafesino Joaquín Martins, resultaron heridos y fueron trasladados a San Antonio Oeste para recibir atención médica.

El episodio se desató en la mañana del domingo, alrededor de las 9, cuando la avioneta privada se precipitó a tierra en un campo ubicado entre la Ruta Provincial 2 y la Ruta Nacional 3, a pocos metros de una estación de servicio YPF.

Un piloto herido que caminó kilómetros para pedir auxilio

Testigos y fuentes policiales relataron que el piloto de la aeronave, quien había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y se encontraba sangrando, caminó tras la caída del avión más de 3.000 metros por campo adentro hasta llegar a la estación de servicio más cercana para pedir ayuda. Gracias a eso, activó un operativo inmediato de emergencia, que incluyó a bomberos, ambulancias y fuerzas policiales.

Una vez ubicado el lugar del impacto, los equipos de rescate encontraron el avión seriamente dañado en un campo sin referencias urbanas, y a las otras dos personas que viajaban con él. El matrimonio, que había pasado las fiestas de fin de año en Las Grutas, fue asistido y trasladado al hospital local para evaluación médica.

avioneta_san_antonio_oeste_-2-.png_627396591

Quiénes eran los ocupantes

Entre los heridos se encuentra el empresario Joaquín Martins, presidente del Círculo de Aviación Rosario y propietario de una estación de servicios, junto a su esposa. Ambos resultaron con lesiones leves y fueron atendidos en el hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste, según confirmaron fuentes de salud y policiales.

Por su parte, el piloto que caminó hasta la YPF fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente para estudios complementarios, con lesiones leves y en buen estado general.

>>Leer más: Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

Aunque las causas del accidente se encuentran aún bajo investigación, las pericias preliminares apuntaron a un posible desperfecto mecánico que habría obligado al piloto a intentar un aterrizaje de emergencia sin éxito.

En el hecho intervino la Fiscalía descentralizada de turno de San Antonio Oeste, el Gabinete de Criminalística, el médico policial y la autoridad aeronáutica correspondiente. Además, por protocolo, se espera que la Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación realice una investigación detallada para determinar las causas exactas del siniestro.

