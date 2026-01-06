La Capital | El Mundo | Estados Unidos

EEUU impuso fianzas de hasta u$s 15.000 para visas a ciudadanos de 38 países

La mayoría de los países de la lista son africanos, pero algunos de América Latina y Asia

6 de enero 2026 · 19:31hs
EEUU impuso fianzas de hasta u$s 15.000 para visas a ciudadanos de 38 países

Estados Unidos incrementó a casi el triple la cantidad de países cuyos ciudadanos deberán pagar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar la entrada al país.

Menos de una semana después de agregar siete países a la lista de naciones sujetas a fianzas de visa, para sumar 13 entonces, el Departamento de Estado agregó este martes 25 más. El requisito de fianza para las últimas adiciones entrará en vigor el 21 de enero, según un aviso publicado en el sitio web travel.state.gov.

La medida significa que 38 países, la mayoría de ellos en África pero algunos en América Latina y Asia, están ahora en la lista, lo que hace que el proceso de obtener una visa estadounidense sea inasequible para muchos.

Es una nueva medida que endurece los requisitos de entrada en Estados Unidos, los cuales además incluyen exigir a los ciudadanos de todos los países que requieren visas que se presenten a entrevistas en persona y revelen historiales de redes sociales, así como relatos detallados de sus viajes y arreglos de alojamiento previos y de sus familias.

Los funcionarios estadounidenses han defendido las fianzas, que pueden variar de 5.000 a 15.000 dólares, argumentando que son efectivas para asegurarse de que los ciudadanos de los países objetivo no excedan la vigencia de sus visas.

El pago de la fianza no garantiza que se otorgue una visa, pero el monto será reembolsado si la visa es denegada o cuando un titular de visa demuestre que ha cumplido con los términos de la visa.

Los nuevos países cubiertos por el requisito de fianza de visa a partir del 21 de enero son Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Burundi, Cabo Verde, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Costa de Marfil, Kirguistán, Nepal, Nigeria, Senegal, Tayikistán, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela y Zimbabue.

Anteriormente ya se aplicaba a Bután, Botsuana, República Centroafricana, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Malaui, Mauritania, Namibia, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania, Turkmenistán y Zambia.

