La Capital | La Ciudad | Horacio Usandizaga

La emotiva despedida a Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

El cortejo fúnebre se detuvo por unos minutos frente a la sede de la Municipalidad donde se realizó un homenaje previo a la inhumación en el Cementerio El Salvador

5 de enero 2026 · 09:47hs
El coche fúnebre con los restos del exintendente Usandizaga llega al Palacio de Los Leones

Foto: Sebastián Suárez Meccia

El coche fúnebre con los restos del exintendente Usandizaga llega al Palacio de Los Leones
La emotiva despedida a Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Rosario le brindó este lunes la despedida final al exintendente Horacio Usandizaga, el primer mandatario electo tras la recuperación de la democracia. El cortejo fúnebre que arrancó esta mañana desde la cochería ubicada en Córdoba al 2900 llegó minutos después hasta el Palacio de Los Leones, sede la Municipalidad.

En ese lugar, el mismo que “El vasco” ocupó como titular del Departamento Ejecutivo entre 1983 y 1989, familiares, funcionarios de la actual gestión, excolaboradores de Usandizaga, amigos y representantes de distintos sectores políticos lo despidieron con un cálido aplauso, en un breve acto que se realizó en las escalinatas del Palacio municipal.

La única representante de la familia que habló con la prensa fue Marisol Usandizaga, hija del exintendente fallecido ayer, quien agradeció en primer término a Pablo Javkin y a la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, por haberle brindado al "Vasco" un homenaje estando en vida. "Los mejores homenajes siempre son mejores en vida", subrayó la actual jueza.

Qué dijo Marisol, hija del Vasco Usandizaga

Cuando le preguntaron cómo veía a su papá desde su rol de hija, Marisol respondió sin medias tintas. "Mi papá fue un papá difícil, porque tenía un carácter muy fuerte. Lo que se veía de él en la televisión, era lo mismo puertas adentro. Pero mi papá nos dejó el mejor legado: la honestidad. Tenía una carácter fuerte. Cometió muchos errores en la política, en el fútbol. Se pueden decir un montón de cosas de él, pero fue esencialmente una persona honesta. El que lo conoció íntimamente, el que lo vio en el barrio, en la calle, lo sabe. Mi papá caminaba por el barrio, vivía en Buenos Aires Pellegrini en un edificio común. Fue muy honesto intelectualmente, políticamente, moralmente y económicamente hablando".

Marisol aprovechó la oportunidad para salir al cruce de informaciones difundidas por medios de comunicación nacionales que tomaron datos erróneos publicados por el portal Wikipedia. Allí se menciona que Usandizaga, mientras era senador nacional en 2001, habría recibido coimas para aprobar la reforma laboral.

>> Leer más: Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

"Estamos trabajando para que Wikipedia retire esa falsa información. En esa época, yo trabaja con mi papá en el Senado. Todo lo que se dice (en Wikipedia) es falso. Mi papá no estuvo imputado, ni siquiera implicado. Tengo los videos de mi papá gritando 'quiero saber si tengo a algún corrupto sentado al lado mío, que lo voy a sacar a patadas de este recinto'. Eso dijo mi papá""Mi padre fue denunciante en esa causa. Por más que haya pertenecido al partido gobernante en esa época, se distanció del gobierno de De la Rúa, marcó la diferencia. Si hay algo que no soportó nunca fue la deshonestidad en cualquier plano", subrayó Marisol.

En otro plano, más personal la jueza admitió que su apellido podría ser sinónimo de "polémico" en el caso de su padre. Mi papá era polémico, lo amabas o lo odiabas. Quizás haya sido un poco soberbio. La política es difícil. Papá fue una persona muy importante en la provincia, no lo digo desde la soberbia, pero es difícil cuando alguien está en ese espacio de importancia quedarse centrado. Lo único que me importa es los vecinos lo recuerden como una persona honesta. Después podemos hablar si Central se fue al descenso. Esas con cosas menores. Entiendo que para el hincha de Central no lo sea, pero mi papá fue una persona honesta. Eso es lo que quiero que quede en la memoria de los vecinos".

Javkin y su recuerdo de Usandizaga

Unos minutos antes de que llegara el cortejo fúnebre al Palacio de los Leones, el intendente Pablo Javkin volvió a recordar al político fallecido ayer. “Fue un gran intendente en la vuelta de la democrática. Lo eligieron en octubre y asumió el 10 de diciembre de 1983. Le dio a la ciudad una jerarquía que la elevó. Dejó un legado de pelea, porque El Vasco tuvo que pelearse por Rosario. Esa fue una característica que la sostuvo en toda su vida. Era un personaje con un carácter muy particular, pero ese carácter lo hizo hacer muchas obras”.

Usandizaga01

En declaraciones a LT8, Javkin sostuvo que Horacio Usandizaga fue "el político que más marcó a nuestra generación. Fue el primer intendente de este período democrático. Eso implica muchas cosas. Usandizaga puso a Rosario en un lugar del que nunca más salió. Elevó la vara a la intendencia y a la ciudad. Peleó contra todos los que tuvo que pelear. Ese es el mejor recuerdo del Vasco. Su capacidad de laburo, su gran trabajo en obra pública y su coraje para defender a la ciudad".

>> Leer más: Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Tras conocerse el fallecimiento de Usandizaga, el intendente Javkin firmó el decreto que establece 3 días de duelo en la ciudad, con izamiento de la bandera a media asta en los edificios públicos. Javkin contó qué legado le dejó Usandizaga: "Teníamos contacto. Hace poco fuimos juntos a la presentación de un libro, donde recibió mucho cariño. Hablábamos cada tanto. Fue un personaje con todas las letras. Tozudo, laburante. Muy firme en sus principios. Le dijo que no a muchas cosas, y por eso su carrera política no cumplió con los objetivos que él tenía, pero eligió eso. Era un maestro en cómo cuidar el mango y hacer obras. Ese fue el consejo cuando nos reunimos antes de que yo asumiera. Hay lecciones sobre lo que implica el orden y el Vasco lo tenía muy en claro".

Noticias relacionadas
rosario despide a usandizaga: el cortejo funebre pasara por el palacio municipal

Rosario despide a Usandizaga: el cortejo fúnebre pasará por el Palacio Municipal

murio horacio usandizaga, el primer intendente de rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

El mástil del Monumento con la bandera a media asta. Tres días de duelo por Horacio Usandizaga

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

El intendente Javkin despidió a Horacio Usandizaga

La política despide a Horacio Usandizaga: "Dejó una huella en la vida institucional de Rosario"

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Lo último

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

La pareja que perdió su vivienda y a 12 animales rescatados en un incendio logró reponer parte de lo perdido. "Me sorprende la solidaridad de la gente", dice Camila
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Ovación
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Tras el no a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Policiales
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

La Ciudad
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
La Ciudad

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no
Ovación

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas