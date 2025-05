Kiosqueros van contra las cadenas por violación a la ley de grandes superficies

La Ley de Grandes Superficies Comerciales fue sancionada en 2001 en la provincia de Santa Fe con el objetivo de proteger al empresariado local frente al avance de cadenas nacionales , particularmente en el rubro de supermercados y autoservicios. Es una normativa pensada para el sector de consumo masivo, no para cualquier tipo de comercio. De hecho, Santa Fe es una de las pocas provincias del país que tiene una ley de este tipo.

Según los kiosqueros, estas redes están incumpliendo lo que la norma establece respecto a los metros cuadrados permitidos por razón social, en cuanto a la sumatoria de las superficies de toda la cantidad de locales comerciales que posean. Pero el debate está definir si también podría aplicarse a los nuevos salones de ventas que están apareciendo bajo otros formatos.

Autoridades de Comercio recibirán esta semana a integrantes de la cámara para escuchar el reclamo concreto. Allí realizarán una presentación con toda la información recopilada, tanto fiscal como territorial. Luego, desde la Secretaría ya adelantaron que analizarán el caso junto al departamento de legales del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde el equipo jurídico verificará el alcance de la normativa.

La otra mirada podría ser que se trata de una suerte de vacío legal, ya que la ley fue hecha para supermercados pero no contempla expresamente este tipo de estructuras, por lo que el caso quizás pueda tener más relación con las habilitaciones municipales que con una intervención directa de la Secretaría de Comercio provincial.

>>Leer más: Duro enero para los kiosqueros: el consumo está 50% por debajo de diciembre

Incumplimiento previo

Pero los kiosqueros argumentan que hay un antecedente de incumplimiento de 2022 por parte de los mismos actores, que podría revisarse y replicarse. En ese caso, podrían seguir la misma línea de trabajo sobre esa base, en lugar de hacer de nuevo todo el camino burocrático, y si las cadenas están nuevamente en infracción, la Secretaría tendría que inspeccionar.

"Lo que la ley regula es la suma de los metros cuadrados de atención al público de todos los locales de una misma cadena. Es decir: si un local tiene 10 metros cuadrados, pero solo 5 están destinados a atención al público y el resto es depósito, se contabilizan solo esos. Por eso, cuando se empezó a aplicar la ley en 2022, muchos locales se achicaron para quedar justo al límite. En ese momento el máximo permitido era de 1.200 metros cuadrados, y algunas cadenas estaban apenas a unos metros de superarlo", explicó Difilippo.

Hoy, los comerciantes dicen que el nuevo mecanismo que usan es el cambio de nombre y la transferencia de habilitaciones. ¿Cómo funciona? "Hay una zona gris en el sistema de habilitaciones de la Municipalidad. Cuando un local se transfiere, no se controla como si fuera una habilitación nueva. Entonces, si una persona va a habilitar un local y la cadena ya tiene antecedentes, probablemente no se la aprueben", apuntó.

Sin embargo, si esa habilitación la hace a nombre de otra persona o razón social, se aprueba. Y unos meses después hacen la transferencia. Como la transferencia no pasa por los mismos filtros, el mecanismo permite eludir la restricción. "Por eso nosotros ya tenemos reunida toda esa información, tanto documental como territorial, y se la vamos a presentar primero a la Secretaría de Comercio. Luego ellos la derivarán al municipio", adelantó.

>>Leer más: Fin del cepo al dólar: los kioscos recibieron productos con hasta un 7% de aumentos

Antecedente en Rosario

Lo que más preocupa al sector es que estas cadenas no solo están incumpliendo, sino que están sentando un precedente que consideran "peligroso". No es un fenómeno reciente, sino que viene de antes, y que según la lectura de los kiosquero, si se le permite consolidarse como modelo, representaría un cambio estructural que puede poner en jaque al comercio minorista.

"Hoy ya sabemos que hay una cadena francesa importante que está por cerrar su local grande en la zona de Circunvalación para abrir un formato Express, que ya funciona en Córdoba, en Buenos Aires y en muchas otras ciudades. Son locales chicos, de cercanía, pero con precios y stock de supermercado. Si llega a replicar el modelo que hoy está usando esta cadena de kioscos en Rosario, directamente podemos hablar del fin de los pequeños comercios", anunció el presidente de la cámara.

En ese sentido, invitó a imaginar: "Pensá en qué significaría un mercadito de barrio que ofrece precios de cadena. Contra eso no podemos competir. Por eso nuestra insistencia. Porque si ya hay un antecedente claro de que a una cadena no se le permitió avanzar por incumplimiento ¿Qué argumento le vamos a dar a otra que quiera hacer lo mismo? Ese es nuestro miedo real. No es solo por los metros cuadrados. Es por lo que se está gestando detrás", admitió.

Por todo esto, lo que hará la Secretaría es revisar antecedentes, evaluar el marco normativo y analizar si la ley efectivamente se aplica a estos casos. El área jurídica ya lo está estudiando en detalle, y entre lunes o martes tendrán una mirada más completa. A partir de ese encuentro con los referentes del rubro se definirá si Comercio interviene o no, y en qué términos. Lo cierto es que el escenario no es claro, pero sí es urgente. Y hay mucho en juego para el comercio local.

>>Leer más: Comercio: el consumo se desinfla después del día 20 del mes