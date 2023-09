Clásico rosarino: unos 900 policías participarán en el operativo de seguridad

“También tendremos más efectivos en Newell’s Old Boys y en otros lugares de la ciudad donde suelen concentrarse tradicionalmente los hinchas después de finalizar el partido y teniendo en cuenta el resultado. Ahora estamos en una reunión de trabajo con las fuerzas federales a quienes hemos solicitado apoyo y se han comprometido a brindarlo, sobre todo fuera de las instalaciones de Central y por fuera del dispositivo de seguridad que tendrá tres anillos. Es decir, por detrás del tercer anillo tendremos apoyo de fuerzas federales”, precisó Brilloni.

Clásico de reserva suspendido

El ministro también fue consultado esta mañana por la situación que se planteó la semana pasada por la suspensión del clásico de reserva, cuando desde Rosario Central se responsabilizó a los responsables del operativo de seguridad de no avisar que el partido se iba a disputar con público local.

Dijo Brilloni: “Cada vez que hay un partido de primera división, cuatro o cinco días antes se hace una reunión para definir operativos. En el caso de los partidos de reserva no es así. Nos juntamos con las autoridades del club local y la Municipalidad, y allí definimos el dispositivo a llevar adelante”, aclaró, y enseguida agregó: “En este caso, de ese encuentro en la cancha de Newell’s, hicimos lo mismo. Se contrataron 96 efectivos por servicios adicionales. Entonces, si tenemos en cuenta que fueron a ese partido 1.500 hinchas, estábamos en buenas condiciones para llevar adelante un evento con los resguardos de seguridad.”

“Pero el presidente de Rosario Central entendió que las condiciones de seguridad no estaban garantizadas. Yo no puedo tener rispideces con los dirigentes y estamos dispuestos a escuchar. Para nosotros todo es una experiencia. Si se entiende que aún en un partido de reserva tenemos que hacer una reunión previa con las autoridades de los dos clubes, así lo haremos. No tengo información de cuándo se jugará el partido”, subrayó.