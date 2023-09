Clásico rosarino: Russo debe rearmar el equipo para el duelo más importante del año

Miguel Ángel Russo inicia desde este lunes la preparación para lo que será el clásico ante Newell's. Y con la incomodidad no sólo por los resultados que no llegan, sino también por las bajas en un equipo donde no sobra nada. Encima, se quedó sin Lautaro Giaccone, cuya lesión lo sacará de las canchas por unos tres meses. Un panorama complejo para un canalla que se jugará el partido más importante del año ante su gente en Arroyito.