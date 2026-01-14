Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Los chispazos por la responsabilidad en torno al estado que presenta Circunvalación siguen a la orden del día. La semana pasada algunas cuadrillas cortaron el pasto en sectores de la traza, pero aún sobresalen malezas y yuyos en zonas cercanas a la calzada. El estado defectuoso que presenta la autopista urbana encendieron críticas tanto del gobierno municipal como del provincial, y la posterior judicialización por el escaso mantenimiento de la vegetación y la reposición de luminarias que deja varios tramos a oscuras. Ayer, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se defendió en la Justicia federal. "Los hechos delictivos y de inseguridad, no permiten que las labores de mantenimiento alcancen resultados eficientes", argumentaron en un escrito. La respuesta no demoró en llegar: "El mantenimiento de la autopista es de Vialidad Nacional", retrucó el secretario de gobierno municipal Sebastián Chale.

Mientras miles de usuarios la transitan a diario, sigue la discusión en torno al corte de malezas, pastizales y yuyos en los rulos intercambiadores de la ruta nacional A008. Y las idas y vueltas del expediente judicial en la Justicia Federal elevaron aún más la discusión.

El informe de La Capital de la semana pasada, dando cuenta (incluso con un relevamiento fotográfico) de la presencia de alta vegetación en las márgenes de la ruta provocaron una primera reacción. Cuadrillas de operarios con maquinaria fueron a cortar el pasto y así se pudo corroborar este martes. Pero aún persisten zonas con yuyos altos.

Esta situación ya había provocado la judicialización del reclamo. En abril pasado, el senador provincial Ciro Seisas había presentado una cautelar por el estado de abandono que presentaba el anillo vial que rodea Rosario a lo largo de 30 kilómetros.

La medida fue apelada por la Nación; sin embargo, en noviembre pasado la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la resolución en primera instancia. A ello se le agregó el 7 de enero un pedido de habilitación de feria presentado por Seisas ante lo que consideró un hecho nuevo: el estado defectuoso de la iluminación. El propio intendente Pablo Javkin recordó que más del 40 por ciento de los postes lumínicos no funcionan en la traza de jurisdicción nacional.

Y pese al corte del pasto, en determinados sectores de los anillos de conexión con otras rutas y avenidas la maleza florece en colectoras y en algunos sectores a metros de la calzada.

Respuesta polémica en sede judicial

Este martes, la DNV contestó en sede judicial y acompañó su descargo con actuaciones, documentos formulados por los profesionales a cargo del corredor vial con el objetivo de restablecer el sistema lumínico a su estado original. En varios párrafos se descarga la responsabilidad en la inseguridad reinante. "Hechos de hurto o robo y daños a los equipos de la infraestructura (denunciados por la concesionaria) ocurren en forma constante; sustracción de elementos como cableado de conexión, tanto en las columnas como así también en los tramos exteriores. Ocurre con gran frecuencia, no solo obliga a permanentes reparaciones, sino que implican inversiones adicionales en la adquisición de los insumos y sus trabajos de reposición", advierte Vialidad, al recordar que "no cuenta con poder de policía". Y menciona un agravamiento de la situación "sin que la accionada tenga responsabilidad alguna al respecto, tampoco el concesionario, razón por la cual no puede caer el peso de la responsabilidad del estado actual del sistema lumínico de Circunvalación".

En su respuesta, también se anexa un informe de Corredores Viales, la actual concesionaria responsable del mantenimiento de Circunvalación, hasta tanto se licite en el marco de la Red Federal de Concesiones, en el denominado tramo "Portuario Norte". Su paso a manos privadas, junto a un tramo de la autopista a Buenos Aires y otro de la ruta nacional 33 no tiene plazos de convocatoria.

"Los esfuerzos realizados por esta concesionaria para mantener en funcionamiento el sistema lumínico a menudo resultan insuficientes, dado que la problemática no se origina en situaciones normales relacionadas con las instalaciones, sino en factores externos que afectan su operatividad”, argumenta el gobierno nacional, para agrear: "Los hechos delictivos y de inseguridad, conforme lo afirman autoridades de la Concesionaria, no permiten que las labores de mantenimiento alcancen resultados eficientes, incidiendo directamente en la dilación de los tiempos y sus resultados, ello con la consecuente incidencia económica", le dijo a la Justicia tras negar que haya "deficiente contralor ni tampoco arbitrariedad e ilegalidad de la omisión estatal del contralor de las obligaciones del concesionario".

Sin poder de policía

Y como para que no queden dudas que las bocas de lobos y las penumbras que padecen los automovilistas que transitan de noche Circunvalación le es ajena a la DNV, se insiste: "No le asiste poder de policía a fin de paliar tal situación. Son otros los organismos sobre los que pesan y radican los mismos". Y más categórico se dice en otro párrafo: "Exigir de ésta las obligaciones que le caben sin atender el estado de indefensión en que se encuentra sumida la arteria no hace más que imponer límites que exceden su capacidad fáctica, lo que tampoco resulta justo".

Todos estos argumentos fueron invocados para rechazar la aplicación de la cautelar para pedir que se respeten los tiempos y términos de los trabajos necesarios.

Seisas recogió el guante tras leer el escrito y contratacó: "Admite las deficiencias, detalla el informe de las tareas que debiera haber realizado recientemente después que pedimos levantamiento de feria. Y habla de las luminarias en sentido de excusa por los hechos de vandalismo de los que no se hace responsable. Argumenta que no tiene poder de policía para controlar que no se roben las luminarias pero no existe tal reemplazo, es otro argumento dilatorio. Argumenta robo y vandalismo a alturas bastante poco probables". El senador adelantó que contestará una vez más en la Justifica federal.

"Son pretextos que se suman al bochorno de dejarnos años enteros tirados. ¿Por qué no lo dijeron en el primer momento? ¿Por qué no denuncian los robos?", cuestionó Seisas, para resumir: "Quieren correr el eje en lugar de asumir su competencia".

Otras voces del Palacio de los Leones se sumaron a cuestionar la argumentación de la Nación en sede judicial. "El sistema lumínico, el pasto, animales muertos, o sea, el mantenimiento de una autopista nacional es de Vialidad Nacional. Esto no merece el más mínimo debate. Incluso, el propio control de la traza es un desquicio. Para mí, la respuesta de estos representantes nacionales no tiene gollete carece de ninguna justificación. Jamás buscaron la reposición de luminarias. Nosotros incluso hasta llegamos en su momento a cotizar lo que nos salía hacer las tareas de mantenimiento", remarcó el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale.