Cerraron la calle y festejaron Halloween: disfraces, chicos pidiendo caramelos y música

En esta nueva edición, fueron cientos los que coparon el pasaje. Brujitas, fantasmas, diablos, momias y hasta un examen de matemática fueron algunos de los disfraces que desfilaron por la calle. Una postal de la tarde fueron los nenes y nenas tocando los timbres de la casas pidiendo caramelos. Mientras tanto, los adultos también aprovecharon para disfrazarse y llevarse reposeras para pasar la tarde.

Las casas también se vistieron para la ocasión y en las rejas, portones de entrada y ventanas había un popurrí de arañas, murciélagos, fantasmas y monstruos. La decoración la hacen los vecinos: cada uno adorna su casa y, con varios días de anticipación, empieza la preparación de los que serán los ornamentos. La fiesta, como expresa Nino, es "un orgullo" porque es horizontal, de cada vecino. "No hay autoridades, policías ni ladrones", exclama.

El festejo arranca a las 17 y termina a las 20 "porque al otro día los chicos tienen que ir a la escuela y los adultos a trabajar". Pero la preparación del pasaje empieza bien temprano a la mañana, cuando se empiezan a pintar las veredas y la calle, se buscan los parlantes, se sacan los tablones afuera.

Cada uno aporta desde donde puede pero participar es lo más importante. Eva, amiga de Nino, estuvo varios días armando unos terroríficos tentáculos negros que este domingo se asomaron por la puerta de una de las casas del pasaje. Fue mucho trabajo, pero una vez terminado el resultado provocó la admiración de todos. Antes de que empiece el festejo, quienes pasaban por ahí pedían permiso para sacar fotos. "Es como un portal a otra dimensión", decían algunos.

Además, un elemento que es un clásico de todas las ediciones es la batucada que desfila por Espora. A eso de las seis de la tarde, comenzaron a sonar los tambores y hombres y mujeres disfrazados pasaron entre la multitud llevando un ritmo bien murguero.

Así, en Espora, se mezclan las tradiciones. Nino cuenta que muchas veces le han reprochado que organiza una fiesta "yanqui" que nada tiene que ver con las raíces argentinas. Pero a él no se le mueve un pelo: "No existe una cultura pura. Somos un montón de cosas, no tiene sentido pensar así. Antes no existía Papá Noel y después lo tomamos. Esto es un poco así también".

Lo cierto es que los pibes se divierten a más no poder. La idea de Nino un poco es recuperar la calle y convertir el pasaje en un pequeñísimo barrio donde haya un sentido de comunidad y pertenencia. "Espora es un pasaje mágico, algo tiene", asegura.

La fiesta fue nuevamente un éxito. Cuando la gente se fue, los vecinos, como siempre, dejaron la calle impecable. "Arreglamos todo. Al otro día los negocios abren y si no vinieron ni se enteran de que hubo una fiesta", sostiene Nino orgulloso. Pero hay intervenciones que no se borran. En la pared de la casa donde se asomaron los tentáculos se lee: "¿Espora qué es? ¿Algo biológico o un presidente? ¡Es un Pasaje!".