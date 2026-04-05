Cáncer colorrectal: la ventana de diez años que permite neutralizarlo antes de que aparezca

Con una tasa de curación superior al 90% si se detecta a tiempo, la prevención personalizada y la tecnología endoscópica de vanguardia cambian el pronóstico de la enfermedad en Santa Fe

El cáncer colorrectal (CCR) representa hoy uno de los mayores desafíos para la salud pública global y local. Actualmente, se posiciona como el cuarto cáncer más mortal del mundo, responsable de casi 900.000 fallecimientos anuales. En Argentina, la problemática adquiere una dimensión alarmante: se diagnostican 13.500 nuevos casos cada año , siendo el segundo tumor de mayor mortalidad en el país. Particularmente en la provincia de Santa Fe, las estadísticas revelan una realidad que exige atención inmediata, ya que integra el grupo de jurisdicciones que superan la tasa de mortalidad media nacional.

Sin embargo, detrás de estas cifras existe una oportunidad científica única. A diferencia de otras patologías oncológicas de progresión veloz, el cáncer colorrectal ofrece una "ventana de oportunidad" inusualmente amplia . En más del 80-90% de los casos, la enfermedad se origina a partir de una lesión precursora llamada pólipo adenomatoso o adenoma. "Este precursor puede tardar entre 10 y 15 años en transformarse en un tumor maligno", explica el Dr. Orlando Enrique Ruffinengo, especialista en Gastroenterología y Endoscopia Digestiva de Grupo Oroño . Es en este extenso intervalo donde la medicina de precisión y los programas de tamizaje logran su mayor impacto: si el pólipo se detecta y extirpa a tiempo, el cáncer simplemente no llega a desarrollarse .

La formación de un adenoma es el resultado de una alteración en los mecanismos normales de renovación del epitelio del colon. A nivel celular, la investigación actual identifica a las células madre de las criptas colónicas como las protagonistas de este proceso. La acumulación progresiva de alteraciones genéticas y epigenéticas inactiva los genes supresores de tumores y activa los oncogenes, iniciando una secuencia que transforma una cripta normal en una lesión neoplásica. Este proceso, silencioso y gradual, es precisamente lo que hace posible interceptarlo con las herramientas adecuadas.

Si bien existe un componente hereditario —donde el riesgo varía según el grado de parentesco y la edad de diagnóstico del familiar—, el 75% de los casos son esporádicos, es decir, ocurren en personas sin antecedentes familiares demostrados. El Dr. Ruffinengo advierte que esto resalta la influencia crítica de los factores ambientales y de estilo de vida: "Factores como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y la ingesta frecuente de carnes rojas y procesadas aumentan el riesgo de forma considerable" . Por el contrario, la actividad física diaria de al menos 30 minutos, el consumo de fibra, cereales integrales y lácteos actúan como protectores esenciales en la prevención primaria. Modificar estos hábitos representa, entonces, una intervención concreta y al alcance de cualquier persona.

Diagnóstico de precisión: la evolución del tamizaje

El mayor obstáculo del cáncer colorrectal es su carácter silencioso; la enfermedad suele ser asintomática hasta que alcanza etapas avanzadas. Por ello, el pilar de la prevención secundaria es el screening o cribado en población sana. Históricamente, el inicio de los controles se fijaba a los 50 años; sin embargo, debido a un aumento preocupante de casos en personas menores de 50 años, especialmente en recto y colon izquierdo, las guías internacionales han modificado sus criterios.

"Hoy sugerimos iniciar el tamizaje a los 45 años en individuos de riesgo promedio", destaca el Dr. Ruffinengo, alineándose con las recomendaciones más recientes del Colegio Americano de Gastroenterología. En la práctica médica actual existen dos métodos principales de probada eficacia. El Test de Sangre Oculta en Materia Fecal Inmunoquímico (FIT) es una prueba no invasiva que detecta cantidades microscópicas de sangre no observables a simple vista; su ventaja radica en la simplicidad y en que no requiere restricciones dietéticas ni de medicación previas. Un resultado positivo es indicación absoluta para una colonoscopia de seguimiento.

La colonoscopia, considerada el "estándar de oro", permite la visualización directa de toda la mucosa colorrectal mediante un tubo flexible con cámara. Su valor es doble: además de diagnosticar lesiones minúsculas o sutiles, posibilita la extirpación inmediata de los pólipos en el mismo procedimiento, lo que se denomina polipectomía. Para que este procedimiento sea efectivo, la calidad técnica es determinante. "En Grupo Oroño trabajamos bajo indicadores estrictos, como la Tasa de Detección de Adenomas (ADR) y la tasa de intubación cecal", señala Ruffinengo. Estos parámetros garantizan una inspección exhaustiva de la mucosa, dedicando al menos 6 minutos a la fase de retirada para no pasar por alto lesiones planas o sutiles.

Cuando la detección ocurre en etapas tempranas (estadio T1), la tecnología permite intervenciones que evitan la cirugía mayor. Técnicas avanzadas como la disección submucosa endoscópica (DSE) o la resección mucosa endoscópica en bloque permiten extirpar el tejido afectado con precisión milimétrica, preservando la anatomía del paciente y acelerando drásticamente su recuperación. Para casos más avanzados, la cirugía sigue siendo la piedra angular, con técnicas como la escisión mesocólica completa o la escisión mesorrectal total, que optimizan los resultados oncológicos a largo plazo.

El abordaje exitoso no depende de un solo profesional, sino de la articulación de equipos interdisciplinarios altamente especializados. "La infraestructura de Grupo Oroño permite que el paciente transite desde el diagnóstico por imágenes de alta resolución hasta tratamientos multimodales que incluyen quimioterapia y radioterapia de vanguardia", destaca el profesional. La presencia de comités de tumores donde cirujanos, oncólogos, gastroenterólogos y patólogos discuten cada caso asegura que las decisiones terapéuticas se basen en la evidencia científica más sólida disponible. Esta sinergia institucional es lo que permite que una enfermedad con alta carga de mortalidad en la región pueda ser neutralizada a tiempo, garantizando no solo la supervivencia, sino una óptima calidad de vida para el paciente.