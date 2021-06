"Pero el machismo está naturalizado en la sociedad y adentro de cada institución, por eso aplicamos charlas en el marco de la ley Micaela y modificamos el estatuto del gremio y estamos trabajando sobre un protocolo".

No se les puede decir nada

Trabajadora desde dos años y medio como repartidora, Martinucci señala que es común escuchar, "no se les puede decir nada ahora a las mujeres". Pero la gremialista remarca: "lo que sucede es que ya no nos callamos, no podemos seguir tolerando el destrato y la agresión"

Y si todo eso no fuera suficiente, el organismo gremial está intentando que el Estado se involucre y dé respuestas a su problemática. "Estamos tramitando una reunión con la comisión de género del Concejo y la secretaría de Género del municipio. No podemos seguir tolerando este trato en la vía pública al momento de trabajar", remarcó Marinucci.

Las mujeres cadetas trabajan en tres grandes modalidades. Desde empresas de cadetería (que funcionan hace años, con un sueldo básico, más adicionales), desde apps (cobran por viajes, un mínimo de cien pesos que se modifica según la distancia) y desde la Cooperativa de Cadetes que ya tiene 120 trabajadores y unas 30 mujeres (y cobran por horas).

Los francos "son relativos, hay casos y casos", dijo Marinucci y los monotributos y seguros corren en general por parte de las cadetas. "Cuenado quedan embarazadas y tienen sus hijos en general están desprotegidas y sin derechos laborales por maternidad y embarazo", sostiene.

El Sidicato de Cadetes está dirigido por Nicolás Martínez. Funciona en el Centro Cultural La Toma, de Tucumán 1349, de martes a viernes de 12 17 y la secretaría de género abre sus puertas los martes, de 16 a 18.