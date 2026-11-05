Día Internacional de la Radiología

A partir del 1900, la Radiología logra un crecimiento explosivo y al finalizar el siglo de las grandes guerras y las bombas atómicas, los Rayos X son el complemento necesario para la exactitud del diagnóstico médico.
El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los Rayos X y cambia la historia de la atención médica.
A partir del 1900, la Radiología logra un crecimiento explosivo y al finalizar el siglo de las grandes guerras y las bombas atómicas, los Rayos X son el complemento necesario para la exactitud del diagnóstico médico.
Hoy, el desarrollo de aquel descubrimiento es la base de: la Radiología Convencional, Radiología Digital, Tomografía, Mamografía, Radioterapia, Radiología Industrial y para Movimiento de Suelos, Escaneo de pequeñas y grandes superficies, Irradiación de alimentos, sangre y medicamentos. Sin dudas, tiene un extraordinario futuro, sin límites.
Nueve personas fueron imputadas como parte de una asociación ilícita que funcionó desde 2023 y consolidó un circuito de robo y venta de teléfonos