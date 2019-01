Hay alrededor de 2.500 en la ciudad, no tienen la obligación de respetar el celibato y tampoco se someten a procesos de formación tan extensos y férreos como los sacerdotes.

Hay alrededor de 2.500 en la ciudad, no tienen la obligación de respetar el celibato y tampoco se someten a procesos de formación tan extensos y férreos como los sacerdotes.

El evangelismo avanza desde hace años en forma sostenida en Latinoamérica, aprovechando la crisis de la Iglesia Católica y amenazando su hegemonía, pero también llenando los huecos allí donde no llega el Estado y hasta lanzándose a la arena política con representantes propios. Rosario no es la excepción a este fenómeno y cada día aparecen nuevos templos y lugares de culto desparramados por toda la geografía de la ciudad, congregando a un número creciente de personas.

El credo evangélico, en sus múltiples denominaciones, representa a más del 13 por ciento de la población argentina. En Rosario esta proporción se replica, ya que según los relevamientos de Walter Ghione, pastor de la Iglesia Pentecostal, los domingos (que son los días de reunión principal) se congregan unos 160 mil fieles en 750 templos repartidos en distintas zonas de la ciudad, mientras que hace 10 años eran alrededor de 600. Van desde pequeños lugares de reunión, donde se juntan 20 o 30, personas hasta grandes auditorios que albergan hasta 5 mil congregantes.

Las iglesias evangélicas no tienen una conducción verticalista, sino que están repartidas en muchos tipos de congregaciones diferentes. Entre estas se incluyen las llamadas iglesias conservadoras o históricas (luteranas, metodistas, adventistas); y las surgidas hace unos 100 años, de acelerada expansión (como las pentecostales y bautistas), que engloban al 85% de los evangélicos.

Según números brindados por la Intendencia que provienen del Registro Nacional de Cultos, en Rosario hay 561 entidades religiosas, de las cuales 204 son evangélicas. La diferencia en el número es porque cada institución puede tener más de un templo a la vez, pero también porque el registro contempla a los más grandes, que cuentan con personería jurídica, pero es común que se monten oratorios y salas de culto en lugares humildes como garajes o locales comerciales pequeños que no figuran en la lista porque no están inscriptos.

En tanto, 142 son católicas, incluyendo además de las parroquias y capillas de los centros de día, comedores y merenderos donde se brinda la copa de leche, y otras dependencias a cargo de la Iglesia donde se predica, pero no se realizan misas.

Menos exigencias

En cuanto a la cantidad de pastores, Ghione calcula que son unos 2.500 en toda la ciudad, número que seguramente responda a las menores exigencias a las que someten a quienes tienen vocación de predicar: los pastores evangélicos no tienen la obligación de respetar el celibato y tampoco son sometidos a procesos de formación seminarista tan extensos y férreos como los sacerdotes. En algunas congregaciones, un seminario teológico de tres años da la posibilidad de convertirse en pastor (luego hay un proceso de selección a manos de otros pastores y la posibilidad de hacer maestrías de hasta siete años), contra entre ocho y hasta doce que estudia una persona para convertirse en cura.

Aumento sostenido

Para Ghione, "hay un crecimiento sostenido en el tiempo", pero apuntó que "una característica de la iglesia evangélica es que las personas van y vienen, a veces solucionan sus problemas y dejan de congregarse, pero vuelven al tiempo", por lo que el número podría por momentos ser mayor al relevado. El religioso afirmó además que "cada encuentro que se ha realizado para unir a las iglesias siempre ha ido sumando convocatoria", y que lugares que empiezan con 30 personas, a los tres años tienen 100, y a los 10 duplican esa cantidad. Además, sostuvo que "hay barrios populosos en los que hay 4 o 5 templos por manzana". El mayor peso está en las zonas sur y oeste, con preponderancia por zonas donde habita "la clase media baja trabajadora".

El pastor pentecostal encuentra las razones de este crecimiento en "que la gente tiene muchos problemas que no puede superar sola con su propia fuerza", entre los que se destacan los que tienen que ver con "la reconstrucción de la familia". La gente se acerca a la fe, según Ghione, "en búsqueda de restaurar su vida". Hay muchas personas solas "que buscan contención y ayuda de otros". Pero afirma que esos fieles no son "robados" al catolicismo: "Hoy no hay una barrera entre ambas iglesias, e incluso hemos comenzado a acercarnos para dar luchas conjuntas con criterios y valores cristianos comunes", dijo en referencia a la férrea campaña contra el proyecto de legalización del aborto y la aplicación de la Educación Sexual Integral.

El otro factor es el importante trabajo social que realizan en los barrios, comedores, merenderos y cárceles. "Forma parte del trabajo espiritual, ayudamos a la gente porque la vida nos lleva a vivir la fe de esa manera solidaria", indicó. Pero aseguró que no cree que esto derive sólo de incapacidad del Estado para llegar a algunos lugares vulnerables: "Cuando quiere estar presente tampoco obtiene los mismos resultados, porque la gente no quiere sólo una ayuda y nada más, sino un lugar donde dialogar y compartir con otros su felicidad y sus fracasos", opinó. Y analizó: "Hoy cumplimos un rol que trasciende lo social, pero lo seguimos haciendo porque está en nuestra naturaleza".

En tanto, el referente político evangélico recordó que no reciben financiamiento estatal y que son una de las instituciones "que levanta históricamente la bandera de la separación entre el Estado y la Iglesia Católica". Insistió sin embargo en que siempre prestan ayuda a todos los gobiernos que la solicitan, por ejemplo con voluntarios en situaciones de desastre como las inundaciones que hoy azotan al norte santafesino, aunque lamentó que "el Estado siempre nos da un poco la espalda y nos excluye de participar porque no puede tener rédito político".