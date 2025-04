Beba que sufrió lesiones en el parto: en el Hospital de San Lorenzo están "consternados"

Las medidas inmediatas

"Una vez que me informaron desde quirófano (lo sucedido), se realizaron las medidas administrativas correspondientes (dentro del hospital), el sumario administrativo y se elevó a jurídicas de provincia", detalló el director del nosocomio de San Lorenzo.

En el Hospital Granaderos a Caballo, ubicado en Richieri 347, de la ciudad de San Lorenzo, nacen alrededor de 20 bebés por mes. Es un lugar de referencia en la zona y cuenta con una maternidad de segundo nivel, de baja complejidad.

La mujer que tuvo lesiones en la cesárea junto a su recién nacida dijo en sus redes: "Cuento lo que viví, lo que pasó. Mi hija es sana y no tendría que haber pasado esto. Fue un error. Les creo que no tendría que haber pasado y pasó. Mi bebé nació y un error está dejando secuelas que no merecía. Por eso tengo que hacer algo para no callarme".

La joven madre señaló en un posteo: "Gracias por los miles de mensajes y su apoyo. Anoche Cloé tuvo su primera cirugía. De la cual, al ser anestesia general, le costó un poquito despertar así que a la tarde la vimos. Como cuento lo malo que viví tengo que agradecer inmensamente a la Maternidad Martin por su atención y cómo nos trataron en este momento".

En ese relato aseguró que tienen miedo por la próxima intervención "porque es mucho para una recién nacida". Y aseguró que tomará "las medidas correspondientes pero al salir de acá porque lo que más me importa es estar con ella todo el tiempo que lo necesite", detalló la mamá, que también sigue internada.

"No intento ir contra nadie, pero no tendría que estar pasando esto. Por eso tengo que hacer algo y no callarme", enfatizó.

Mensaje a las pacientes

El director del hospital donde ocurrió el hecho puntualizó: "El mensaje que quiero dejar es que estamos abiertos a todas las necesidades de esta familia y que hicimos las gestiones para que la beba tenga la atención necesaria, ella y su mamá".

"El segundo mensaje es que fue un incidente, que le toca a un bebé, que es algo muy conmovedor, que tiene un efecto en la opinión pública. No es una situación habitual. Hay mucha gente que se atiende y se atendió con el equipo de tocoginecología que está agradecida. Pero entendemos lo que genera esto que pasó, especialmente a la familia. Nunca se ocultó nada. Como director confío en los profesionales. Como papá y abuelo entiendo la impotencia, la bronca, el enojo".