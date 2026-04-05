La Capital | La Ciudad | Arroyito

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

La aparición de nuevas propuestas le dio otro impulso al barrio y diversificó la oferta. Referentes buscan convertir a bulevar Avellaneda en "la Pellegrini de zona norte"

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

5 de abril 2026 · 06:30hs
Bar Rosarigasino. La reconfiguración del consumo tras la pandemia

Bar Rosarigasino. La reconfiguración del consumo tras la pandemia, sumada a cambios culturales y normativos, generó condiciones propicias para el crecimiento de corredores de cercanía.
Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

El barrio de Arroyito atraviesa un proceso de transformación que lo posiciona como uno de los nuevos polos gastronómicos de Rosario. Con una oferta en expansión que combina bares, bodegones y propuestas familiares con espacios pensados para un público más joven, la zona norte encontró en la gastronomía un motor de revitalización urbana y comercial.

El fenómeno no es casual. La reconfiguración del consumo tras la pandemia, sumada a cambios culturales y normativos, generó condiciones propicias para el crecimiento de corredores de cercanía. En ese contexto, bulevar Avellaneda y sus alrededores comenzaron a consolidarse como un circuito cada vez más elegido por vecinos y visitantes como un lugar para vivir pero también para consumir.

>> Leer más: Arroyito: el barrio que late y respira alrededor del fútbol

Oferta para todos

El crecimiento se traduce en una oferta diversa. Sobre Avellaneda conviven propuestas como Centralito de Pizzas, Olgasana y el bodegón Gran Centralito, junto a históricos como Ribereño y Rosarigasino. También se suman cafeterías como Paranacito y Lo de Melinda, más algunas heladerías.

Fuera del eje principal, el circuito se amplía con espacios como Posta Almafuerte, la vermutería Salmuera, el Aquabar del Acuario, el salón de vinos Bestiario que combina gastronomía con eventos musicales, y restaurantes vinculados a clubes como Náutico, De Velas y la nueva concesión del restaurante de Regatas.

Se trata de una propuesta heterogénea, con predominio de lo familiar, pero con alternativas que también captan a un público joven. La lógica es clara: porciones abundantes, precios accesibles y una experiencia descontracturada, lejos del formato gourmet.

Identidad barrial

Esta semana, el Paseo Arroyito Río relanzó su propuesta con eje en la actividad gastronómica. El centro comercial a cielo abierto, surgido en 2021 y ubicado en el barrio Lisandro de la Torre, renovó sus autoridades y presentó un plan para potenciar el movimiento en la zona, con especial foco en bares y restaurantes. El paseo nuclea principalmente a los comercios de Avellaneda, aunque también integra locales de áreas cercanas, en un entorno marcado por la cercanía al río Paraná, el parque Alem y el estadio de Rosario Central.

image - 2026-04-04T193343.276

Durante años, Arroyito fue un barrio con fuerte identidad residencial y menor perfil gastronómico. Hoy ese escenario cambió. La explicación combina factores urbanos y sociales: la llegada de parejas jóvenes a los nuevos edificios, veredas amplias, buena circulación vehicular y facilidades de estacionamiento en calles laterales favorecen la accesibilidad y permanencia.

A eso se sumó el impacto de la pandemia, que fortaleció los centros comerciales de cercanía, y la ordenanza de alcohol cero al volante, vigente desde 2021, que incentivó a muchos rosarinos a elegir opciones gastronómicas próximas a sus hogares.

También pesa un componente identitario. La cercanía al río y la fuerte vinculación con Rosario Central le imprimen al barrio una dinámica particular, especialmente en días de partido, cuando el flujo de público amplifica la visibilidad de los locales.

>> Leer más: Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Una oferta en expansión

Carlos Comi, titular de Gran Centralito y secretario de la nueva comisión directiva del paseo, describe el momento como un punto de inflexión. “Hay un corredor gastronómico muy revitalizado. Nuestra presencia con la pizzería y el bodegón futbolero es fuerte, más la de otros locales nuevos e históricos, y el vecino ha encontrado lugares con distintas opciones en Avellaneda”, señaló.

Según explicó, la visibilidad creció de la mano de las redes sociales y de las concentraciones que generan los partidos en el Gigante de Arroyito. “Cada vez nuestros comercios tienen más volumen, generando un movimiento gastronómico muy interesante para el barrio, sobre todo en el último año”, afirmó.

Comi destacó además el perfil de la oferta: “Somos un mix de mucha familia y gente joven, y recibimos mucha gente de los clubes cercanos. Lo que se busca es comer abundante: no son espacios gourmet, no hacen eje en la presentación sino en la cantidad y en comer bien”.

Uno de los factores clave en este crecimiento fue la ordenanza de alcohol cero. “Ahora la gente lo piensa dos veces antes de agarrar el auto. Si podés cenar caminando en tu barrio o a pocas cuadras, lo preferís. Eso ha sido un cambio notable”, explicó el empresario gastronómico. El fenómeno favorece especialmente a los corredores barriales, aunque plantea desafíos para zonas más centralizadas que dependen de públicos de toda la ciudad.

>> Leer más: Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Cambio de población

Al mismo tiempo, el barrio experimenta un proceso de renovación urbana. En los últimos años se multiplicaron los desarrollos inmobiliarios en torno a Avellaneda, con nuevos edificios que, aunque aún no están completamente ocupados, ya generan un impacto positivo en el comercio local.

“Es gente que reactiva todo: supermercados, autoservicios, farmacias y por supuesto a los que vendemos comida. Son nuevos clientes para todos”, sostuvo Comi. A la histórica población de Arroyito, compuesta en gran parte por vecinos de larga data, se suman ahora parejas jóvenes, familias y primeros propietarios, lo que rejuvenece el perfil del barrio.

Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad, coincide en esa línea de análisis, y marca un desplazamiento de la centralidad de otro barrio vecino: "Alberdi fue históricamente un corredor con más tradición gastronómica. Pero por distintas razones, como las restricciones de altura para la construcción, quedó bastante congelado en el tiempo. De hecho, recién el año pasado se volvió a levantar un edificio después de unos 15 años sin desarrollos nuevos", apuntó.

Si bien Alberdi tuvo un centro comercial importante, el primero a cielo abierto de Rosario, que en su momento dinamizó la zona y renovó algo la oferta gastronómica, hoy Chale cree que "está más aplanado", básicamente porque no hubo renovación residencial. En cambio, en Arroyito y puntualmente sobre avenida Avellaneda, pasó lo contrario. Ahí sí hubo desarrollos.

La diferencia es bastante clara: en Alberdi predominan locales clásicos de planta baja, en edificios bajos, más tradicionales. En Avellaneda aparecen plantas bajas con doble altura, más disponibilidad de locales y una lógica más moderna. Eso, obviamente, dinamiza mucho más la actividad.

"Sin desmerecer a Alberdi, que me parece una avenida espectacular, hay otro punto clave: el Metrobús. Para mí no benefició a este tipo de actividades. Genera menos circulación peatonal real y más gente esperando colectivos. No fue un buen complemento; soy bastante crítico. Todo esto explica el desplazamiento hacia Avellaneda, que hoy es, sin duda, uno de los corredores que más creció en el último tiempo", relató.

Proyección y desafíos

El objetivo a mediano plazo es ambicioso: convertir a avenida Avellaneda en una suerte de “Pellegrini del norte”. Entre las iniciativas en agenda figuran eventos conjuntos, promociones simultáneas y hasta la posibilidad de replicar actividades emblemáticas como la carrera de mozos, en la que los locales gastronómicos saldrán a la calle para poner color y visibilizar su cocina.

“Queremos trabajar en conjunto con los gastronómicos de Pellegrini, generar propuestas como la de ‘Noche en tu barrio’, peatonalizando y con descuentos en todos los locales. Es una forma de premiar a los clientes y fortalecer el circuito”, adelantó Comi.

El desafío es sostener el crecimiento en un contexto económico complejo. “Hoy es difícil emprender, pero cuando el cliente te respalda, eso empuja. La clave es ofrecer la mejor calidad al mejor precio: comer y comprar bien y lo más barato posible”, resumió.

En ese equilibrio entre identidad barrial, accesibilidad y diversidad gastronómica, Arroyito empieza a consolidar una nueva centralidad en la ciudad. Un polo que crece con lógica propia, pero con aspiraciones de jugar en las grandes ligas del mapa culinario rosarino.

Noticias relacionadas
El nuevo centro de salud de la UNR estará ubicado en La Siberia

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Las tormentas serán parte del primer tramo del sábado y se espera que el tiempo dé un giro rotundo hacia la tarde.

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario recibió miles de visitantes para Semana Santa

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

Se viene el festival de hamburguesas

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

Ver comentarios

Las más leídas

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Lo último

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newells: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newell's: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas

Lunes y martes no habrá actividades en todas las instituciones educativas de San Cristóbal. La escuela Nº 40, donde sucedió el tiroteo, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por orden judicial

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas
Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca
Ovación

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina
Información General

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres
La Región

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana
La Ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Newells: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Newell's: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Ovación
Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca
Ovación

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Newells: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Newell's: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Tenis: Luisina Giovannini se coronó por segunda semana seguida en el W35 de Junín

Tenis: Luisina Giovannini se coronó por segunda semana seguida en el W35 de Junín

Policiales
Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

La Ciudad
La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social
La Ciudad

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

Por Joaquín Blanco
Opinión

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza
La CiuDAd

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Por Javier Felcaro
Política

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Cristian Módolo: Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Cristian Módolo: "Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo"

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
La Ciudad

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El gobierno, de mal en peor

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno, de mal en peor

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Por Matías Petisce
La Ciudad

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Todo se cura con amor: Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela
La Ciudad

"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas
La ciudad

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Newells en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco
Ovación

Newell's en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias
Policiales

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo
Policiales

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste
La Ciudad

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos inmediatamente
La Región

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos "inmediatamente"

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable
La Ciudad

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios
politica

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios