Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

La aparición de nuevas propuestas le dio otro impulso al barrio y diversificó la oferta. Referentes buscan convertir a bulevar Avellaneda en "la Pellegrini de zona norte"

Bar Rosarigasino. La reconfiguración del consumo tras la pandemia, sumada a cambios culturales y normativos, generó condiciones propicias para el crecimiento de corredores de cercanía.

El barrio de Arroyito atraviesa un proceso de transformación que lo posiciona como uno de los nuevos polos gastronómicos de Rosario . Con una oferta en expansión que combina bares, bodegones y propuestas familiares con espacios pensados para un público más joven , la zona norte encontró en la gastronomía un motor de revitalización urbana y comercial.

El fenómeno no es casual. La reconfiguración del consumo tras la pandemia, sumada a cambios culturales y normativos, generó condiciones propicias para el crecimiento de corredores de cercanía. En ese contexto, bulevar Avellaneda y sus alrededores comenzaron a consolidarse como un circuito cada vez más elegido por vecinos y visitantes como un lugar para vivir pero también para consumir .

El crecimiento se traduce en una oferta diversa. Sobre Avellaneda conviven propuestas como Centralito de Pizzas , Olgasana y el bodegón Gran Centralito , junto a históricos como Ribereño y Rosarigasino . También se suman cafeterías como Paranacito y Lo de Melinda, más algunas heladerías.

Fuera del eje principal, el circuito se amplía con espacios como Posta Almafuerte, la vermutería Salmuera, el Aquabar del Acuario, el salón de vinos Bestiario que combina gastronomía con eventos musicales, y restaurantes vinculados a clubes como Náutico, De Velas y la nueva concesión del restaurante de Regatas.

Se trata de una propuesta heterogénea, con predominio de lo familiar, pero con alternativas que también captan a un público joven. La lógica es clara: porciones abundantes, precios accesibles y una experiencia descontracturada, lejos del formato gourmet.

Identidad barrial

Esta semana, el Paseo Arroyito Río relanzó su propuesta con eje en la actividad gastronómica. El centro comercial a cielo abierto, surgido en 2021 y ubicado en el barrio Lisandro de la Torre, renovó sus autoridades y presentó un plan para potenciar el movimiento en la zona, con especial foco en bares y restaurantes. El paseo nuclea principalmente a los comercios de Avellaneda, aunque también integra locales de áreas cercanas, en un entorno marcado por la cercanía al río Paraná, el parque Alem y el estadio de Rosario Central.

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Durante años, Arroyito fue un barrio con fuerte identidad residencial y menor perfil gastronómico. Hoy ese escenario cambió. La explicación combina factores urbanos y sociales: la llegada de parejas jóvenes a los nuevos edificios, veredas amplias, buena circulación vehicular y facilidades de estacionamiento en calles laterales favorecen la accesibilidad y permanencia.

A eso se sumó el impacto de la pandemia, que fortaleció los centros comerciales de cercanía, y la ordenanza de alcohol cero al volante, vigente desde 2021, que incentivó a muchos rosarinos a elegir opciones gastronómicas próximas a sus hogares.

También pesa un componente identitario. La cercanía al río y la fuerte vinculación con Rosario Central le imprimen al barrio una dinámica particular, especialmente en días de partido, cuando el flujo de público amplifica la visibilidad de los locales.

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Una oferta en expansión

Carlos Comi, titular de Gran Centralito y secretario de la nueva comisión directiva del paseo, describe el momento como un punto de inflexión. “Hay un corredor gastronómico muy revitalizado. Nuestra presencia con la pizzería y el bodegón futbolero es fuerte, más la de otros locales nuevos e históricos, y el vecino ha encontrado lugares con distintas opciones en Avellaneda”, señaló.

Según explicó, la visibilidad creció de la mano de las redes sociales y de las concentraciones que generan los partidos en el Gigante de Arroyito. “Cada vez nuestros comercios tienen más volumen, generando un movimiento gastronómico muy interesante para el barrio, sobre todo en el último año”, afirmó.

Comi destacó además el perfil de la oferta: “Somos un mix de mucha familia y gente joven, y recibimos mucha gente de los clubes cercanos. Lo que se busca es comer abundante: no son espacios gourmet, no hacen eje en la presentación sino en la cantidad y en comer bien”.

Uno de los factores clave en este crecimiento fue la ordenanza de alcohol cero. “Ahora la gente lo piensa dos veces antes de agarrar el auto. Si podés cenar caminando en tu barrio o a pocas cuadras, lo preferís. Eso ha sido un cambio notable”, explicó el empresario gastronómico. El fenómeno favorece especialmente a los corredores barriales, aunque plantea desafíos para zonas más centralizadas que dependen de públicos de toda la ciudad.

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Cambio de población

Al mismo tiempo, el barrio experimenta un proceso de renovación urbana. En los últimos años se multiplicaron los desarrollos inmobiliarios en torno a Avellaneda, con nuevos edificios que, aunque aún no están completamente ocupados, ya generan un impacto positivo en el comercio local.

“Es gente que reactiva todo: supermercados, autoservicios, farmacias y por supuesto a los que vendemos comida. Son nuevos clientes para todos”, sostuvo Comi. A la histórica población de Arroyito, compuesta en gran parte por vecinos de larga data, se suman ahora parejas jóvenes, familias y primeros propietarios, lo que rejuvenece el perfil del barrio.

Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad, coincide en esa línea de análisis, y marca un desplazamiento de la centralidad de otro barrio vecino: "Alberdi fue históricamente un corredor con más tradición gastronómica. Pero por distintas razones, como las restricciones de altura para la construcción, quedó bastante congelado en el tiempo. De hecho, recién el año pasado se volvió a levantar un edificio después de unos 15 años sin desarrollos nuevos", apuntó.

Si bien Alberdi tuvo un centro comercial importante, el primero a cielo abierto de Rosario, que en su momento dinamizó la zona y renovó algo la oferta gastronómica, hoy Chale cree que "está más aplanado", básicamente porque no hubo renovación residencial. En cambio, en Arroyito y puntualmente sobre avenida Avellaneda, pasó lo contrario. Ahí sí hubo desarrollos.

La diferencia es bastante clara: en Alberdi predominan locales clásicos de planta baja, en edificios bajos, más tradicionales. En Avellaneda aparecen plantas bajas con doble altura, más disponibilidad de locales y una lógica más moderna. Eso, obviamente, dinamiza mucho más la actividad.

"Sin desmerecer a Alberdi, que me parece una avenida espectacular, hay otro punto clave: el Metrobús. Para mí no benefició a este tipo de actividades. Genera menos circulación peatonal real y más gente esperando colectivos. No fue un buen complemento; soy bastante crítico. Todo esto explica el desplazamiento hacia Avellaneda, que hoy es, sin duda, uno de los corredores que más creció en el último tiempo", relató.

Proyección y desafíos

El objetivo a mediano plazo es ambicioso: convertir a avenida Avellaneda en una suerte de “Pellegrini del norte”. Entre las iniciativas en agenda figuran eventos conjuntos, promociones simultáneas y hasta la posibilidad de replicar actividades emblemáticas como la carrera de mozos, en la que los locales gastronómicos saldrán a la calle para poner color y visibilizar su cocina.

“Queremos trabajar en conjunto con los gastronómicos de Pellegrini, generar propuestas como la de ‘Noche en tu barrio’, peatonalizando y con descuentos en todos los locales. Es una forma de premiar a los clientes y fortalecer el circuito”, adelantó Comi.

El desafío es sostener el crecimiento en un contexto económico complejo. “Hoy es difícil emprender, pero cuando el cliente te respalda, eso empuja. La clave es ofrecer la mejor calidad al mejor precio: comer y comprar bien y lo más barato posible”, resumió.

En ese equilibrio entre identidad barrial, accesibilidad y diversidad gastronómica, Arroyito empieza a consolidar una nueva centralidad en la ciudad. Un polo que crece con lógica propia, pero con aspiraciones de jugar en las grandes ligas del mapa culinario rosarino.