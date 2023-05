Balazos en el frente y un mensaje mafioso en una escuela de barrio Belgrano

Se tata del establecimiento Nº 6.383 "Estanislao López", de Montevideo al 6700, donde se encontraron al menos tres impactos de bala en la tarde del jueves. Hoy no se dictan clases

En esta misma escuela unos días atrás se halló un papel con un mensaje intimidatorio , que no estaba dirigido a los docentes de la escuela ni a la comunidad educativa, que llevaba la firma de "La mafia nueva generación" y que estaría relacionado disputas entre bandas narcos .

"No queremos a nuestros hijos en un cajón o enseñarles que se tiren cuerpo a tierra"

En, ese contexto, la supervisora Claudia Lioi, aclaró este viernes en declaraciones al programa "Todos en la Ocho" que "la escuela no fue baleada anoche sino que descubrimos unas marcas en unas rejas y paredes del frente, por Provincias Unidas, que serían de balas. Ahí comenzamos a elaborar una estrategia, pero la escuela ayer trabajó con normalidad. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Sabemos que el fin de semana, de acuerdo a vecinos, se escucharon disparos, per no hay nada claro".