En seis meses todas las unidades del transporte público de la ciudad funcionarán a biodiesel. La medida busca reducir el impacto al medio ambiente que tienen los combustibles tradicionales y permitirá un ahorro en los costos frente al constante aumento del gasoil. La experiencia se busca extender a las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

"Rosario tendrá la flota más verde del transporte público de la Argentina", sostuvo Verónica Geese, secretaria de Estado de la Energía de la provincia y referente de la Liga Bioenergética, que impulsa un proyecto de ley para promover la actividad y profundizar las políticas de biocombustibles (ver aparte).

En junio del año pasado, la provincia comenzó una experiencia para que unos 400 colectivos de las empresas Mixta y Semtur comenzaran a funcionar con un 25 por ciento de biodiesel en su combustible, mientras que otras tres unidades lo hicieron con el ciento por ciento de biodiesel.

La experiencia fue exitosa y ahora busca extenderse a la totalidad del transporte público urbano e interurbano. Según indicó la funcionaria, la evaluación de la iniciativa fue muy positiva.

"Estamos muy contentos porque prácticamente no tuvimos inconvenientes. Los colectivos de la empresa Movi lo adoptaron enseguida y no tuvimos problemas mecánicos ni técnicos. Y ante la diferencia de precios, obviamente también las empresas privadas migraron sus buses al biodiesel", explicó.

La utilización de biocombustibles en el transporte público no sólo tiene un impacto en la salud de la población, ya que los motores emiten menos gases contaminantes, sino que también representan un ahorro para las empresas de diez pesos por litro de combustible.

Si se considera que las empresas del transporte de la provincia consumen unos 75 millones de litros por año de diesel, el impacto es significativo, sobre todo en épocas de recorte de subsidios y caída de pasajeros.

"Esto no es la solución a la quita de subsidios", sostuvo Geese, pero advirtió que "es una forma de mostrar que se puede encontrar alguna herramienta dentro de la propia producción de la provincia que ayuda a resolver el problema. No es la solución a la quita de subsidios al transporte, no le impacta a la gente en diez pesos menos el boleto, pero es poder encontrar una solución con un producto que es cien por ciento santafesino", sostuvo.

De exportación

Geese afirmó también que están avanzadas las negociaciones con las provincias de Córdoba y Buenos Aires para iniciar una experiencia de utilización de biodiesel en el transporte público de las ciudades más importantes.

La iniciativa de Santa Fe, sostuvo, representa un ejemplo para otras provincias. "En ninguna cuidad del país se dio esta evaluación tan grande, con mediciones de gases, de particulado, de consumo, motores, filtros, todo esto se estudió muy a conciencia, con un protocolo establecido, con auditorías y con una experiencia de 6 meses en tantos buses. No pueden decir que no funciona", explicó.

Los biobuses rosarinos representan "la flota más verde del transporte público de la Argentina", apuntó y recordó que si bien el transporte público no es la variable que más incide en el cambio climático, "estas experiencias son importantes, porque el transporte es una variable transversal y hace que la sociedad tome conciencia" de la necesidad de reducir emisiones de efecto invernadero.