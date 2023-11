Arteón juega todas sus cartas por un espacio propio

"Este último proyecto, lo decimos con tristeza, fracasó porque no se pudo llegar a un acuerdo con los sucesores de la galería en cuanto a las condiciones de alquier que proponía la provincia", reconoció Néstor Zapata, fundador y responsable principal del espacio.

Convocatoria "abierta"

En una charla con La Capital, el actor y director confirmó el cierre de la sala Arteón en los altos de Sarmiento 778, aunque eso no signifique ni mucho menos la desaparición del mítico grupo. "Lo que pasa es que también las distintas instituciones, directores de cine y teatro, centros y gestores culturales, actores, artistas y el mismo periodismo nos dice que cerrar una sala de teatro y cine es un despropósito, que es momento de abrir salas, no de cerrarlas. Nos están pidiendo que hagamos una gran convocatoria para que la sala no cierre, para que no se termine el único espacio Incaa de la ciudad", contó Zapata.

ARTEÓN entradas.jpg

Dijo que "será una convocatoria abierta, pública, para explicar los motivos del cierre, pero también para saber quién alquilará la galería y qué proyecto hay para la sala. Y si no hay predisposición, para pedir otra. Todo lo que está en la calle Sarmiento es nuestro: butacas, proyectores, pantalla, equipo de luz y sonido. Y tenemos historia. No se puede borrar eso de un plumazo", reaccionó.

ARTEÓN espacio Incaa.jpg Desde 2009 Arteón funciona como Espacio Incaa, para los estrenos de películas nacionales.

En cuanto al contacto con los gobiernos, Zapata aseguró que el intentente reelecto Pablo Javkin les dijo que "el Arteón no sería cerrado, que alguna solución se iba a encontrar". La incórgina está en las próximas autoridades provinciales. "Estamos expectantes, vamos a charlar con ellos. Aunque no hayan dado nombres, en esta actividad nos conocemos, tenemos plena confianza, y confiamos en la sensibilidad sensibilidad que habrá en todos los niveles", se ilusionó.

Ciclo ofrenda a Arteón

En cuanto al presente, el principal referente del espacio lo define como "maravilloso". Además de su cartelera de cine, que se renueva semanalmente, este mes tiene programado un ciclo ofrenda a las películas realizadas por el mismo en su larga trayectoria. Será todos los miércoles de noviembre, con dos funciones diarias a las 18 y a las 20, y estará integrado por sus largometrajes y cortometrajes, distintas imágenes de sus inicios con cortos publicitarios de las décadas del 60’ y 70’, fragmentos de telefilms, y obras escénicas. Las proyecciones serán presentadas por distintos realizadores audiovisuales, actores y músicos. La entrada será libre y gratuita, así como la participación en las clases abiertes.

ARTEÓN zapata y sala.jpg

Así, se proyectarán en las distintas jornadas los títulos "Sueño de Barrio" (corto de la película "Fontanarrosa, lo que se dice un Ídolo"); el largometraje "Bienvenido León de Francia..!"; el telefilm largometraje "Los Días del Hijo"; y "Milagro de Otoño" (largometraje). Por último, el miércoles 22 será la proyección, en dos horarios, del estreno nacional del telefilm largometraje "Contraolvido", la última producción audiovisual de Arteón, con la participación de Unicanal (Unversidad Nacional de Rosario). El film narra la historia de una sala que se va a cerrar y de los fantasmas de los personajes de las películas que allí se proyectaron oponiéndose a la desaparición. Metáfora de la misma sala de proyección.

>>Leer más: Un homenaje a Arteón con un recorrido por algunas de sus obras emblemáticas

Además, están poniendo en escena la obra "Blanca en Alfonsina", dirigida por el mismo Zapata, con las actuaciones de Adriana Frodella, Bárbara Zapata, Matías Tamburri, Santiago Pereiro y Fernando Galassiun. "Esta es la historia de nuestra Blanca, la costurera del barrio, que hace tiempo espera que alguien la comprenda, la valore, la acompañe. Y de Alfonsina, regresando desde un tiempo lejano, tal vez, porque la estábamos necesitando demasiado", dicen los responsables en la sinospis de la obra. Y abundan: "Creímos necesario partir de lo mejor de nosotros mismos para poder reencontrarnos con los sentimientos más entrañables. Recuperar, de algún modo, las esperanzas y los sueños postergados y que nuestras Blancas y nuestras Alfonsinas, puedan, por fin, «cantar su canto», construir su esperanza, vivir por siempre su «tiempo de regreso»”. Zapata asegura que "la gete sale emocionada, agradecida, la obra, que es muy emotiva, te llega al alma".

Desde 1965

Arteón es una asociación civil Asociación civil con personería jurídica, fundada el 27 de julio de 1965 y declarada en 2016 como una institución artística distinguida de Rosario en reconocimiento a su aporte cultural. Desde su creación se dedicó a la proyección de películas, puesta en escena de obras de teatro y generadora de producciones propias, tanto teatrales como cinematográficas y televisivas.

El 27 de octubre de 1972 la sala de Sarmiento 778, donde funcionó desde 1968, sufrió un ataque incendiario intencional que consumió no solamente el auditorio sino también filmes, archivos y papeles de administración. La sala fue reinaugurada el 15 de agosto de 1974.

Hasta 1983, Arteón llegó a regentear cuatro espacios en la ciudad. Además de la sala de calle Sarmiento, también funcionaba en Córdoba entre Entre Ríos y Mitre la primera escuela de Cine, que fue de Arteón y luego pasó a ser provincial. También tenía el microcine de Entre Ríos al 700 (en el Centre Catalá) y la Escuela de Teatro de Laprida al 500.

La actual sala tiene 220 butacas. En 2009 fue remodelada para una reapertura y se equipó con tecnología acorde. Desde hace tiempo comenzó a mantener un conflicto con los locadores de la galería, que oportunamente confesaron a este diario que estaban "fundidos financieramente", y que necesitaban vender.