Un homenaje a Arteón con un recorrido por algunas de sus obras emblemáticas

Los directores de esta nueva producción son Juan José Scaglia, Vladimir Lasaga y Brian Jon Russo y el elenco está conformado por 25 actrices y actores estudiantes de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres y el actor Raúl Calandra como invitado especial, quien forma parte de Arteón desde hace más de 20 años.

Néstor Zapata (segundo desde la izquierda) junto a los directores Juan José Scaglia, Vladimir Lasaga y Brian Jon Russo.

Scaglia, uno de los directores, destacó que es un “homenaje a este gigante grupo de teatro, con una puesta en escena ambiciosa”. “La obra está compuesta por un elenco coral, y estamos muy conformes con el compromiso actoral que hay en la ciudad de Rosario”, expresó Russo. Por su parte, Lasaga afirmó que la obra “es un trabajo humilde para poder tratar de rememorar un pedacito de lo que fue parte del trabajo que atraviesa todo el teatro rosarino de la mitad del siglo XX hasta hoy”.

El texto pertenece a Néstor Zapata, director y fundador de Arteón en 1965. Se trata de la adaptación teatral que Zapata hizo junto al actor y director Cristian Marchesi del guión de una película, actualmente en etapa de posproducción, y que el reconocido director podría estrenar a fin de este año o principios de 2023. El film cuenta con la actuación de más de 15 actores y la participación de Luis Machín, Mario Alarcón y Eduardo Vercelli como su protagonista.

Según se adelanta, “Los Fantasmas del Arteón” cuenta el inminente cierre de un teatro que será demolido para abrir un estacionamiento. Sus compradores deben esperar unos días para que se concrete la transacción y, mientras tanto, han decidido contratar la empresa de seguridad más barata para que vigile la propiedad en la certeza de que, de todas maneras, no ocurrirá nada.

Pero la leyenda afirma que todo teatro alberga los fantasmas de los personajes que pasaron por el escenario. Así, los jóvenes vigilantes se encontrarán con los fantasmas del Arteón y lo harán recordando fragmentos realizados en distintas épocas por el grupo teatral.

Todo indica que a pesar de sus ganas de seguir actuando la sala cerrará para siempre, pero la aparición de un personaje heroico llevará la historia hacia un final inesperado.

Zapata, en tanto, contó a Escenario algunos detalles de esta iniciativa, se mostró optimista con la forma en que se podría resolver el futuro de la sala y adelantó cómo se está preparando Arteón para celebrar sus 60 años.

¿Qué obras van a estar mencionadas en la propuesta?

Aparecen siete montajes de los muchos más que tiene el Arteón, pero elegimos esos porque originalmente la propuesta es un proyecto audiovisual que tiene como título “Contra olvido” y como subtítulo “Los Fantasmas del Arteón”. Es una película que también trata de la trayectoria del Arteón. La adaptación teatral incluye el pasaje de algunas obras como “Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo”, “Túpac, canto y quebranto”, “Sonata de la vida buena”, y algunos estrenos que no hizo Arteón, pero que se mostraron allí, como “Con el alma”.

¿En qué situación está la sala en la actualidad?

La sala está en un impasse porque hemos llegado a un acuerdo con los dueños para prolongar el convenio anterior, pagando un alquiler, gastos centrales y lo que corresponda, hasta mediados de enero de 2023. A partir de ese momento se tomarán decisiones más definitivas. Nuestra expectativa es que el área de Cultura de la provincia de Santa Fe concrete la iniciativa que tomamos y a la que ellos adhirieron, que es trasladar la Escuela Provincial de Teatro de Alem y Gaboto a los locales de la galería. Esto permitiría un movimiento cultural para esa zona del centro, junto con el espacio que ocupa ahora en la esquina la Universidad Nacional de Rosario. Sería un verdadero centro teatral. De ocurrir así, la provincia estaría a cargo un poco de todo y llegaríamos a un convenio necesario para la continuidad de la sala Arteón en ese lugar. Así, la sala tendría su actividad teatral coordinada con la escuela para de ese modo tener un lugar en el cual desarrollar prácticas profesionales, hacer muestras y clases prácticas. Arteón, además, sigue siendo un Espacio Incaa porque Arteón desde hace décadas, en todas las salas que ocupó, en calle Córdoba o Laprida, coordinaba la actividad teatral con el cine, en especial en calle Sarmiento y ahora también tiene una producción muy grande de teatro.

Arteón tiene casi 60 años y seguís al frente. ¿Tienen pensado algo para el aniversario?

Todavía la vida me dejó acá, no me quitó del camino y no es mi intención dejarlo... Y para el aniversario, el año que viene vamos a anticiparlo con una muestra de todas producciones audiovisuales de Arteón, y no sólo digo los cuatro largometrajes que produjimos, sino también un montón de cortos que hemos recuperado de la viejas escuelas, material en 16 milímetros, que se está digitalizando. Son cosas muy antiguas que de pronto no tienen ningún valor comercial, sino para el público que le interese la historia del teatro y fílmica de Rosario.